La emoción del vóley nacional no se detiene. Tras un inicio vibrante en la primera jornada, la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se prepara para encender nuevamente el Coliseo Miguel Grau del Callao este fin de semana. Las principales escuadras del país, entre ellas Alianza Lima, Universitario, Regatas Lima y San Martín, volverán a saltar al campo con el objetivo de seguir sumando y mantenerse entre los líderes del certamen. La segunda fecha promete choques intensos, revanchas esperadas y, sobre todo, un espectáculo que reafirma el gran momento que vive el deporte de la net alta en el Perú.

La expectativa crece entre los hinchas que esperan con ansias lo que será una nueva jornada de vóley llena de energía y pasión. Los equipos llegan con sus planteles completos y con motivación tras los resultados iniciales. La programación de la segunda fecha tiene duelos que pueden marcar el rumbo de la tabla en esta primera etapa del torneo, con horarios confirmados tanto para el sábado 1 como para el domingo 2 de noviembre.

El arranque de la fecha estará a cargo de Kazoku No Perú frente a Olva Latino (2:45 p.m.), un encuentro donde ambos clubes buscarán reivindicarse luego de caer en su debut. Más tarde, la Universidad San Martín chocará ante Rebaza Acosta (5:00 p.m.) en un partido que promete ritmo y potencia en cada jugada. Las ‘santas’ intentarán ratificar su buen inicio, mientras que las de Rebaza quieren dar el golpe para sumar sus primeros puntos.

Uno de los platos fuertes del sábado será el Alianza Lima vs. Deportivo Wanka (7:00 p.m.). Las íntimas, que recientemente disputaron la “Noche Blanquiazul” con destacadas actuaciones ante rivales internacionales, quieren reafirmar su favoritismo en la Liga. Con un plantel reforzado y la conducción del técnico Facundo Morando, las victorianas apuntan a su segundo triunfo consecutivo.

La acción continuará el domingo con tres partidos que cerrarán la segunda jornada. A las 12:30 p.m., Deportivo Soan se medirá ante Circolo Sportivo Italiano en un duelo clave para sus aspiraciones. Luego, Regatas Lima enfrentará a Deportivo Géminis (3:15 p.m.) en un encuentro que promete ser uno de los más equilibrados de la fecha, con las ‘chorrillanas’ buscando mantener su paso firme tras debutar con autoridad.

El último partido de la jornada será el Universitario de Deportes vs. Atlético Atenea (5:00 p.m.), un choque con sabor a revancha. Las ‘cremas’ vienen de imponerse ante Géminis en la fecha inaugural, mientras que Atenea buscará repetir la historia del torneo amistoso donde venció a la “U” con contundencia. Ambos equipos llegan con buen ritmo y la mira puesta en la parte alta de la tabla.

Cabe destacar que todos los encuentros de esta segunda fecha se disputarán en el Coliseo Miguel Grau del Callao, recinto que vuelve a convertirse en el epicentro del vóley peruano. El acceso al público estará permitido desde las 12:30 p.m., garantizando un ambiente familiar y una gran fiesta deportiva durante todo el fin de semana.

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 mantiene su formato tradicional de dos fases regulares y una etapa de playoffs, donde los mejores clasificados disputarán el título nacional. Cada jornada se vuelve determinante, y con la paridad mostrada desde el arranque, cualquier punto puede ser clave para avanzar a estas instancias decisivas.

Jornada 2 de la Liga Nacional de Vóley | Foto: FPV

¿Qué canal transmite la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos de la Liga Peruana de Vóley que se disputará en el Coliseo Miguel Grau -en sus primeras jornadas-, contará con la transmisión exclusiva de Latina Televisión (Canal 2), señal abierta, en todo el territorio nacional. Además, también se podrá ver vía streaming por el app de Latina. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

