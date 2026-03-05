Por muchos años, fue la primera raqueta peruana de Copa Davis y quien nos hizo vibrar con grandes triunfos ante Chile y Bolivia en el Lawn Tennis. También el ejemplo de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, los nuevos abanderados del tenis peruano que vieron en él a un espejo para aprender y absorber como esponjas. Juan Pablo Varillas cumplió la mayoría de sus sueños en el tenis: enfrentó a Novak Djokovic, jugó un Grand Slam, salió campeón en el circuito, se metió al top 100 y defendió al país como pocos. Hoy, a meses de cumplir 31 años y luego de una complicada para por lesión, analiza su presente y habla del futuro. Los tiempos son cortos y el margen es más pequeño, pero ‘Juanpi’ desea seguir compitiendo y todavía tiene combustible.
Yo aprovecho ahora que lo tengo a ‘Juanpi’, uno de los partidos que he visto en vivo que más me acuerdo que lo haya disfrutado, que la gente lo haya disfrutado y quiero que me cuente un poquito de ese partido, fue contra Hugo Dellien en el Lawn Tennis, por Copa Davis. Estabas muy mermado y no sé cómo ganas ese partido, o sea porque fue tenis, fue corazón, fue todo. ¿Te acuerdas de ese partido, ‘Juanpi’? ¿Cómo estás?
Sí, Gabriel. 2022, marzo. Había jugado el día anterior y ese día mismo había jugado el dobles también. Creo que Copa Davis es incomparable con otros torneos en el sentido que es un torneo totalmente diferente. Involucra equipos, que el tenista no está acostumbrado a jugar en equipo, representas a tu país, que también obviamente en los torneos del circuito tú ves tu banderita, obviamente de alguna u otra forma representas a tu país, pero no es lo mismo. Juegas de local o de visita, entonces es como que es un torneo que motiva mucho, que involucra otro tipo de sentimientos, otro tipo de responsabilidades también. Al representar a tu país, representas una cosa algo más grande, mucho más grande que uno mismo como es en el circuito normal. Entonces sí, ese día fue mucho corazón, mucho empuje, porque todo el tercer set jugué prácticamente acalambrado. Pero nada, yo también tengo muy buenos recuerdos en esa cancha.
Sí, bien lo dices porque, bueno, hablando de la Davis, tú estás en Argentina, vives allá, tienes tu base allá y hace poco hubo una polémica de los argentinos que no fueron a Corea, ¿no? Fue un equipo alterno que al final no ganó la serie y, claro, muchos priorizan el calendario, la defensa de puntos, sobre todo en este arranque de la temporada. Y la Davis es jugar por el corazón, por la patria, ¿no? Porque no hay dinero de por medio ahí.
A ver, por un lado, justo este año fue un año atípico porque el arranque del año para los jugadores que justo tú mencionas, fue una semana después. Entonces justo el jugador sudamericano, su única gira ATP es la que justo coincidió esta vez con la Copa Davis. Aparte que ya hace un par de años que la ATP le quita a Sudamérica un ATP 250, como el de Córdoba. Entonces creo que fueron varios factores. Muchos también de los argentinos que tú mencionas también, defendían muchos puntos esta semana. Y la verdad que por un lado, obvio, ¿no? Uno siempre quiere representar a su país, uno siempre quiere jugar Copa Davis. Y lo entiendo porque los conozco a todos los que dijeron que no. Pero también hay que ponerse un poco en el lugar del otro y que es una gira importante para el sudamericano, muy importante. Juegas en tu región, juegas la mayoría de veces con amigos, familias cercanas, en las gradas, defiendes muchos puntos. Generalmente son superficies que le acomodan. Es un montón de cosas que hacen que también uno tome la difícil decisión o ellos tomen la difícil decisión de no jugar Copa Davis. Aparte que lamentablemente justo les tocó una serie de Copa Davis muy lejos, que jugaron sábado y domingo, al otro lado del mundo. Otro uso horario y otra superficie. O sea, se juntó todo para que pase esto.
