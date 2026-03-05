La novela de la semana en la Liga Peruana de Vóley por fin llegó a su esperado desenlace con un documento oficial de por medio. Lo que había comenzado como un reclamo tras el vibrante partido del último fin de semana entre Circolo Sportivo Italiano y la Universidad San Martín, se acaba de confirmar con todas las de la ley. La Federación Peruana de Voleibol (FPV) emitió la resolución final que cambia por completo el resultado de aquel reñido encuentro, dándole la razón absoluta al equipo de Pueblo Libre tras comprobarse un grosero error técnico del comando rival.

Todo este tremendo escándalo deportivo se desató cuando el cuadro de Santa Anita, en medio de la intensidad del partido que venía ganando, rompió una de las reglas más estrictas de las bases del campeonato. El equipo ‘santo’ mandó a la cancha a cuatro jugadoras extranjeras al mismo tiempo, una falta que el banco de Circolo notó de inmediato.

Por lo que, a pesar de que cayeron derrotadas, al final del partido se acercaron a la mesa de parte para presentar la denuncia formal que hoy ya tiene un fallo definitivo de los puntos claves, y sets correspondientes en la tabla de posiciones de la Fase de Campeonato del torneo.

Resolución de la FPV sobre el caso de Circolo Sportivo Italiano. (Foto: Captura)

Según se puede leer claramente en el documento difundido por la FPV, la primera gran medida tomada por las autoridades fue ir directo al grano. En su artículo “PRIMERO”, la federación decidió declarar fundado el reclamo interpuesto por el Club Circolo Sportivo Italiano, dándoles la razón en los escritorios.

Para no dejar dudas sobre el motivo de este duro castigo, el documento explica la falta exacta en su segundo punto. Las autoridades determinaron que la alineación de las cuatro voleibolistas foráneas por parte de la San Martín “constituye infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento FPV”.

El golpe más duro para el cuadro ‘alba’ llegó en la parte deportiva, al quitarles el ajustado triunfo de 3-2 que habían sudado en la cancha. En el artículo “TERCERO”, la FPV ordenó modificar el resultado del encuentro y otorgarle la victoria oficial al Circolo Sportivo Italiano con un marcador de 3-0, aplicando unos lapidarios parciales de 25-0 en cada set.

El profesor Guilherme Schmitz se equivocó al momento de realizar un cambio en el partido. (Foto: LPV)

¿Cuándo se reflejará en la tabla?

Además, la resolución se encuentra en fase de ejecución inmediata para que no queden temas pendientes. En sus artículos “CUARTO” y “QUINTO”, se ordenó registrar este nuevo resultado en la tabla oficial, actualizar todas las estadísticas y notificar de manera oficial a ambos clubes para su “cumplimiento inmediato”.

A pesar de este tremendo baldazo de agua fría en mesa, la realidad de ambos equipos en la tabla general no sufre cambios drásticos. San Martín se mantiene firme en el segundo lugar con 46 unidades, todavía por encima de Universitario, mientras que Circolo sigue en la séptima casilla con 27 puntos acumulados. Queriendo ampliar la ventaja, las ‘santas’ aún tendrán 48 horas para apelar.

Curiosamente, este castigo oficial nos recuerda que no es la primera vez que un comando técnico comete este grave despiste en la presente temporada. Hace unos meses, Alianza Lima venció a la ‘U’ en cancha, pero por meter también a cuatro extranjeras a la vez, el conjunto crema presentó su reclamo y se quedó con los tres puntos bajo esta misma vía legal.

