Mientras Mano Menezes viene alistando todo para empezar su etapa como entrenador de la Selección Peruana, buscando reconstruir el camino con miras a la Copa del Mundo del 2030, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está próxima a cerrar un acuerdo para un nuevo amistosos internacional de nivel frente a un conjunto que disputará la justa mundialista de este año. Se avecina un reto importante para el estratega brasileño.

Según pudo conoce Depor, la ‘Blanquirroja’ enfrentará a su similar de Escocia en la fecha FIFA de junio, en un encuentro que estaría pactado para el 6 de dicho mes en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey. Solo es cuestión de días para que esto se confirme.

Esta será la quinta vez en que ambas selecciones midan fuerzas. La última se dio el 29 de mayo del 2018, en el último amistoso de la Selección Peruana en Lima antes de concentrar para la Copa del Mundo de Rusia. Aquel día el equipo de Ricardo Gareca se impuso por 2-0 con goles de Christian Cueva y Jefferson Farfán.

Perú venció por 2-0 a Escocia en la última vez que se enfrentaron en el 2018. (Foto: FPF)

La primera vez que la ‘Bicolor’ rivalizó con Escocia fue en un amistoso disputado en abril de 1974, con victoria para los europeos por 2-0. Luego, ya en el Mundial de Argentina 1978, el combinado nacional se llevó un recordado triunfo por 3-1 con doblete de Teófilo Cubillas y otro tanto de César Cueto.

Finalmente, antes del mencionado amistoso del 2018 en el Estadio Nacional, Perú y Escocia se enfrentaron en septiembre de 1979 en otro duelo de exhibición, con un marcador final de 1-1. Actualmente el presente de ambas selecciones es otro, con el conjunto escoces con un plantel de mayor experiencia y jerarquía.

Tras 28 años de larga ausencia, Escocia clasificó al Mundial de este año con Steve Clarke en el banquillo. Asimismo, el ‘Ejército de Tartán’ cuenta como figuras a Scott McTominay del Napoli, Andy Robertson del Liverpool y John McGinn del Aston Villa, entre otros.

La Selección Peruana que venció por 3-1 a Escocia en el Mundial Argentina 1978. (Foto: GEC)

¿Cuándo sería el Perú vs. Escocia?

De confirmarse el compromiso entre Perú vs. Escocia, este se disputaría el sábado 6 de junio en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Esta sería la quinta vez en que ambas selecciones se enfrenten, entre amistoso y partidos oficiales.

¿En qué canales ver Perú vs. Escocia?

El partido entre Perú vs. Escocia sería transmitido para todo el Perú por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de las alternativas digitales en las plataformas de ambas televisoras. Asimismo, Movistar Deportes cuenta con los derechos por la señal cerrada de Movistar TV y su versión de streaming en Movistar TV App.

