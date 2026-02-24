Luego de haber estado fuera de las canchas por más de un año, producto de una larguísima recuperación tras haberse roto el talón de Aquiles, Wilder Cartagena no tuvo el regreso más esperado en el Orlando City. El último fin de semana, en la derrota por 2-1 a manos del New York Red Bulls, el volante nacional tuvo que ser sustituido por Colin Guske a los 14′ y no dejó buenas sensaciones.

Aunque hasta el momento no hay un parte médico oficial del Orlando City, se sabe que ‘Carta’ no podrá ser tomado en cuenta para el enfrentamiento con el Inter Miami de Lionel Messi, en una nueva edición del Derby de Florida. Lo más seguro es que en las próximas horas tengamos novedades.

En medio de esta mala noticia para el también mediocampista de la Selección Peruana, en las últimas horas se reveló una información clave sobre el mercado de fichajes de los ‘Leones’. Según adelantó The Athletic, existen negociaciones avanzadas para que lleguen a un acuerdo con Antoine Griezmann, histórico del club y campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.

“Varias fuentes informadas sobre el acuerdo han indicado a The Athletic que el jugador de 34 años es el objetivo del club. Sin embargo, aún no hay acuerdos formales para el internacional francés y el Orlando City también está interesado en otros jugadores”, aclaró la citada fuente.

Antoine Griezmann levantó la Copa del Mundo con Francia en Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

Ricardo Moreira, director deportivo y gerente general del Orlando City, ha estado viajando recientemente a España para avanzar con las tratativas y en la interna del club son optimistas en llegar a un acuerdo pronto. De no ser así, esperan que Griezmann pueda sumarse al equipo tras el cierre de esta temporada y su participación en la Copa del Mundo 2026.

Según señala The Athletic, ‘Grizi’ es un fanático de la cultura estadounidense y no ve con malos ojos mudarse a la MLS para jugar los últimos años de su carrera. Si bien en un primer momento hubo acercamientos con el Inter Miami, no pudieron ficharlo porque ya tenían los cupos de jugadores franquicia copados.

“Griezmann ha sido vinculado desde hace tiempo con una posible transferencia a la MLS. El campeón del mundo tiene una gran afinidad por los deportes y la cultura estadounidenses, suele vacacionar en Estados Unidos y se le ve en partidos de la NBA”, añade el citado medio deportivo.

Si bien Orlando City no es el único equipo interesado en el ‘Principito’, cuentan con un Discovery Rights que les da prioridad por encima del resto. El Discovery Rights es un mecanismo exclusivo de la MLS que otorga a un club la prioridad absoluta para fichar a un jugador internacional o fuera del torneo, que no está bajo contrato en la liga, funcionando bajo la lógica de “yo lo vi primero”.

El Atlético de Madrid venció por 4-0 al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, por lo que tienen grandes opciones de levantar el título. Esto podría motivar a Antoine Griezmann a quedarse en España, al menos hasta que finalice la temporada. Los ‘Leones’ quieren mover todas sus fichas para traerlo a la MLS en marzo. Veremos si finalmente el crack francés termina convirtiéndose en socio de Wilder Cartagena.

Antoine Griezmann enfrentó a Perú en el Mundial Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Orlando City?

Luego de su última derrota por 2-1 ante New York Red Bulls, Orlando City volverá a tener actividad esta semana cuando reciba al Inter Miami, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la MLS 2026. Este encuentro está programado para el domingo 1 de marzo a las 7:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el Inter&Co Stadium.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Apple TV para toda Latinoamérica y Estados Unidos, pagando el servicio básico y sin la necesidad de tener MLS Season Pass como en temporadas anteriores. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

