Como suele suceder en cada cierre de temporada, hay movimientos interesantes en el mercado de pases y los clubes comienzan a delinear los primeros bosquejos de la conformación de su plantel para el próximo año. Este es el caso del Orlando City, que tras ser eliminado de los play-offs de la Major League Soccer (MLS) a manos de Chicago Fire, ya inició las negociaciones con sus futbolistas. En ese sentido, en las últimas horas se revelaron detalles claves sobre el futuro de Pedro Gallese.

El contrato del ‘Pulpo’ con el conjunto estadounidense finaliza en diciembre de este año, por lo que ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo si existe el interés de extender su vínculo contractual. No obstante, las tratativas no han avanzado positivamente en los últimos días y, por ahora, el futuro del también portero de la Selección Peruana estaría lejos de Florida.

Según informó el periodista Alonso Contreras, Gallese y Orlando City aún no llegan a un acuerdo respecto a la cifra económica que percibirá en su nuevo contrato, algo que parece dilatarse cada vez más. Eso no es todo, pues hay clubes de la MLS que están al tanto de este caso y ya están preguntando por las condiciones para hacerse con los servicios del guardameta nacional.

El futbolista de 35 años exige una mejora salarial debido a su buen rendimiento en el último curso, pese a que Orlando City no pudo avanzar en los play-offs al caer por 3-1 ante Chicago Fire. El área deportiva del cuadro norteamericano quiere seguir contando con él, pero bajo otras condiciones económicas, algo que entrampa el cierre de las negociaciones.

Pedro Gallese llegó a Orlando City en el 2020. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, complementando estos detalles, el periodista Luis Carlos Pineda reveló que el Inter Miami de Lionel Messi sería uno de los clubes que están interesados en fichar a Pedro Gallese. Si bien todavía no hay un diálogo directo, este podría darse si Orlando City le suelta la mano y no llegan a un acuerdo definitivo en las próximas semanas.

¿Volver al Perú está dentro de los planes de Gallese? Por ahora no, debido a la inestabilidad política que existe en el país. El experimentado arquero quiere seguir en el extranjero y la MLS le ofrece las condiciones para que continúe su carrera en buen nivel, manteniendo la continuidad que tanto necesita para seguir siendo un indiscutible en la Selección Peruana.

En cuanto a sus números a lo largo de la temporada 2025, Pedro Gallese disputó un total de 40 partidos, divididos entre MLS (33), US Open Cup (1) y Leagues Cup (6), además de encajar 63 goles y mantener su arco en cero en nueve oportunidades. Asimismo, una atajada suya a Luis Suárez está nominada a la mejor salvada de la campaña regular en el campeonato estadounidense.

Veremos qué sucede con Gallese pensando en la próxima campaña y si finalmente termina compartiendo vestuarios con Lionel Messi, delantero al que padeció en más de una ocasión cuando lo enfrentó en la MLS y a nivel de selecciones en las Eliminatorias. Con 35 años y un nivel altísimo, el ‘Pulpo’ sabe que todavía tiene cuerda para rato y quiere disfrutar de mejores retos.

Pedro Gallese disputó 40 partidos con Orlando City en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR