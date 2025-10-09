El paraguayo Carlos Lugo fue anunciado como nuevo gerente deportivo de Cienciano. (Foto: @Club_Cienciano)
“¡BIENVENIDA, CARLOS! Anunciamos que @carlosmlugo1976 asume el cargo de Gerente Deportivo del Club Cienciano. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional", fue el post de presentación del paraguayo en su nuevo cargo en Cienciano del Cusco.

Carlos Lugo es recordado por ser el autor del gol del título en la final de la Copa Sudamericana 2003, con Cienciano a River Plate. (Foto: @Club_Cienciano)
¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder por 2-0 en el clásico ante Melgar, Cienciano volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a UTC, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 13 de octubre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

