La grave situación de tensión y guerra que se vive actualmente en Israel ha encendido las alarmas en todo el mundo, y el fútbol peruano no ha sido ajeno a este terrible momento. Mientras miles de ciudadanos buscan refugio en los búnkeres para protegerse de los constantes ataques aéreos y la operación militar conjunta contra Irán, la preocupación creció enormemente por el estado de dos compatriotas. Se trata de los delanteros Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco, actuales jugadores del club Ironi Kiryat Shmona de la primera división israelí, quienes se vieron obligados a tomar una drástica decisión de emergencia para salvaguardar sus vidas lejos de la zona de conflicto bélico.

Aunque ambos futbolistas tenían a su disposición refugios especiales dentro de sus viviendas para protegerse de la violencia, priorizaron un arriesgado plan de evacuación internacional coordinado directamente con su club. El objetivo principal era abandonar el territorio israelí lo más rápido posible, llegando a Europa para ponerse a buen recaudo.

Según la información confirmada por el portal Infobae Perú, el itinerario de los atacantes nacionales incluye una escala estratégica en Grecia antes de llegar a su destino final en España. En territorio español, ambos jugadores continuarán con un estricto plan de entrenamientos físicos supervisado a la distancia por su equipo.

Adrián Ugarriza es uno de los goleadores en la Liga de Israel | Foto: Kiryat Shmona

Para tranquilidad de todas sus familias y de los hinchas en el Perú, el embajador peruano en Israel, Javier Sánchez Checa, salió al frente para dar muy buenas noticias. El diplomático confirmó en una entrevista con Radio Nacional que los deportistas lograron salir ilesos de la zona de peligro, cumpliendo paso a paso con la ruta de escape establecida.

“Tengo entendido que la intención es abandonar Israel hasta que la situación mejore. Hoy cruzaron la frontera para tomar un vuelo a Grecia y luego a España; me comuniqué con ellos y estaban tranquilos”, relató el embajador para calmar las aguas.

El representante nacional, agregó más detalles de la decisión: “Decidieron evacuar, siguieron las indicaciones y la mejor alternativa era cruzar Egipto”. Cabe recordar que Ugarriza fue el primero en llegar a esta liga, y gracias a su tremendo éxito goleador, el club se animó a contratar a Pacheco para que hicieran dupla en el ataque.

Fernando Pacheco fue oficializado por equipo de Israel (Foto: @𝙄𝙧𝙤𝙣𝙞 𝙆𝙞𝙧𝙮𝙖𝙩 𝙎𝙝𝙢𝙤𝙣𝙖 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡)

Como era de esperarse, esta terrible escalada de violencia ha paralizado por completo el deporte en ese país. El Gobierno israelí extendió el estado de emergencia hasta el próximo 12 de marzo, lo que obligó a cancelar todos los partidos de la jornada 25 de la liga local y dejar totalmente en suspenso los duelos de la siguiente fecha por falta de garantías.

A pesar de la incertidumbre total, la administración del torneo ya diseñó un plan de contingencia para el futuro. La idea es reanudar el fútbol a puertas cerradas cuando el Comando del Frente Nacional dé luz verde, para luego ir permitiendo un máximo de 200 hinchas en las gradas. Cuando esto ocurra y el país garantice seguridad absoluta, los jugadores extranjeros evacuados tendrán que pegar la vuelta para unirse a sus clubes.

