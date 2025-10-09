El último miércoles 8 de octubre en horas de la noche, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años en Buenos Aires, luego de estar batallando con las secuelas del cáncer de próstata que le detectaron en el 2017, al que luego se le sumó uno de vejiga y complicó su estado de salud. El entrenador de Boca Juniors se encontraba de licencia y no dirigía en cancha desde el 21 de septiembre, siendo internado en su domicilio con un pronóstico reservado.

En medio de su partida, dos futbolistas peruanos que compartieron el día a día con él dejaron sentidos mensajes en sus redes sociales. El primero de ellos fue Carlos Zambrano, actual zaguero de Alianza Lima y que en el 2020 llegó al ‘Xeneize’ justo en el arribo de Miguel Ángel Russo. Ambos ganaron juntos la Superliga 2019-20 y la Copa de la Liga 2020.

“QEPD”, escribió escuetamente el ‘Káiser’, compartiendo la despedida que había publicado Boca Juniors en su cuenta de Instagram. Luis Advíncula, quien fue dirigido por ‘Miguelo’ en el 2021 y luego en su última etapa, en el 2025, dejó un mensaje muy similar: “Que en paz descanses, Miguel, gracias por todo”.

Tras la partida de Russo, Boca informó que este jueves 9, desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., se abrirán las puertas del club por el Hall Central de Brandsen 805, con la finalidad de que los hinchas puedan darle el último adiós. El velatorio no acabará ahí, pues continuará el viernes desde las 10:00 a.m. hasta el mediodía.

El mensaje de Carlos Zambrano tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. (Imagen: Captura de Instagram)

Para respetar la privacidad de la familia y la intimidad de Miguel Ángel Russo, estará terminantemente prohibido grabar o tomar fotografías en el lugar. Se espera que un gran número de hinchas se den cita en las instalaciones del ‘Azul y Oro’, para darle el último adiós a alguien que fue querido por todos en el fútbol argentino y deja un enorme vacío.

Por otro lado, Carlos Zambrano y Luis Advíncula no fueron los únicos personajes vínculos al fútbol peruano que se despidieron de Russo. Alianza Lima, quien fuera dirigido por Miguel Ángel en la temporada 2019, publicó un corto comunicado de despedida luego de revelarse la noticia de su fallecimiento, generando múltiples comentarios de condolencias por parte de la hinchada blanquiazul.

“El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!“, se lee en el mensaje de la institución blanquiazul, donde Russo estuvo durante los primeros meses del 2019 y dirigió un total de 15 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Finalmente, hay que precisar que, Barracas Capital, rival de Boca Juniors en el partido del fin de semana por la Liga Profesional Argentina, dejó sus condolencias y confirmó que están a disposición ante lo que decida el ‘Xeneize’ sobre el mencionado compromiso. Horas después, a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se pudo confirmar la postergación del encuentro que se iba a disputar este sábado 12 de octubre en el Estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

El mensaje de Luis Advíncula tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. (Imagen: Captura de Instagram)

