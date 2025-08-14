Medalla de plata para Perú en los Juegos Panamericanos 2025 | Foto: Team Perú
Dejaron todo en la cancha. Perú gana MEDALLA DE PLATA en Squash. Los hermanos Luciana y Amaro Castillo obtienen la presea plateada tras caer 2-0 (11-4 y 11-7) ante México. “La patria aplaude su trabajo y esfuerzo y les reconoce su entrega en cada partido”, dijo Renzo Manyari presidente del Comité Olímpico Peruano, que acompaña al Team Perú en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se desarrollarán hasta el 23 de agosto.

Los hermanos Castillo obtienen la presea plateada luego de una gran campaña desde la ronda de 16, eliminando a rivales en cada fase.

Gracias a todos los peruanos que nos han alentado desde un inicio. Gracias a los que nos siguen a través de las redes del Comité Olímpico Peruano, porque somos los que estamos creciendo para seguir dando alegrías al país” dijo Luciana Castillo, de 19 años.

Asimismo, su hermano Amaro, de 16 años, contó que “pudimos dar más, pero se nos complicó y México nos ganó en dos sets. Gracias a todos por su aliento”.

De otro lado, Francesca Maguiña e Yleymi Muelle pelearán este viernes la presea de bronce luego de caer ante la dupla argentina Sol Larraya y Candela Vásquez 2-0.

Medallas - Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

12 de agosto

ORO

Renzo Fukuda, Esgrima, florete individual masculino

11 de agosto 2025

PLATA

Valentina Porcella, tiro deportivo, escopeta Fosa

Luciana y Amaro Castillo - Squash dobles Mixtos

10 de agosto 2025

BRONCE

Driulys Rivas - judo, categoría 52 kg.

Lukas Eichhorn - Esgrima, sable individual masculino

Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa

11 de agosto 2025

Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.

12 de agosto

María Karina Galindo, Esgrima, sable individual femenino

Adriano Viale, Bádminton individual masculino

