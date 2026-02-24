Pese al fracaso en Copa Libertadores, y no encontrar un sostenido rendimiento que tenga contento al hincha blanquiazul, Alianza Lima es, junto a UTC, uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1, y este fin de semana se enfrentarán en el partido de la fecha.
Los dirigidos por Pablo Guede tienen una oportunidad de oro para consolidarse en lo más alto de la tabla, pero los cremas no serán un rival sencillo, y defenderá su invicto. Así lo tiene claro el atacante ecuatoriano Jairo Vélez.
En breves declaraciones a la prensa, destacó el buen inicio de los blanquiazules en la competición local a nivel de resultados, pero sabe que UTC llega con gran presente y con la ventaja de las condiciones climatológicas.
“Esto recién empieza, vamos cuatro fechas y vamos partido a partido. Ya sabemos cómo es la altura, hay que hacer un partido inteligente”, comentó Vélez.
El choque está programado para el próximo sábado 28 de febrero desde la 1:15 p.m. en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, con arbitraje por confirmar.
Como se recuerda, la dirigencia blanquiazul hizo una importante inversión para conformar un plantel de calidad para ganar la Liga 1 y competir a nivel internacional, por lo que la eliminación en primera fase ante 2 de Mayo generó un manifiesto rechazo de los hinchas.
En la competencia local, Alianza Lima logró victorias ante Sport Huancayo, Comerciantes Unidos, y Sport Boys. Además, empató ante Alianza Atlético.
Por su parte, con un gran inicio, UTC suma la misma cantidad de puntos, luego de vencer a Atlético Grau, CD Moquegua y Cusco FC. En tanto, el último fin de semana, empató de visita en Tarma ante ADT.
