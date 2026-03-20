El mundo de las artes marciales y el cine de acción despide a una de sus figuras más emblemáticas: Chuck Norris falleció en las últimas horas a los 86 años en su residencia de Hawái. Su partida deja un vacío inmenso en la cultura popular, donde transitó desde ser un competidor de élite hasta convertirse en un fenómeno de internet que personificaba la invencibilidad. Además, Norris fue un artista marcial cuya disciplina y filosofía de vida influyeron en generaciones de deportistas y actores en todo el mundo.

Nacido como Carlos Ray Norris en 1940, su primer contacto con el combate no fue en un gimnasio de lujo, sino durante su servicio militar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur. Fue allí donde descubrió el Tang Soo Do, una disciplina que cambió el rumbo de su vida y le proporcionó la base técnica que más tarde iba a perfeccionar. Al regresar a su país, comenzó a abrir escuelas de karate, demostrando una capacidad innata tanto para la enseñanza como para la competición de alto rendimiento.

Su dominio en el circuito de torneos durante la década de los 60 fue absoluto. Norris se consagró como Campeón Mundial de Karate de Peso Medio en 1968, un título que defendió con éxito durante seis años consecutivos hasta su retiro oficial en 1974. Su estilo se caracterizaba por una precisión quirúrgica y una potencia que intimidaba a sus oponentes, logrando victorias memorables contra otras leyendas de la época y consolidando su reputación como el mejor peleador de contacto de su generación.

El salto a la inmortalidad cinematográfica ocurrió de la mano de su amigo Bruce Lee, en la icónica película The Way of the Dragon (El Furor del Dragón) (1972). El combate final en el Coliseo Romano entre ambos es considerado, hasta el día de hoy, una de las mejores coreografías de la historia del cine de artes marciales. Esa exposición global le permitió construir una carrera sólida en Hollywood, protagonizando éxitos de taquilla como Missing in Action, The Delta Force y, por supuesto, la longeva serie televisiva Walker, Texas Ranger, donde encarnó los valores de justicia y rectitud que siempre defendió.

Chuck Norris practicó este deporte de muy joven. (Foto: fightland.vice.com)

En cuanto a su legado técnico, Norris fundó su propio sistema de combate: el Chun Kuk Do. Este arte marcial, que hoy se conoce como el Sistema Chuck Norris, combina elementos del Tang Soo Do con técnicas de boxeo, lucha y jiu-jitsu. Su enfoque no era puramente físico; el sistema incluye un código de honor que enfatiza el desarrollo del carácter, la lealtad y la superación personal, principios que el actor consideraba esenciales para cualquier ciudadano.

Su compromiso social también fue un pilar fundamental de su trayectoria. A través de su fundación Kickstart Kids, Norris logró introducir las artes marciales en el sistema escolar para ayudar a jóvenes en situación de riesgo a encontrar disciplina y propósito. Miles de estudiantes en Estados Unidos han pasado por este programa, demostrando que su visión del karate iba mucho más allá de la defensa personal, entendiéndolo como una herramienta de transformación social y rescate de valores humanos.

Con el paso de los años, su figura alcanzó un nivel de mito viviente gracias a los famosos “Chuck Norris Facts”. Aunque él mismo se tomaba estas exageraciones con humor, la realidad es que su capacidad física y su longevidad deportiva eran auténticas. Fue el primer occidental en alcanzar el cinturón negro de octavo grado en Taekwondo y continuó entrenando y promoviendo la salud física hasta sus últimos días, demostrando que la edad nunca fue un impedimento para mantenerse activo y vigente.

Hoy, la comunidad global de las artes marciales rinde homenaje a un hombre que supo unir el rigor del combate tradicional con el espectáculo masivo. Chuck Norris no solo fue un campeón de torneos y una estrella de cine; fue un embajador de la disciplina que llevó el karate a los hogares de millones de personas. Su historia es la de un joven reservado que, a base de esfuerzo y convicción, terminó por convertirse en una leyenda eterna cuyo impacto perdurará mientras exista un estudiante de artes marciales buscando la excelencia.

A fines del 2024 falleció la madre de Chuck Norris a los 103 años: “Me enseñó bondad y compasión” | Foto: Instagram / Composición GEC

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