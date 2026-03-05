Sporting Cristal dio un paso gigantesco hacia su gran objetivo internacional tras conseguir una valiosa victoria por 1-0 en su visita al Carabobo FC en territorio venezolano. En un partido muy disputado correspondiente a la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, el cuadro rimense demostró mucha jerarquía para traerse a casa un resultado que los pone a tiro de clasificar a la ansiada fase de grupos. De concretar su pase la próxima semana en Lima, los bajopontinos lograrían el gran objetivo y se unirían a Universitario de Deportes y Cusco FC como los flamantes representantes peruanos en la instancia principal del torneo.

La presión era altísima para el equipo dirigido por Paulo Autuori, sabiendo que ganar fuera de casa en este tipo de competiciones siempre es un reto enorme. A pesar del ambiente hostil y el duro juego físico propuesto por los dueños de casa, la zaga visitante cumplió para proteger la mínima diferencia hasta el pitazo final.

Uno de los grandes protagonistas de esta muralla defensiva fue el brasileño Cristiano da Silva, quien arrancó como titular, tuvo un desempeño sobresaliente y luego tomó los micrófonos para analizar esta victoria clave con mucha madurez. Sabiendo, que el partido de vuelta será un reto aún más desafiante.

Sporting Cristal derrotó por 1-0 a Carabobo FC con gol de Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)

El zaguero extranjero no ocultó su inmensa alegría por haber cumplido con la tarea en suelo llanero. “La sensación es siempre la mejor. Ganamos el partido, es lo que nosotros buscábamos hoy”, arrancó declarando el futbolista, dejando en claro la ambición del grupo.

Da Silva resaltó la mentalidad ganadora que tiene el plantel sin importar el país o la cancha en la que jueguen. “Incluso jugando fuera de casa, lo más importante es ganar siempre el partido”, agregó, valorando el enorme esfuerzo colectivo de todos sus compañeros.

Sin embargo, el jugador fue muy cauto con el resultado y le mandó un mensaje de alerta a todo el equipo para evitar cualquier tipo de exceso de confianza. “Y ahora tenemos que tener más foco para ganar el partido de casa. Sí, la ventaja de 1-0 es siempre peligrosa”, reflexionó el central.

Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentaron por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

Para asegurar el boleto a la siguiente ronda, el defensor reveló cuál debe ser la actitud exacta para encarar el choque de revancha. “Pero en casa nosotros tenemos que jugar nuestro fútbol y no pensar siempre en el partido que hacemos acá. Tenemos que olvidar que tenemos 1-0 acá y jugar como nunca”, aseguró con total firmeza.

Asimismo, se tomó un momento para aplaudir la entrega total de sus compañeros durante los exigentes 90 minutos de juego. “Sí, acá fue un partido muy difícil. Pero lo más importante es que nosotros ganamos, jugamos como verdaderos guerreros”, destacó con mucho orgullo.

Finalmente, Da Silva le hizo un pedido muy especial a todos los hinchas, esperando que revienten las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva tal como lo hicieron en la fase previa contra el 2 de Mayo. “Es muy importante el apoyo de la gente... tengo certeza que el estadio va a estar lleno, como siempre ha sido. Y eso es lo más importante para nosotros”, concluyó el brasileño.

