La Liga Peruana de Vóley entra en su etapa más emocionante. Tras disputarse la segunda fase del campeonato y con Alianza Lima liderando la tabla de posiciones, quedaron definidos los ocho equipos que avanzaron a los cuartos de final, instancia en la que comenzará la lucha directa por el título nacional de la temporada.

El equipo que terminó como líder de la tabla fue Alianza Lima, que mostró regularidad a lo largo de la competencia. Las blanquiazules lograron imponerse en la clasificación y ahora partirán como una de las principales candidatas al título. En esta ronda se enfrentarán a Deportivo Soan, que consiguió su lugar en la última posición de clasificación.

Alianza Lima vs. Soan se enfrentarán por los cuartos de finales de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

Por su parte, Universitario de Deportes también logró meterse en la pelea por el campeonato. El cuadro crema tendrá una dura prueba en los cuartos de final, ya que se enfrentará a Regatas Lima, uno de los equipos con mayor historia en el vóley peruano, aunque actualmente no atraviesa su mejor momento.

Universitario vs. Regatas Lima se enfrentarán por los cuartos de finales de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

Otra de las llaves confirmadas será la que enfrente a San Martín contra Circolo Sportivo Italiano. Ambos equipos han sido protagonistas en distintos momentos de la temporada y buscarán sacar ventaja en el primer encuentro. El ganador de esta serie avanzará a las semifinales y enfrentará al ganador de la llave de Universitario vs. Regatas Lima.

Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano se enfrentarán por los cuartos de finales de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

El último enfrentamiento de esta etapa lo protagonizarán Deportivo Géminis y Atlético Atenea. Ambos conjuntos lograron asegurar su presencia en los playoffs tras una fase competitiva. Ahora tendrán la oportunidad de demostrar lo hecho en las dos primera etapas y enfrentar en semifianales al ganador de la llave de Alianza Lima vs. Deportivo Soan.

Géminis vs. Atenea se enfrentarán por los cuartos de finales de la Liga Peruana de Vóley. (Foto: FPV)

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y la venta de entradas estará disponible por Joinnus.

La Liga Peruana de Vóley se juega en el Polideportivo 'Lucha Fuentes' de Villa el Salvador. (Foto: FPV)

La jornada del sábado tendrá dos encuentros: Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea desde las 5:00 p.m., seguido del duelo entre Alianza Lima vs Deportivo Soan a las 7:00 p.m.

El domingo continuará la acción con otros dos duelos importantes. San Martín enfrentará a Circolo Sportivo Italiano a partir de las 3:15 p.m., mientras que Universitario chocará ante Regatas Lima a las 5:00 p.m. Las series se jugarán al mejor de tres partidos y los ganadores clasificarán a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley.

