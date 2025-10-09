La temporada 2025/26 de la Liga Nacional Superior de Vóley está a punto de empezar. Por lo pronto, ya se conoce la programación de la primera fecha, donde Alianza Lima buscará su tercer trofeo consecutivo y tendrá un duro escollo en Regatas Lima y Universitario de Deportes, que más habituado al nivel del torneo de Primera División buscará llegar a la ansiada final. Cabe mencionar que de momento todos los compromisos del torneo se disputarán en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Con Facundo Morando en el banco, Alianza Lima se reforzó con todo para esta temporada. Llegaron las armadoras colombianas María Alejandra Marín y Doris Manco; la opuesta dominicana Yanlis Féliz; la punta argentina Elina Rodríguez, la peruana Sandra Ostos y la bloqueadora central portuguesa Aline Rodrigues. Las íntimas también se alistan para afrontar por primera vez en su historia el Mundial de Clubes, que se llevará a cabo del 8 al 14 de diciembre de este año en China, tras quedar en segundo lugar en el Sudamericano de Clubes.

El primer partido del torneo será entre Deportivo Soan y Rebaza Acosta, el próximo sábado 25 de octubre. Ese mismo día, Universitario de Deportes, que llegó a instancias finales la temporada pasada, se medirá ante Deportivo Géminis en un atractivo partido. Toda esta jornada se disputará de manera íntegra en el Coliseo Miguel Grau del Callao, tras el cambio de sede, pues la temporada pasada el torneo se disputó en el Polideportivo de Villa El Salvador.

En tanto, el vigente campeón Alianza Lima jugará ante Kazoku No Perú, que debutará en la máxima división tras ganar la Liga Intermedia. Como se recuerda, Alianza Lima derrotó 3-0 a Regatas Lima y se proclamó campeón de la temporada 2024/25. En tercer lugar quedó la Universidad San Martín, que se enfrentará a Olva Latino. Regatas Lima ante Deportivo Wanka y Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea completan esta primera jornada.

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, confirmó que la Liga Peruana de Vóley 2025/26 será transmitido por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También por su página web y su canal de Youtube.

“Vamos a seguir implementando el ‘Desafío Challenge’; ojalá lo podamos usar desde los octavos de final. Latina se mantiene, será el canal oficial del voleibol; hemos suscrito un convenio de cuatro años con ellos, lo cual garantiza que la Liga tendrá televisión en señal abierta”, declaró el mandamás de la FPV.

El presidente de la Federación Peruana de Voleibol también adelantó el formato del torneo y por qué se adelantó el inicio de la competición que normalmente iniciaba en noviembre. “Se mantiene el mismo cupo de tres extranjeras en el campo. El sistema es una primera rueda de 12; de ahí quedan 10 equipos que vuelven a jugar todos contra todos y los ocho primeros entran al sistema de ‘play offs’ y se sigue con la misma rutina de la temporada pasada”, señaló.

“Todo debe terminar entre el 1 y el 3 de mayo como fecha máxima porque el próximo año tenemos los campeonatos clasificatorios sudamericanos para el siguiente Mundial de mayores; hay tres cupos en juego que estamos buscando. Entonces, el cuerpo técnico de la selección ha pedido empezar en mayo con los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones”, aseguró el mandamás del vóley peruano.

Primera fecha de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 25 de octubre

Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta (2:45 p.m.)

San Martín vs Olva Latino (5:00 p.m.)

Universitario vs Deportivo Géminis (7:00 p.m.)

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 p.m.)

Circolo sportivo Italiano vs Atlético Atenea (3:15 p.m.)

Alianza Lima vs Kazoko No Perú (5:00 p.m.)

