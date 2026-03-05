Universitario de Deportes sigue su preparación para la exigente fecha 6 del Torneo Apertura 2026, pero las malas noticias no dejan de llegar desde el departamento médico. Esta vez, el protagonista de la preocupación es el delantero senegalés Sekou Gassama, quien sigue sin poder afianzarse en el primer equipo y dejando mucho que desear desde su llegada. Los hinchas, cada vez cuestionan más las decisiones del área deportiva del club y piden explicaciones sobre lo que viene sucediendo con el refuerzo que aspiraba a ser uno de los goleadores del equipo.

En las últimas horas, se confirmó que Gassama sufrió una inesperada lesión muscular que lo dejó fuera de las canchas en el último amistoso de los ‘cremas’, poniendo en serio riesgo su posible convocatoria para el trascendental e intenso duelo que tendrán frente a Los Chankas en la siempre complicada altura de Andahuaylas.

El comando técnico liderado por el español Javier Rabanal decidió aprovechar esta semana de trabajos para no perder el ritmo de competencia. Por ello, el cuadro ’merengue’ organizó un partido amistoso a puertas cerradas contra la Universidad César Vallejo en las instalaciones del complejo deportivo de Campo Mar.

Universitario igualó 2-2 con la UCV en amistoso en Campomar. (Foto: prensa UCV)

La idea principal de este ensayo, que terminó con un reñido empate 2-2, era darle rodaje a varios jugadores alternos para ver su nivel real y encontrar nuevas piezas de recambio, un escenario que pintaba ideal para que el atacante extranjero demostrara su valía, pero finalmente fue el gran ausente de la jornada.

La sorpresa entre los seguidores que estaban al tanto del compromiso no se hizo esperar al no ver al goleador africano ni siquiera entre los suplentes. Rápidamente, las dudas sobre su situación física comenzaron a circular en el entorno del club de Ate.

Fue durante la transmisión oficial realizada por la plataforma de Universitario TV donde se reveló el verdadero motivo de su llamativa ausencia en el campo. La periodista Daniella Fernández tomó la palabra para dar detalles del estado de salud del futbolista frente a todos los espectadores.

“Sekou Gassama tiene una molestia en el abductor derecho”, explicó en plena transmisión con mucha claridad. Esta información confirmó que el jugador tuvo que dar un paso al costado en los entrenamientos para no agravar su dolor muscular.

Sekou Gassama solo jugó 30 minutos en triunfo con Cienciano. (Foto: @Universitario)

Para complementar esta delicada situación, el reconocido periodista Gustavo Peralta, de L1 MAX, también aportó datos valiosos sobre lo que pasó en la interna merengue. Según su reporte, el comando técnico sí tenía pensado darle minutos en este duelo preparatorio para que agarre confianza con el balón.

“Sekou Gassama estaba en los planes de que juegue. Tiene una molestia en el abductor derecho”, reafirmó el comunicador. Aunque también trajo un poco de tranquilidad al señalar que “no es grave, pero no le veo opción”, cerró señalando que tiene pocas posibilidades de que finalmente viaje con el plantel.

Lo delicado del asunto, es que Sekou no solo no ha sumado los minutos que el hincha esperaba ver, si no que también -recordando lo que pasó algunos meses- llegó a destiempo de la pretemporada del equipo. Sumándose apenas unos días antes de la Noche Crema, y acumulando solo 30 minutos en los 4 partidos que ya se han disputado.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

