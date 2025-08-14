La última semana ha sido inolvidable para Kenji Cabrera. El delantero peruano, de reciente llegada al Vancouver Whitecaps, no solo vivió su estreno oficial con el club canadiense, sino que también compartió vestuario y sesión de fotos con uno de los futbolistas más icónicos de la última década: Thomas Müller. El joven atacante ingresó en los minutos finales del empate 2-2 ante Forge FC, por la semifinal de ida de la Canadian Championship, sumando así sus primeros minutos en el fútbol norteamericano. Y como si el debut no fuera suficiente motivo de alegría, las redes sociales del club difundieron una imagen en la que Cabrera posa junto al campeón del mundo alemán, fichaje estelar de la MLS, que también se alista para vivir su nueva aventura en Vancouver.

Kenji Cabrera comenzó el duelo desde el banquillo, a la espera de una oportunidad que llegó sobre el final. A los 85 minutos, el técnico Jesper Sorensen le dio la confianza para reemplazar a Jayden Nelson, permitiéndole sentir el ritmo de juego y el respaldo de la hinchada local.

Aunque su participación fue breve, el exjugador de Melgar dejó buenas sensaciones en cuanto a proyección ofensiva. Para el cuerpo técnico, este fue un primer paso en un proceso de adaptación que buscará ir aumentando sus minutos en la cancha de manera progresiva.

Las fotos con la leyenda alemana: Thomas Muller

La foto junto a Thomas Müller llegó como anillo al dedo en su nueva etapa. El alemán, leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo en Brasil 2014, posó con Cabrera en una sesión de fotos del club canadiense que rápidamente circuló entre hinchas peruanos, generando reacciones de admiración y orgullo.

Müller, que recientemente dejó el Bayern tras más de dos décadas en el club, se mostró entusiasmado por iniciar su aventura en la MLS y pelear por títulos con el Vancouver Whitecaps. “Quiero estar en el campo lo antes posible… estoy aquí para jugar al fútbol”, señaló en su presentación oficial.

La sesión de fotos de Kenji Cabrera junto a Thomas Muller en el Vancouver Whitecaps | VIDEO: Vancouver Whitecaps

El vínculo entre Cabrera y los aficionados comenzó a reforzarse desde su llegada a Canadá. Un grupo de compatriotas acudió a uno de los entrenamientos para saludarlo y pedirle autógrafos, en una muestra de apoyo que él correspondió con sonrisas y tiempo para fotos.

Kenji Cabrera jugó 5 minutos con el Vancouver Whitecaps | Foto: X

En el plano deportivo, el próximo reto del peruano y sus compañeros será este fin de semana por la Major League Soccer, donde recibirán a Houston Dynamo. La decisión sobre su inclusión en la convocatoria dependerá de cómo asimile las cargas de trabajo y las indicaciones tácticas durante la semana.

Recordemos que Kenji Cabrera llegó al Vancouver Whitecaps con el objetivo de crecer futbolísticamente y demostrar que puede ser un aporte real en una liga cada vez más competitiva. Su debut y el encuentro con Thomas Müller marcan un inicio soñado.

