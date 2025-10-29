El mercado de fichajes empieza a moverse y el nombre de Álex Valera vuelve a sonar fuera del país. Está por cerrar el año como máximo goleador de Universitario y viene de ser pieza clave en la obtención del tricampeonato crema, el delantero nacional ha despertado el interés de clubes del Brasileirao, según reveló su propio representante en una reciente entrevista. Sin embargo, desde el entorno del jugador aseguran que su prioridad, al menos por ahora, sigue siendo vestir de crema y pelear por un histórico tetracampeonato en 2025. La noticia llega en un momento en que la ‘U’ busca mantener la base del plantel y definir qué figuras continuarán la próxima temporada.