A mí me tocó hacerlo hace tres años en una serie Copa Davis que incluso jugamos en Lima, que fue contra Irlanda, no sé si te acuerdas. Y también fui criticado, sino que en ese momento pasó mucho más desapercibido porque uno, los chicos ganaron la Copa Davis con tranquilidad y dos, porque a mí me fue muy bien esa gira. Entonces todo se dio. Pero bueno, Argentina tuvo la mala suerte que perdió, tuvo un rival duro y varios de los que se quedaron para defender sus puntos o para el propósito por el cual dijeron que no, no les fue tan bien.
Entonces son decisiones difíciles pero uno a veces tiene que ser un poco, en esta carrera uno tiene que ser un poco egoísta y también tomar las decisiones difíciles y que a mucha gente no le van a gustar pero también es por el beneficio de la carrera de uno. Y lo que queda del año y también al ser una gira que es a comienzos de año, si te va bien también te puede asegurar muchos torneos grandes en lo que queda del año también. Entonces se dio todo como tú dices, se dio todo.
Hace poco hablé con Lucho (Horna), y él confesó que tú estabas mal aquel día 1 de la Davis ante Alemania, que estabas con fiebre, estabas enfermo y jugaste un partido ahí que prácticamente pudo ser para cualquiera de repente, si estabas bien, quién sabe, te podías llevar el partido. Seguramente si ‘Nacho’ (Buse) estaba para jugar, tal vez Lucho te guardaba para que juegue ‘Nacho’, son cosas que pasan pero para el deportista y te debe haber pasado muchas veces, es difícil decir que no y jugar aún estando enfermo, te debe haber pasado un sinfín de veces.
Sí, a veces de hecho hoy por hoy tenemos la suerte de tener un plantel que puede hacer cambios. En su momento nosotros tuvimos la suerte que ninguno se lesionó o muy pocas veces nos pasó que el 1 y el 2 se lesionaran, entonces o les pasará algo, se enfermará, lo que sea. Hoy nos tocó, hoy tuvimos un poco de mala suerte o esta vez un poco de mala suerte, que ‘Nacho’ venía de una lesión muy complicada, no sé si muy complicada pero venía de una lesión que si no se tomaban las medidas de recuperación correctas podía ser muy complicada.
Justo yo me enfermo el día anterior y nada, también nos tocó un rival durísimo, de lo peor que nos podía tocar y de visita. Pero sí, a ver, no sé si es difícil decir que no o que sí, pero creo que lo demostré siempre, mi predisposición con el equipo está siempre y yo más allá de que no me sentía bien para jugar, yo sabía que era una superficie que quizá físicamente no me iba a demandar tanto como jugar por ejemplo acá, que los puntos no iban a ser largos porque es una superficie rápida y que venía jugando muy bien en la semana también, venía ganando, salvo uno, ganando todos mis sets de entrenamiento, entonces me sentía cómodo.
Es una superficie también que yo era el único que ya había competido en una superficie así, de todo el equipo de los que íbamos a jugar singles, entonces también me sentía cómodo y tenía la fe de que llegara la hora del partido (contra Jan-Lennard Struff) e iba a estar bien y no me sentí mal, la verdad, quizás al comienzo un poco, que estaba un poco ahogado, pero después puede jugar bien y puede competir bien y el otro fue mejor que yo y listo, no es mucho más que eso.
‘Juanpi’, yo que también veo las series de Copa Davis ya hace 10 años, un poco más, siempre eras tú cargando como que todo el peso del equipo encima y ahora con Gonzalo (Bueno) y con ‘Nacho’ ya hechos para competir, ¿cómo ha sido esa etapa tuya de soltar un poco, o sea me refiero a ya no tener esa responsabilidad sino ver que tanto ‘Nacho’ como Gonzalo, que tú los conoces muy bien, ya están en condiciones de jugar en una Davis, los dos partidos de singles, y de repente tú asumir otro tipo de rol? ¿cómo ha sido eso para ti?
