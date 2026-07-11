El regreso de Conor McGregor es, sin dudas, uno de los acontecimientos más esperados del año en las artes marciales mixtas. El excampeón irlandés volverá al octágono para enfrentar a Max Holloway en la pelea principal de UFC 329, un esperado reencuentro 13 años después de su primer enfrentamiento.

El evento se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas como parte de la tradicional International Fight Week y reunirá a miles de aficionados en el recinto, además de millones de espectadores alrededor del mundo. La pelea marcará el regreso oficial de McGregor luego de una prolongada ausencia por lesión.

Si no quieres perderte ningún detalle del combate entre McGregor y Holloway, aquí encontrarás la cartelera completa de UFC 329, los horarios por país, dónde ver la transmisión EN VIVO en España, Estados Unidos y Latinoamérica, además de los resultados del evento en tiempo real.

Cartelera completa de UFC 329

El evento UFC 329 se llevará a cabo este sábado 11 de julio desde el T-Mobile Arena de Las Vegas y contará con una cartelera de 14 combates, divididos entre peleas estelares, preliminares y early prelims.

Cartelera estelar (Main Card)

Pelea División Conor McGregor vs. Max Holloway Peso wélter Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett Peso ligero Cory Sandhagen vs. Mario Bautista Peso gallo Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh Peso mosca King Green vs. Terrance McKinney Peso ligero

Hora de inicio: 8:00 p. m. (GMT-5)

Transmisión: Paramount+ (Latinoamérica y Estados Unidos) y HBO Max (España).

Cartelera preliminar (Prelims)

Pelea División Nikita Krylov vs. Robert Whittaker Peso semipesado Gable Steveson vs. Elisha Ellison Peso pesado Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez Peso gallo Luke Riley vs. Kai Kamaka III Peso pluma

Hora de inicio: 6:00 p. m. (GMT-5)

Transmisión: Paramount+.

Early Prelims

Pelea División Tracy Cortez vs. Wang Cong Peso mosca femenino Damian Pinas vs. Cesar Almeida Peso mediano Farid Basharat vs. John Garza Peso gallo Ryan Gandra vs. Zachary Reese Peso mediano Alessandro Costa vs. Cody Durden Peso mosca

Hora de inicio: 4:00 p. m. (GMT-5)

Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass (según el país).

¿Dónde ver McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO?

La transmisión de UFC 329 dependerá del país desde donde sigas el evento.

España

En España, la cartelera principal de UFC 329 podrá verse en exclusiva a través de HBO Max, plataforma que ofrecerá la transmisión oficial del evento en vivo.

Estados Unidos

En Estados Unidos, la cartelera principal estará disponible mediante Paramount+, mientras que las peleas preliminares podrán seguirse a través de UFC Fight Pass.

Latinoamérica

Para Latinoamérica, Paramount+ transmitirá en exclusiva el evento UFC 329 (McGregor vs. Holloway) en la mayoría de países de la región.

¿A qué hora pelea McGregor vs. Holloway? Horarios por país

La cartelera principal de UFC 329 comenzará este sábado 11 de julio de 2026 desde Las Vegas. El combate entre Conor McGregor y Max Holloway será la pelea estelar de la noche y se disputará una vez finalicen los enfrentamientos previos.

País Hora de inicio de la cartelera principal España 3:00 a. m. (domingo 12 de julio) Estados Unidos (ET) 9:00 p. m. Estados Unidos (CT) 8:00 p. m. Estados Unidos (MT) 7:00 p. m. Estados Unidos (PT) 6:00 p. m. México 7:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. Chile 9:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Paraguay 9:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m.

Importante: La pelea entre McGregor y Holloway será el combate estelar de UFC 329, por lo que su horario exacto dependerá de la duración de las peleas anteriores.

Resultados EN VIVO de UFC 329: McGregor vs. Holloway

Esta sección se actualizará en tiempo real con los resultados oficiales de cada combate.

Pelea Resultado Conor McGregor vs. Max Holloway - Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett - Cory Sandhagen vs. Mario Bautista - Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh - King Green vs. Terrance McKinney -

¿Quién ganó la pelea entre McGregor y Holloway?

Actualización EN VIVO: El combate estelar entre Conor McGregor y Max Holloway aún no finaliza.

Una vez concluida la pelea, esta nota será actualizada con: