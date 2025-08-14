Dejaron todo en la cancha. Perú gana MEDALLA DE PLATA en Squash. Los hermanos Luciana y Amaro Castillo obtienen la presea plateada tras caer 2-0 (11-4 y 11-7) ante México. “La patria aplaude su trabajo y esfuerzo y les reconoce su entrega en cada partido”, dijo Renzo Manyari presidente del Comité Olímpico Peruano, que acompaña al Team Perú en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se desarrollarán hasta el 23 de agosto.
Los hermanos Castillo obtienen la presea plateada luego de una gran campaña desde la ronda de 16, eliminando a rivales en cada fase.
“Gracias a todos los peruanos que nos han alentado desde un inicio. Gracias a los que nos siguen a través de las redes del Comité Olímpico Peruano, porque somos los que estamos creciendo para seguir dando alegrías al país” dijo Luciana Castillo, de 19 años.
Asimismo, su hermano Amaro, de 16 años, contó que “pudimos dar más, pero se nos complicó y México nos ganó en dos sets. Gracias a todos por su aliento”.
De otro lado, Francesca Maguiña e Yleymi Muelle pelearán este viernes la presea de bronce luego de caer ante la dupla argentina Sol Larraya y Candela Vásquez 2-0.
Medallas - Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
12 de agosto
ORO
Renzo Fukuda, Esgrima, florete individual masculino
11 de agosto 2025
PLATA
Valentina Porcella, tiro deportivo, escopeta Fosa
Luciana y Amaro Castillo - Squash dobles Mixtos
10 de agosto 2025
BRONCE
Driulys Rivas - judo, categoría 52 kg.
Lukas Eichhorn - Esgrima, sable individual masculino
Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa
11 de agosto 2025
Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
12 de agosto
María Karina Galindo, Esgrima, sable individual femenino
Adriano Viale, Bádminton individual masculino