Primero me da mucha tranquilidad, yo quizás normalicé algo que no es fácil y creo que por eso a lo largo de los años la Davis, el post Davis me gastaba mucho y yo no entendía por qué, pero ahora que lo veo un poquito más del lado de afuera, lo entiendo. Tener un equipo corto te limita en cuanto a responsabilidad que tienen ciertos jugadores, entonces nosotros en algún momento el equipo, antes que estuviese ‘Nacho’ o Gonzalo para jugar, teníamos un equipo que quizás peleaba lo mismo o casi las mismas series con otro plantel, entonces me ponía mucho la responsabilidad a mí y el post Davis si ganábamos, me ayudaba muchísimo, me fortalecía mucho por circuito porque no todos tienen este rodaje, pero también me demandaba mucho esfuerzo mental y físico que quizás, no sé, si era tan bueno para mi carrera personal y que hoy por hoy me da mucha tranquilidad saber que ‘Nacho’ y Gonzalo están para jugar.
Conoces muy bien lo que es este circuito, los momentos, los tipos de superficie y todo, pero ¿en qué momento estás ahora de tu carrera y cómo sobrellevas también las críticas tras una derrota y todo lo que pueden decirte en redes? Yo te confieso, a veces no soy capaz de criticarte porque te he visto ganar tantos partidos no sólo por Perú sino en tu carrera y lo que has conseguido en un deporte que no es el principal en el Perú y teniendo que hacer tu base fuera del país.
Sí, a ver. Lo bueno y lo malo, como tú dices, me lo tuve que comer siempre yo solo, traté de siempre ser lo más tranquilo para encarar esas críticas buenas y malas porque hubo momentos, sí, que me iba muy bien o en resultados me iban muy bien y también la prensa me endiosaba como si fuese, no sé, Djokovic, y yo sabía que nada que ver, yo siempre dije que soy un trabajador del tenis y un jugador que trabajó mucho para llegar donde llegó y trabajó mucho para estar donde estoy hoy y seguir mejorando. Trato de encararlo también con mis círculos cercanos siempre, con la gente que está atrás mío siempre, que siempre estuvo en lo bueno y lo malo, con mi mismo grupo de amigos, mi familia, mi equipo, mi novia y ahí nomás quedé. Yo no soy un tipo que tiene 800 millones de amigos ni tampoco en su momento, cuando me empieza a ir bien, aparecen un montón de personas que siempre tuve claro que se acercaron mucho porque a mí me iba bien yo trato de ser lo más humilde posible y trato de ser lo más trabajador posible para volver a cumplir un objetivo que es entrar a la ‘qualy’ de un Grand Slam y mantenerme ahí.
Gabriel Batistuta, que fue un gran goleador argentino, dijo que prácticamente nunca disfrutó del fútbol, que él lo vio como un trabajo y metía los goles, ganaba títulos y ya. En el tenis, en tu caso y en el caso de amigos, compañeros del circuito, ¿crees también que a veces no se disfruta tanto del tenis en el día a día en la competencia y si hoy, en una etapa madura de tu carrera, tratas de disfrutar un poco más que antes?
Sí, yo creo que sí, no sé si no se disfruta o uno no se da cuenta de los momentos para disfrutar, no se da cuenta cuando puedes parar la pelota un poquito como dicen y decir “mira lo que logré, mira qué buena semana”, no te estoy diciendo que si tienes una buena semana te vayas de vacaciones, para nada, porque el deporte y la forma en que se juega hoy por hoy no te lo deja, lamentablemente, pero tratar de un rato como que darte cuenta, “mira lo que estoy logrando, mira lo que estoy pudiendo hacer, mira cómo estoy jugando, mira lo que hice esta semana, metí un buen resultado”, tratar de disfrutar de esos momentos, tratar de lo que uno logra, porque te lo puedo asegurar que el 100% de todos los que están en top 100 o top 200, lo que sea y tienen buenos resultados, muy pocos logran parar la pelota y darse cuenta y no sé, decir “qué bien me siento ahora, qué bien estoy jugando, qué feliz me siento de cumplir un sueño”, porque el mismo rigor del tenis no te deja, porque tú ganas un torneo el domingo y el martes, a los dos días, estás compitiendo otra vez y no tuviste tiempo ni de comer lo que quieres comer, ni nada, porque quizás ese mismo domingo que ganas el torneo, en la noche estás viajando a otra ciudad y el lunes estás entrenando un poquito para reconocer la cancha y condiciones y el martes estás compitiendo, y si sigues ganando es una rueda de nunca acabar.
