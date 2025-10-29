Alex Valera interesa a clubes de la Liga Brasileña | VIDEO: L1 MAX
Alex Valera interesa a clubes de la Liga Brasileña | VIDEO: L1 MAX

El mercado de fichajes empieza a moverse y el nombre de vuelve a sonar fuera del país. Está por cerrar el año como máximo goleador de y viene de ser pieza clave en la obtención del tricampeonato crema, el delantero nacional ha despertado el interés de clubes del , según reveló su propio representante en una reciente entrevista. Sin embargo, desde el entorno del jugador aseguran que su prioridad, al menos por ahora, sigue siendo vestir de crema y pelear por un histórico tetracampeonato en 2025. La noticia llega en un momento en que la ‘U’ busca mantener la base del plantel y definir qué figuras continuarán la próxima temporada.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS