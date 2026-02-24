Luis Horna es voz autorizada para hablar del tenis peruano. Al borde de los 24 años, alcanzó su mejor posición en el ránking ATP (33° del mundo) y hoy capitanea al equipo de Copa Davis que se alista para recibir a Paraguay por el Grupo Mundial I. De hecho, conoce al detalle el crecimiento de Ignacio Buse, nuestra primera raqueta, quien viene de firmar su mejor participación en el circuito, al llegar a semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, y meterse entre los mejores 66 tenistas del mundo. En exclusiva con Depor, ‘Lucho’ también reveló que no está definido el estadio para albergar la próxima serie copera: Lawn Tennis es una posibilidad, pero vienen evaluando un plan B.

Lucho, ¿cómo estás? Imagino que contento por la actuación de ‘Nacho’ Buse en Rio y también porque el tenis peruano estuvo en foco de mucha gente esta semana.

La verdad que sí, contento con la realidad de ‘Nacho’ en estos momentos. En líneas generales creo que con el tenis peruano, cada uno en sus procesos, pero todos evolucionando, mejorando. Obviamente lo de ‘Nacho’ ha llamado la atención porque ha tenido dos muy buenas semanas en Buenos Aires y en Río, post lesión, que había cierta incertidumbre y obviamente nos ilusiona a todos desde la Federación, desde el equipo de Copa Davis y creo que es parte del inicio de una motivación para el grupo, que eso es algo que lo hablamos bastante. El hecho de tener un jugador que esté avanzando en su proceso de esa manera hace que los que están en el equipo, obviamente al verlo tan cercano, se sientan motivados y puedan seguir también ese ejemplo para crecer en el circuito.

Creo que hay una fortaleza importante en lo mental. Le ha ganado a dos tenistas locales por ejemplo y también a Berrettini, que en su momento ha sido seis del mundo. ¿Pasa más allá de lo tenístico para ti?

Lo que pasa es que hoy por hoy el circuito está tan parejo que las oportunidades están. Después obviamente hay que llegar a ese momento y rendir y eso es lo que le ha pasado a ‘Nacho’. Ves el cuadro de Buenos Aires y los semifinalistas hasta hace poco estaban jugando Challengers, ni qué decir en Río. Si no me equivoco, los cuatro semifinalistas, por poner un ejemplo, han estado acá hace dos años jugando el Challenger de Lima. Kopriva ganó el Challenger el año pasado, Tabilo hace dos años, ‘Nacho’ estuvo hasta el año pasado, en noviembre, compitiendo acá. Entonces eso demuestra que el nivel es muy parejo y si el jugador está sano, está bien preparado y con la motivación adecuada puede dar un salto en un momento determinado. Obviamente no lo hacen todos porque los espacios son reducidos, pero ‘Nacho’ ha sido consciente de las oportunidades que tenía, ha trabajado muy duro porque la verdad es que eso sí hay que hacer hincapié. No es que es “ah mira qué talento tiene”. ‘Nacho’ es un trabajador, ya hace algunos o varios años hizo un compromiso con su carrera y desde ese momento hizo un cambio de nivel muy grande y es algo que se veía venir para la gente que está metida en el tenis. Se veía venir un desempeño como este y lo hizo y lo confirmó. Esperemos que pueda encontrar regularidad en el circuito grande y que se mantenga ahí muchísimos años.

¿Qué significa estar entre los 70 mejores del mundo? Tú lo sabes bien. A veces uno piensa y dice, es como los juegos del hambre, ya es otro nivel. No es lo mismo del 150 escalar al 100, que del 70 al 65 y luego al 60. Es mucho más complicada esa subida.

Sí, o sea, está en lo más alto del tenis. Hoy por hoy llegar ahí es complicadísimo. Ahora le toca la tarea difícil de llegar, que es mantenerse. Pero creo, sin ánimos de ser muy triunfalista o positivo, que ‘Nacho’ tiene un potencial para seguir mejorando. Creo que su techo todavía está lejos. Si trabaja bien, si está sano y se da la oportunidad de competir semana tras semana, creo que va a estar ahí bastante tiempo.

¿Qué crees que tendría que mejorar para ser más completo de lo que ya vemos que es? Yo he visto en Río que su saque lo ha mejorado bastante.

Todo. O sea, en el tenis es así. Tiene que mejorar todo. Porque es a lo que te lleva el circuito. Se tiene que poner cada vez más fuerte, tiene que pegarle cada vez más a la derecha, tiene que seguir siendo sólido y consistente con el revés, tiene que seguir mejorando el saque. O sea, lo que tiene hoy está clarísimo que le da para donde está ahora y más. Pero de ahí creo que ‘Nacho’ tiene esa necesidad interna de querer siempre más en relación al ranking. Y para lograr eso, tienes que seguir mejorando. Nuevamente, creo que Ignacio tiene esas características. Es un chico que entiende bien el circuito, que hizo un cambio hace varios años y por eso es el nivel en el que está. Pero, como te digo, si tú me dices qué tiene que mejorar, los jugadores están pensando todo el tiempo en mejorar todo. No te puedes conformar porque el circuito es así, es una selva y todos están pensando en ponerse más fuertes, en ponerse más rápidos, en pegarle más duro, en tener diferentes armas. Entonces es un tema de evolucionar constantemente.

Ignacio Buse compite esta semana en el ATP 250 de Santiago de Chile. (Foto: Río Open)

Tú te metiste al borde de los 30 mejores del mundo cuando tenías 23 años más o menos. ‘Nacho’ tiene 21. Es una edad muy joven. ‘Juanpi’ (Varillas), por ejemplo, se metió entre los 100 pero en una edad un poco más grande. En una edad más temprana, ¿te da más posibilidades de poder seguir escalando en el ranking?

Sí, porque tienes mucho más margen y hoy por hoy la carrera se ha extendido mucho más también. En mi época te retirabas relativamente joven, a los 29 o 30 años y ahora todos están jugando hasta los 35 o 36. Entonces meterte a esa edad te da un margen bastante grande. Sabes que tienes una buena cantidad de años para seguir rindiendo y eso es importante. Creo que Nacho lo tiene claro nuevamente y obviamente eso lo va a llevar a seguir mejorando y seguir queriendo evolucionar.

Este año que recién empieza, ¿tú lo ves a Nacho metiéndose entre los 50? ¿Qué piensas de eso? Porque obviamente la gente se ilusiona y dice, “oye, ¿podrá pasar por ejemplo a Lucho Horna que estuvo 30 y pico?"

Yo creo que el límite se lo pone uno solo. No lo digo solo por ‘Nacho’, lo digo en general. Va a ser un poco cuál es la ilusión y las ganas que tengan de seguir sacrificándose para seguir mejorando y de ahí en adelante el nivel de juego los va a ir marcando. Todos tienen para mejorar lo que están ahora, todos del equipo me refiero, y espero que así sea. Espero que tanto ‘Nacho’ y que Gonzalo (Bueno) también y que ‘Juanpi’ (Varillas) regrese a estar dentro de los 100 o cerca a estar dentro de los 100. Este año sería maravilloso para el tenis peruano.

¿Cuánto ha sumado para ‘Nacho’, que tiene su base en España, y para Gonzalo y ‘Juanpi’, que ellos están en Argentina, competir afuera? ¿Hay una diferencia entre competir en Sudamérica y competir y entrenar en Europa?

No, porque todos compiten todo el año en todos lados. La base de ‘Nacho’ está en Barcelona, la base de ‘Juanpi’ y de ‘Gonzalo’ está en Argentina. En ambos lugares se trabaja muy bien el tenis, tanto en Argentina como en España. Después ya es un tema de comodidad y dónde te sientes más cercano a tus costumbres, a tu cultura, a tu hogar, a cierto grupo de amigos y diferentes cosas. Pero estoy convencido de que no es que en Barcelona se hacen mejor las cosas que en Argentina. No, yo creo que son dos lugares que es la élite del tenis mundial, tanto en Argentina como en España, y son buenos lugares para desarrollar tu carrera.

