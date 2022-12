“(Diego) Buonanotte es un gran jugador, pero es un momento ideal para cambiar la forma de juego. Se busca más un fútbol al espacio, menos al pie, con jugadores con mejor aspecto físico, para así competir a nivel internacional. No es nada personal, son características deportivas” , le contó el brasileño a Depor. Nunes pretende cambiar el ‘chip’ de los jugadores celestes, quienes se aferran a un manual de estilo que se sostiene en la Florida desde 2013, y el cual fue la ruta para elegir a los últimos técnicos: aparte de Mosquera, Daniel Ahmed, Mariano Soso, José ‘Chemo’ del Solar, Mario Salas, Alexis Mendoza, Claudio Vivas, también fueron marcados por estas pautas.

Recuperar rápido el balón, salir de atrás a ras del piso, jugar más en campo rival que en el propio, atacar con velocidad y ser contundentes. Representó una propuesta ambiciosa y muchas veces difícil de alcanzar. Pero, ojo, tampoco fue negativa, sería mezquino y sesgado decirlo: cuatro títulos nacionales y dos subcampeonatos. No es poco. Pero obvio, desde que la dirigencia fue en busca de Nunes, dejaron en claro que era momento de cambio. “Es un DT que pide intensidad en los entrenamientos y partidos. Le gusta un juego agresivo, con ataques rápidos y muchísima presión en la marca” , nos dijo Eduardo Moura, periodista brasileño de Ge Globo, quien siguió de cerca su paso por Gremio, el año pasado.

En los últimos siete años, Cristal finalizó seis veces como líder de la tabla acumulada: campeonó en cuatro ocasiones.

Torneo Club Puesto final 2016 Sporting Cristal Campeón 2017 Alianza Lima Campeón 2018 Sporting Cristal Campeón 2019 Sporting Cristal Tercero 2020 Sporting Cristal Campeón 2021 Sporting Cristal Subcampeón 2022 Sporting Cristal Tercero

Por ejemplo, en las semifinales de la última Liga 1, donde acabó como líder del acumulado, pero eliminado por Melgar con un global de 4-0, el Cristal de Mosquera evidenció falta de agresividad y sobre todo de gol, con un modelo de juego que se vio avasallado por la intensidad y contundencia que propuso el equipo de Pablo Lavallén. “Es el partido más bajo que hicimos en los últimos tres años. Como siempre, soy el responsable”, dijo el ‘profe’, tras el 2-0 de la ida en Arequipa. Aunque igual, respetando su fiel estilo, Mosquera batió récords el año pasado: Cristal fue el equipo con más posesión, más precisión de pases, más tiros al arco, mayor racha de cotejos sin perder, menos derrotas, mejor visitante y más goles a favor, entre las más destacadas. Pero no bastó.

¿Es arriesgado es el cambio?

Como se conoce el juego que Nunes quiere para ‘SC’ es rápido y bastante físico y, por ejemplo, el principal requisito del comando técnico fue que “la cancha siempre esté regada” y así realizar un fútbol veloz. Es así que el club implementó un moderno sistema de riego para el campo donde entrena el primer equipo. Antes, se regaba con manguera lo que demandaba más tiempo. Podría ser algo menor, pero no deja de ser clave para leer la nueva propuesta. “Tuve oportunidad de hablar el año pasado con gente del área de scouting de Cristal y habían detectado ese problema, que el equipo tenía mucho juego de asociación y triangulaciones, pero se jugaba mucho al pie, lento y no al espacio”, nos dice Vicente Cisneros, periodista de Gol Perú y entrenador.

El principal problema que tendrá afrontar Nunes será encontrar, dentro de su plantel, a los jugadores óptimos para plasmar su idea. Pero para muestra un botón. Cristal se deshizo de dos referentes como Horacio Calcaterra (33) y Omar Merlo (35), ambos de avanzada edad y con muchos años en el club, para dar entrada a sangre joven como Adrián Ascues (20) y Jostin Alarcón (20). Además, las llegadas del atacante brasileño Brenner Marlos (28) y Adrián Ugarriza (25), quienes tienen entre sus cualidades, precisamente, saber explotar los espacios en ataque, evidencian el nuevo modelo rimense.