Entonces, es como que el mismo estilo de cómo se juega el tenis te hace no disfrutarlo y me pasó y le pasa a muchos. Yo me fui a Roland Garros, volví a Lima y estuve cuatro días y no volvía hace meses, fue un gran impacto en Perú en ese momento y no pude disfrutar nada, a los cuatro días me tuve que ir a Buenos Aires, seguir entrenando y no paré un segundo y después que me desgarré, no llegué a Wimbledon como quería, después me volví a desgarrar y bueno nunca pude descansar. Entonces el cuerpo también me lo pide, pero son momentos, uno lo aprende después cuando ya pasó todo, pero sí, es un estilo de vida que no te deja mucho disfrutar el momento, todo pasa tan rápido que no te deja, pero hay que tratar de buscar el momento, siempre hay tiempo.
De acuerdo. Cuando tú empezaste la carrera era uno de tus sueños o metas, por ejemplo, enfrentar a Nadal, a Djokovic, a Federer. Era uno de los sueños siempre de todos los que incursionan en el tenis y me imagino que ese partido con Djokovic es algo que te vas a acordar toda tu vida, debes tener hasta fotos, debes tener cosas que no están en fotos pero quedarán en tu mente, ese intercambio en la red y todas esas cosas.
Sí, ese es uno de los sueños que muchos tienen, jugar con uno de esos tres. Yo cumplí ese sueño, fue una semana mágica y nada, lo recuerdo con mucha alegría, ese fue un momento que por ejemplo nunca, siempre lo soñé, pero nunca pensé que lo iba a lograr. A ver, la verdad no estaba seguro del todo, había cosas que yo sentía que sí era capaz de hacer y que en algún momento se iban a dar, pero eso no sé, eso no sabía. Y nada, se dio, hay muchas cosas en mi carrera que no me las esperaba, que soñé mucho, pero no me las esperaba para nada.
¿Y en qué momento de tu carrera y de tu vida llegó el Top 100?
Yo entro al Top 100 por primera vez en julio, agosto, no me acuerdo bien la fecha exacta, en 2022. Fue raro porque fue una gira que la comencé retirándome en un torneo porque no podía pisar, que venía arrastrando una lesión de casi mes y medio en el tobillo, y la terminé Top 100, sin ningún tipo de expectativa y nada de eso. Fue una sorpresa. Nada, yo creo que fue sorpresiva, como te digo. Después no lo pude mantener, pero el año siguiente me fue muy bien y llegué a ser 60 del mundo.
Y ahora ‘Juanpi’, a veces uno cuando compite, cuando pisa la cancha y va jugando, va sintiendo si va recuperando ese momento, ese nivel, ese ‘prime’, como le dicen ahora. ¿Sientes que puedes volver a meterte al Top 100? ¿Puedes acercarte de repente al top 200? ¿Puedes volver a competir? ¿Lo estás trabajando o estás esperando que llegue por consecuencia del día a día y del trabajo?
No, lo estoy trabajando, lo estoy buscando. Yo creo que es una carrera que si esperas la mayoría del tiempo no se dan las cosas. Hay que ir a buscarlas porque hay que hacerse cargo del momento. Trabajo para eso. Es uno de mis grandes objetivos, pero primero voy al siguiente, que es entrar a las ‘qualys’ de los Grand Slam.
A raíz de la lesión y esta para que tuviste, ¿qué es lo que sientes ahora que te está costando más? No sé si recuperar es la palabra, pero te está costando un poco más en tu juego para volver a ese nivel.
En su momento me costó un poco lo físico. Primero por un tema también de miedos, porque fue una para de casi cinco meses. Después perdí un poco de fuerza. Hice mucho fortalecimiento todo ese tiempo. Me dejó de doler, pero obviamente perdí bastante fuerza en el sentido inferior. Poco a poco la voy recuperando. Estoy también recuperando un poco horas en cancha, compitiendo, tratando de competir la mayor cantidad de semanas posibles. También estoy sin dolor, eso es importantísimo. Si uno está sano es capaz de hacer muchas cosas y tener muy buenos resultados. Porque por más que uno esté jugando bien, pero no está sano, no te va a servir de nada.