Te quiero hablar de la Davis, Lucho. ¿Qué conclusiones sacaste de la serie ante Alemania?

Que nos fuimos bien, nos fuimos con la cabeza en alto. Se compitió muchísimo. El primer partido de Gonzalo con Hanfmann, la verdad que tuvimos dos momentos claves, uno en el primer set y uno en el segundo para quebrar, que no se nos dio. Y ahí estuvo la diferencia del partido en dos breaks. ‘Juanpi’, que esto lo sabe muy poca gente, jugó enfermo, le tocó jugar enfermo, con fiebre, y durante un set y medio compitió a un nivel altísimo. Después creo que nos fuimos quedando un poco sin energía, que era un poco lo que sabíamos que podía llegar a pasar. No podíamos contar con ‘Nacho’ para los singles, porque recién venía de una semana y media de trabajos específicos de singles, pero en polvo de ladrillo, porque el médico nos había pedido y le había pedido a él que trate de evitar la cancha dura por el tipo de lesión que tenía, y fue algo que se trabajó en conjunto y sabíamos que lo íbamos a tener solo para el dobles. Y el dobles se nos escapó en detalles. En el tercer set jugamos con la pareja, que son los actuales campeones del Máster, y perdimos 6-4 en el tercero, compitiendo muy bien. Y eso nos da la ilusión de que sabemos que, por más que sean condiciones totalmente adversas, estuvimos a nivel de competir y hacerles pasar un mal rato a una potencia como es Alemania, que es el segundo equipo rankeado en el ranking mundial de tenis. Y de ahí en adelante lo que nos queda es entender que tenemos que ser muy responsables de aquí a septiembre. Obviamente los chicos tienen la prioridad de su circuito hasta la semana de la Copa Davis. Trataré de acompañarlos algunas semanas en lo que va de este año. Pero es una serie que la tenemos que tomar con muchísima responsabilidad para no confundir. Yo creo que la gente sí puede tener la opción de confundirse por lo poco que conoce el tenis, pero Paraguay tiene un jugador hoy que al igual que ‘Nacho’, que al igual que ‘Gonzo’, está en un momento extraordinario, que es Dani Vallejo, que de aquí a septiembre lo único que va a hacer es mejorar. Y es alguien que te puede complicar una serie por sí solo. Entonces tenemos que ser muy responsables y tener los pies bien puestos en el piso y trabajar muy duro para llegar bien a septiembre.

El equipo peruano en la Copa Davis vs. Alemania (de izquierda a derecha): Luis Horna (capitán), Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino (Foto: AFP)

Lo de ‘Juanpi’ no me sorprende lo que me cuentas, porque él ha demostrado que es un jugador copero. Pero en algún momento, no sé si en esa conversación, en esa intimidad, por cómo estaba ‘Juanpi’ y porque ‘Nacho’ estaba recuperado, ¿‘Nacho’te pidió jugar o estaba descartado completamente?

Estaba descartado. Estaba descartado desde el primer momento hasta el último. Yo no puedo dejar de lado la integridad del jugador, entendiendo lo importante que era el momento de la etapa de recuperación en la que ‘Nacho’ se encontraba. Yo no puedo poner a jugar un chico en carpeta, en una superficie que es muy áspera, en las cuales el rebote de los impactos para llegar a las bolas exigidas termina siendo totalmente en los talones y exponer a ‘Nacho’ a volver a bajar a una lesión en la que puede convertirse en un tiempo muchísimo más largo. Entonces todas esas cosas se analizaron, se hablaron con el cuerpo médico de ‘Nacho’, se habló con el cuerpo médico de nosotros y no daba realmente para que arranque la serie jugando el singles. De ahí en adelante si hubiese habido un punto más, quién sabe. Pero la idea era que tenga su primera carga física con nervios y con la tensión de un partido en el dobles y ver cómo reaccionaba el cuerpo en base a eso. Y bueno, fue lo que se hizo, la decisión estaba tomada y al final de cuentas creo que fue lo mejor para él también y para el equipo.

