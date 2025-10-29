La Selección Peruana está próxima a disputar una serie de amistosos de preparación, como parte del proceso de transición liderado por Manuel Barreto como entrenador interino. Los encuentros serán válidos por la fecha FIFA de noviembre, ambos pactados en territorio ruso: el miércoles 12 frente a Rusia y el martes 18 contra Chile, precisamente el último rival al que enfrentó la ‘Blanquirroja’ en octubre.

Como se recuerda, la ‘Bicolor’ cayó por 2-1 ante los mapochinos en Santiago, en lo que fue el primer partido de Barreto al mando del equipo. Hay que tomar en cuenta que su interinato se debe a que Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, está buscando al director técnico ideal que tomará el control de la Selección Peruana con miras al proceso para la Copa del Mundo del 2030.

En ese sentido, Depor pudo confirmar que la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre será anunciada la próxima semana; es decir, entre el sábado 8 y el domingo 9, durante la recta final de la fecha 18 del Torneo Clausura. Existe la posibilidad, ocurrió en octubre, que la FPF dé a conocer la nómina de citados con un día de antelación, por lo que el viernes 7 podríamos conocer a los elegidos por Barreto.

Por otro lado, RPP Noticias detalló que esta convocatoria del equipo de todos tendrá varias sorpresas entre los nombres seleccionados, pues en los últimos días se enviaron cartas de reservas por algunos jugadores que no habían sido tomados en cuenta hace un mes. Entre estos elementos destacan Fabio Gruber, Gianluca Lapadula, Yordy Reyna y Adrián Ugarriza.

Ojo, que la FPF haya enviado cartas de reservas no implica que vayan a ser convocados automáticamente, ya que esto se tendrá que confirmar cuando salga el anuncio oficial. No obstante, ya es una clara señal que estos jugadores están dentro del radar de la Videna y si no es ahora, podrían ser seleccionados en una próxima fecha FIFA.

El nombre más llamativo de las posibles novedades es el de Fabio Gruber, zaguero central que milita en el Núremberg de la 2. Bundesliga (Segunda División de Alemania) y que viene siendo seguido por el comando técnico de la Selección Peruana desde hace tiempo. A decir verdad, en octubre no fue llamado porque primero debía resolver un tema con su documentación, algo que ya está resuelto.

En cuanto a sus números en lo que va de la temporada 2025-26, el futbolista de 23 años registra 11 partidos disputados entre la 2. Bundesliga (Segunda División) y la Copa de Alemania, con un total de 1020 minutos jugados. El nacido en Augsburgo es titular y capitán de su equipo, donde el último fin de semana fue parte del 1-1 ante el Kaiserslautern.

En una reciente entrevista con el sitio oficial del Núremberg, Fabio Gruber habló sobre su presente y las exigencias que ahora tiene desde que asumió la capitanía. Del mismo modo, fue autocrítico respecto a su crecimiento como zaguero y asumió que aún tiene que adquirir más experiencia para explotar todo su potencial.

“Considero que es mi deber ayudar a los chicos en el campo. Quiero y debo hacerlo. Pero ciertamente no lo estoy haciendo todo a la perfección todavía; todavía necesito más experiencia y tengo que desarrollarme más en este rol. Estoy agradecido de haber tenido esta oportunidad”, señaló.

¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos de noviembre?

La convocatoria de la Selección Peruana para los amistoso frente a Rusia y Chile, será anunciada durante el fin de semana del 7 y 9 de noviembre, a través de los medios oficiales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF.)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m,

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