Y eres de hablar mucho con Gonzalo, con ‘Nacho’. No sé si le has escrito para felicitarlo por este ascenso que tuvo en el ranking. ¿Viste los partidos que jugó?
Sí, también. Son chicos que son buena gente. Cuando son buena gente y cuando son tipos que uno vio en el día a día, sobre todo Gonzalo. ‘Nacho’ no tanto porque vive en Barcelona, pero sé lo que le ha costado llegar al nivel en que está. No es para cualquiera. Él también se ha mudado a Barcelona, que es otro continente, otras costumbres. Es totalmente diferente. Y logró algo que es muy difícil. Y Gonzalo también. Veo el día a día de él, por estar en Buenos Aires también. Veo cómo entrena, veo cómo se sacrifica también. Así que son gente que son de buena madera. Y siempre da gusto cuando les va bien.
‘Nacho’ explotó, ¿no? Ahora lo más difícil es mantenerse. ¿Crees que Gonzalo en algún momento, no sé si a corto o mediano plazo, pero que pueda dar ese salto también de explotar?
Yo no sé cuándo va a poder meterse, por lo menos siendo buenos, dentro de los 150 mejores. Yo creo que más. Pero si apuntamos, por así decirlo, apuntamos con margen, yo siento que 100% dentro de los 150 primeros. Tiene 21 años, o sea, son muy jóvenes. Hay mucho tiempo de mejora, sobre todo cuando eres tan chico y tienes ese ranking.
Claro, Gonzalo lo ves 150, Nacho ya es casi 70. ¿Hasta dónde lo ves llegando?
Top 50 para mí, 100%. Y de ahí son los juegos del hambre. Todos juegan bien. Los top 100, los top 150, todos juegan bien. La única diferencia es que quizás algunos te ganan dos o tres puntitos más por partido y eso es lo que hace la diferencia.
Yo siento que algo tiene ‘Nacho’ que también lo tienes tú es el tema de la cabeza, de la mentalidad. Claro que yo en ti lo veía mucho más grande y Nacho está muy chico y ya lo tiene. Es algo que creo que lo ha aprendido. En Rio se bajó a dos locales y la tribuna estaba en contra y él estaba como si no pasara nada.
Sí, es fundamental, el tema mental es fundamental. Pero también la fortaleza mental te da la tranquilidad para enfrentar los partidos, te lo da todo lo que haces afuera de eso, afuera del partido. Entrenar, levantarte. Si algo lo practicas 200 millones de veces, cuando vas al partido hay muchas chances de que te salga. No 100% porque puede pasar cualquier cosa, pero hay muchas chances de que te salga y que estés tranquilo para ejecutar ese tiro y para enfrentar ese momento. Si estás tranquilo para ejecutar ese tiro en el momento que las papas queman, que estás ahí en el partido, que son esos puntos claves que te hacen ganar el set, el partido, lo que sea. Las cosas, la mayor parte del tiempo te van a salir. Después el otro puede jugar mejor, peor, eso no puedes controlar. Pero sí la tranquilidad de haber entrenado, de haber hecho las cosas bien, de hacer las cosas que tienes que hacer, cumplir tu rutina, comer bien, dormir bien. Si haces todo eso, hay más chances de que en esos momentos el cuerpo te responda. Estés con la cabeza tranquila, no estés ahogado, ejecutes lo que tienes que ejecutar, tiras el tiro que tienes que tirar. Porque si no es así, si eres medio vago, si no entrenas bien, vas al momento. Quizás puede tener un talento increíble, vas al momento y el talento a veces, la mayoría del tiempo en esos momentos, te falla. Te puedes salvar una que otra vez, pero no siempre y no es algo constante. Lo otro sí. Y considero que ‘Nacho’, con todo lo que hace en Barcelona, hoy por hoy, le da esa tranquilidad para afrontar esos momentos de la mejor manera.
Y hay algo que tiene ‘Nacho’ que tú lo ves y dices “oye, cómo me hubiese gustado tener esto de él cuando yo era top 100″. Digamos, un recurso que él tiene y tú no lo tenías en su momento.