Imagino Lucho que lo ideal es ante Paraguay llegar con un ‘Nacho’ ya consolidado en el top 100 y ojalá que Gonzalo y ‘Juanpi’ se puedan acercar nuevamente al top 100.

Sí, al final lo que yo necesito como capitán es que estén compitiendo y que estén en el trajín del circuito de manera consistente y eso lo tenemos totalmente descartado como preocupación porque ellos tres son jugadores que este es su trabajo, no es su hobbie y tienen un calendario apretadísimo en el año y lo van a hacer de esa manera. De ahí en adelante esperemos que lleguen un buen momento obviamente, queremos que lleguen bien. ‘Nacho’, si no me equivoco, ya tiene asegurada la entrada a Roland Garros, a Wimbledon y probablemente al US Open. ‘Gonzo’ (Bueno) tiene asegurada o prácticamente asegurada la presencia en la ‘qualy’ de Roland Garros y de Wimbledon. ‘Juanpi’ está luchando esos puestos y si están jugando ahí entre Challengers y el circuito grande van a llegar con mucho volumen de tenis, bien competidos y de ahí es asumir la responsabilidad que nos va a tocar vivir esa semana y llegar bien a punto con los días que podamos trabajar. La verdad es que tenemos un equipo que el ambiente durante la semana, los días que trabajamos es extraordinario y confío plenamente en que si por algún motivo no llegan a tope de confianza en esos días van a poder llegar a ese momento. Eso es lo que hemos construido a lo largo de todos estos años con el equipo y espero que podamos hacer lo mismo en septiembre.

¿Está confirmado que la serie se jugará en el Lawn Tennis o están evaluando otro lugar?

No, no puedo confirmar nada porque eso es un tema de la Federación que obviamente lo lo habla conmigo y nosotros con los jugadores. Ellos ya saben dónde nos sentimos cómodos. Hay un tema obviamente también de sensaciones que es importante tenerlas en cuenta, dónde les gusta jugar los jugadores, en qué hotel les gusta hospedarse, todas las comodidades y en ese sentido la Federación siempre ha tomado en cuenta nuestras sensaciones. Pero también hay un tema comercial que nosotros tenemos que entender y que la Federación también lo tiene que poner sobre la mesa y hablarlo con nosotros y en base a eso tomar la mejor decisión para el equipo.

¿Son opciones el Terrazas o volver a Asia?

No, Asia no hay forma, en septiembre no van ni los gatos a Asia. Terrazas entiendo que por temas de medidas, en estas instancias la cancha es chica. Las opciones son Lawn Tennis y por ahí algún otro club en el que se pueda construir un estadio grande. Pero todavía no hemos tenido esa reunión, los chicos todavía están compitiendo, yo he estado viajando bastante este año y me imagino que durante el mes de marzo ya nos juntaremos para empezar a ver los temas logísticos.

Digamos que por un tema de comodidad para el equipo, para ti, para todos, la idea sería que haya un estadio más grande acá en el país para jugar la Davis.

Sería hermoso poder tener un estadio para 3.500 o 4.000 personas, siempre lo hemos hablado, hoy por hoy estamos ante una oportunidad grande pero con poco margen, que son los Panamericanos 2027, en los cuales al tenis en los Panamericanos anteriores no les quedó ni un centímetro cuadrado de infraestructura. A otros deportes les quedó muchísimo, que es entendible y no sé, por ahí ahora nos toca a nosotros en el sentido de que podamos crear una infraestructura que nos dé la oportunidad de tener un estadio, no lo sé, estoy tirando ideas. Pero si no es así, tenemos un estadio en el Lawn Tennis que lo hemos utilizado durante muchísimos años, que es histórico y que puede albergar la Copa Davis sin ningún problema.

Ignacio Buse logró su clasificación al cuadro principal de Roland Garros y Wimbledon, los próximos dos Grand Slam. (Foto: Río Open)

TE PUEDE INTERESAR