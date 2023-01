¿Cómo definirías el 2022 en cuanto a lo deportivo?

Creo que ha sido un año de resiliencia. Ha sido un año lleno de competencia y no ha habido ni para el descanso. Entonces, a pesar de todo ello, de las lesiones que he podio tener, hemos salido adelante y sobre todo de mucho aprendizaje. Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, tengo mucho coraje y hoy por hoy me encuentro más decidida de lo que quiero hacer.

¿Lograste todo lo que te propusiste?

Sí y hasta más. Este año hemos tenido dos juegos disciplinarios donde he podido sacar buenos resultados a pesar también de las dificultades que he tenido como un desgarro un día antes de los juegos Panamericanos. Más adelante hemos tenido múltiples competencias entre ellos el mundial donde obtuve el mejor resultado dentro de un mundial, para mí es un orgullo a pesar de no estar al 100%. Este año culmino superando el ranking mundial, subí de la posición 32 a una posición 16. También obtuve mi primera medalla dentro del circuito olímpico en la Copa Satélite. Ha sido un año lleno de emociones y siento el gran apoyo que me están dando.

¿Qué significó para ti ser la abanderada en los Juegos Bolivarianos de Valledupar?

Llegar a tener 26 años de experiencia deportiva, estar hoy por hoy en la cumbre deportivamente hablando y que se pueda transmitir esa constancia, esa valentía, tolerancia, desempeño y motivación que me caracteriza, se ve reflejado en este abanderamiento, y no solo como deportista sino como mujer deportista. La verdad que me llenó de orgullo, sobre todo que estos juegos marcan el inicio del ciclo olímpico para muchos deportes.

Ahora viene el 2023 un año Panamericano, ¿cómo te vienes preparando?

Hace unos días pasé unos días acabo de pasar por el cuerpo videomédico para comenzar de la mejor manera el 2023 sin lesiones, teniendo una buena planificación y feliz de trabajar con todo el equipo multidisciplinario.

¿Piensas salir al extranjero?

Sí, pero, lamentablemente no hay un volumen de asalto que necesito y a parte mi maestro está en Hungría, entonces estoy haciendo los esfuerzos, mi familia también. Gracias al dinero que gané con la medalla obtenida en los juegos ODESUR, con ese dinero estoy yendo a hacer una preparación junto también con el apoyo del Comité Olímpico Peruano (COP) que me está pagando por ahí un evento en Qatar, luego me pienso quedar en Hungría, y hacer unos eventos allá en Europa que son parte del circuito olímpico y poder comenzar la clasificación que comienza con la Copa del Mundo. La verdad que seguir acumulando puntaje, no bajar del ranking mundial, para eso estoy poniendo todo de mí, ya sea tiempo, dinero y corazón.

Este año muchos deportistas alzaron la voz acerca del poco apoyo por parte del estado, ¿ha pasado lo mismo en tu caso?

El corte presupuestal ha sido para todos los deportes. Es cierto que ha habido eventos que antes estaban y, lamentablemente, los han quitado. Pero de ahí la federación han podido apoyarme con el vuelo aéreo, o parte de la estadía y de ahí yo ponía el resto. La federación nunca se quedó de brazos cruzados y ha visto la manera de poder contribuir de mi desarrollo como deportista y de ahí tocar las puertas como el COP, a los sponsor, entre otros. Es verdad que ha dado poco, pero no hay que desmerecer el apoyo que se nos da.

Sobre todo que estamos cada vez más cerca de París 2024...

Creo que estos juegos van a ser maravillosos. Cada juego lo que yo he sentido es otro momento porque es un ciclo que lo han trabajado hasta llegar a estos juegos. Tanto para Beijing como para Tokio he tenido preparaciones distintas. No creo que la clasificación sea mi máximo foco. Lo que yo busco ahora no es solamente una clasificación sino un podio.

¿La clasificación se dará únicamente con el ranking mundial?

Hay dos formas de clasificar, por el ranking mundial y el preolímpico. Solo hay un cupo para ambas. Lo que pasa es que también hay un cupo por equipos y normalmente se la lleva Estados Unidos. Entonces, en mi deporte estos cupos son muy luchados como lo pueden ver. Lamentablemente, mi deporte dos meses antes de los JJOO cierra la clasificación, no hay cupos tempranos. Aquí es hasta el final.

¿Cómo cierra el año el esgrima peruano?

La esgrima peruana cierra exitosamente no solo con medallas en la categoría mayores. Una clasificación histórica en los Panamericanos con cinco clasificaciones a los Juegos Panamericanos, dos individuales, una por equipos que también a su vez van a participar en su rama individual. Tenemos también campeones sudamericanos, panamericanos en categoría de menores. Hemos tenido por primera vez en la historia de la esgrima peruana, un campeonato de la magnitud de la Copa del Mundo aquí en Lima, hace unos meses atrás. Yo estoy demasiado contenta con los resultados y vamos por más.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.