Sí, él tiene mucha mano. Él pone la bola donde quiere. Cuando juega bien, cuando está tranquilo, él pone la bola donde quiere. Y el juego le da mucho mejor que el mío. Él resuelve muy bien. Eso sí me hubiese gustado. Eso más que lo otro. Porque yo también, cuando me siento bien, yo siento que puedo jugar a una gran velocidad sin errar y pudiendo colocar muy bien la bola. Pero sí me hubiese gustado tener un poco de juego, de la mitad de cancha para adelante, que él tiene, que resuelve muy bien y que tiene muy buena mano y que en momentos duros no falla tampoco. Eso me hubiese gustado.
¿Cuál crees que es el consejo más valioso que le has dado y que él hoy debe valorar o ya lo debe estar valorando?
No sé si explícitamente tengo algún consejo exacto. Pero yo siempre les dije como que... métanle a full. Como que si van a ir por algo, como que vayan a full. Siempre les transmití eso. Porque a veces, no sé, me ha tocado coincidir justamente en una gira en el 2024. Hicimos la gira a Sudamérica, a ‘Nacho’ no le fue bien. Y él llegaba al club y yo estaba en el gimnasio. Y su mismo entrenador me decía como que “Juan, ¿por qué siempre estás acá?" Es que hay que entrenar. En ese momento también fue un año pésimo para mí tenísticamente y mentalmente. En el 2024 me arruinó. Pero en un momento yo sentí que dar el ejemplo, quizás es más que cualquier palabra, ¿me entiendes? Eso, para mí, es mucho más fácil de copiar que decirle haz esto, haz lo otro, y por ahí yo atrás de eso no hago nada. ¿Me entiendes? Yo creo que eso les trato de transmitir.
Juan, ¿Cuál es tu calendario ahora?
Sí, Brasilia, Santiago, Asunción, San Pablo, San Leopoldo y Campinas. Son todos Challengers acá en Sudamérica.
Y viene la Davis también después, ¿no? Yo, como periodista, opinando, como seguidor, digo... Vallejo te puede complicar los dos singles, pero deberíamos ganar esa serie, ¿no?
Yo siento que es una serie complicada, pero tuvimos la suerte de que nos toque en Lima y que quizás nosotros, hoy por hoy en marzo, somos, quizás, un equipo más completo, hoy. No sé más adelante, pero hoy tenemos un equipo más completo que ellos. Más allá de que Vallejo esté jugando muy bien, tenga un nivel muy bueno y que haya tenido una gran segunda parte del año pasado y que haya arrancado el año muy bien.
‘Juanpi’, este año cumples 31. Hoy el tenis ya también es como el fútbol, ¿no? Cada vez se retiran más tarde. ¿Tú tienes un plan ya de hasta cuándo competir? ¿Qué hacer luego? ¿Tienes algo más o menos mapeado?
Antes de lesionarme, yo siempre dije que me gustaría jugar hasta los 36, 35. Hoy, después de lo que viví, me gustaría jugar hasta que el cuerpo esté... O sea, que no me abandone el cuerpo. No quiero estar destrozado y seguir tratando de jugar, no. Porque también ya entra un tema de calidad de vida en el post. ¿Entiendes? Quizás me lesiono o tengo algo crónico que ya es irreversible, como ejemplo, ¿no? Quizás. Y sigo jugando y sigo maltratándome. Y, claro, de acá, no sé, cuando tenga 50 años, estoy caminando así todo roto. Claro. Y eso para mí no va. Entonces, con lo que viví y por la experiencia que tuve, y lo que me dijeron los doctores y todo lo demás, yo quiero jugar hasta que el cuerpo me responda bien y haga lo que yo quiera hacer. Y no que yo tenga que hacer lo que puedo. ¿Me entiendes?
¿Te quedas a vivir en Buenos Aires o vienes para acá?
Por ahora, sí. Por ahora, sí, yo sigo por acá hasta que siga jugando. Después veré.
¿Y tienes un plan con el tenis? ¿Seguir con el tenis ligado?
Sí, a mí me gustaría ser entrenador. Me apasiona. Es lindo. Es un lindo, por lo menos para mí, es un lindo mundo. Y siempre me ha apasionado mucho.