“El tema es detectar los jugadores con las características de aquellos que pueden ir al espacio. Hohberg, por poner un ejemplo, siempre se acerca al compañero que tiene la posesión del balón en lugar de alejarse, ese es un problema. Y Hohberg está en el plantel. Entonces, ¿cómo hacer que Hohberg haga más diagonales buscando el pase al espacio? Esos son trabajos que se tienen que automatizar, y será uno de los retos de Nunes”, añade Cisneros.

“Cristal se caracterizó mucho en los últimos años por tener siempre la posesión, el balón al ras de campo y el juego bonito. Hay un dato importante sobre eso, pues es el equipo con mayor posesión en los últimos dos años de la Liga 1. Sus jugadores ofensivos tienen la característica de recibir el balón al pie, de no picar tanto a los espacios. De hecho, Hohberg, Ávila y Buonanotte son mucho de eso. El único que hacía la función de picar al espacio era Grimaldo, y por eso sobresalió tanto el año pasado”, indica Jesús Chirinos, del portal estadístico Son Datos No Opiniones.

Asimismo, el comentarista de Gol Perú considera que existen jugadores en el actual plantel que serán de suma importancia para el nuevo estilo de juego, dos de ellos serían Martín Távara y Yoshimar Yotún. “Cristal tiene un buen lanzador con Távara y entonces será tarea de Nunes que quienes sean los laterales para el 2023 ganen altura en ataque. O Yotún tenga la capacidad de filtrar un pase en profundidad. Ver la posibilidad que el ‘9′ se acerque al poseedor para que otro vaya al espacio. Ellos serían (Adrián) Ascues, (Leandro) Sosa o (Jostin) Alarcón, quienes tendrían que aprender determinados movimientos para atacar los espacios. Washington Corozo, si se queda, también será fundamental como extremo”, finalizó.

Los nuevos retos

Sporting Cristal se reforzó con un técnico y jugadores cuya edad y físico son acordes para jugar más rápido e intenso, como exige el ritmo internacional, es decir, la Copa Libertadores, donde ‘SC’ tendrá acción a partir de febrero en la Fase 2. En los últimos dos años al mando de Mosquera, la Libertadores fue esquiva a los intereses celestes. El balance fue bastante negativo, con ocho derrotas, tres empates y un solo triunfo en 12 partidos y dos eliminaciones en primera ronda. “No me puedo hacer cargo de 18 años (desde la última clasificación a octavos de ‘SC’, en 2004). Me hago cargo de lo que corresponde. He dirigido cuatro Libertadores. En la última que estuve, en el extranjero, hice diez puntos”, dijo, desafiante, Mosquera tras el último adiós.

“Hoy en día hay otros clubes del continente que están por encima de Sporting Cristal. No a nivel de tradición, de camiseta ni de hinchada, pero sí a nivel deportivo. Ahora, tenemos que volver a disputar la Libertadores, pasar a la fase de grupos e ir avanzando paso a paso. Yo no soy una persona que va a mentirle a la hinchada y decirles que seremos campeones de la Libertadores, porque hay que ir de a pocos”, aseguró Nunes en su reciente charla con Depor.

Aparte del reto a corto plazo que representa la Copa, Cristal tendrá que pagar los costos de la consolidación de su nuevo estilo. Por ejemplo, caer en la imprecisión que demanda jugar a alta velocidad, algo que los jugadores no están acostumbrados y recién lo asimilan en los primeros trabajos de Nunes. El viejo dilema del mal estado de los campos de la Liga 1, sobre todo, de los equipos de provincia, que muchas veces se aprovechan de ello para sacar ventaja. Y por último y no menos importante, mantener dicha intensidad en el calor y la altura, hacemos hincapié en esta última, pues habrán ocho equipos (cifra récord en el fútbol peruano) que la tendrán como aliada. Está de más decir que lo más importante será el convencimiento del plantel, por parte del técnico, eso no se negocia.





