Luego de una semana intensa de muchos comentarios y posturas al respecto, este jueves se conoció que la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (CD-LFPP) abrió un proceso disciplinario a Universitario de Deportes, a raíz del informe arbitral presentado por Michael Espinoza tras el encuentro frente a UTC. En este, el colegiado consignó que hubo actos racistas desde la tribuna sur del Estadio Monumental en contra de Ángelo Campos, portero del cuadro cajamarquino.

Así pues, recién casi una semana después se abrió un proceso a la institución merengue, el cual tendrá que seguir el debido proceso antes de una posible sanción. Como se sabe, Espinoza expuso en su informe que escuchó que un grupo de hinchas imitó la onomatopeya del mono, minutos antes del penal que significó el 2-0 a favor de los locales.

En medio de lo ocurrido, existió una duda respecto a qué reglamento iba a aplicar para una posible sanción en este caso de racismo, ya que recientemente hubo un cambio en el Reglamento Único Disciplinario (RUD). Según detallaron desde Universitario, recibieron la información de la Liga que se empleará el más reciente. Es decir, se descartaría un cierre total del Estadio Monumental, tal como está tipificado en el anterior reglamento.

Michael Espinoza fue el árbitro principal del partido entre Universitario y UTC. (Foto: Getty Images)

El RUD expresa que, de tratarse de la primera infracción de esta índole, el club involucrado recibirá la sanción de un partido con un número limitado de espectadores y una multa de al menos 5 UIT, a no ser que esto “acarree consecuencias económicas desproporcionadas a dicho club (aficionado), en cuyo caso la multa se podrá reducir a un mínimo de una (1) UIT, de manera excepcional“.

Por otro lado, también se explica que se “podrá imponer una multa de una cuantía máxima de diez (10) UIT en caso de una agresión racista contra un jugador, miembro del equipo arbitral, entrenador, integrante del cuerpo técnico u otra persona que desempeñe un cargo oficial en un partido”.

Si es que el caso se tratase de una reincidencia, las medidas disciplinarias podrían ser mayores, como la implementación de un plan de prevención, multa, deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, la prohibición de jugar en un recinto determinado, derrota por retirada o exclusión de competiciones en cursa o, en los casos más graves, la pérdida de la categoría.

Hay que señalar que, mientras se dictamina una posible sanción para Universitario, el periodista Gustavo Peralta informó que Michael Espinoza pasará por una audiencia ante la Comisión Disciplinaria de la LFPP. En esta se sabe que deberá explicar cómo sucedieron los hechos y dar mayores detalles de lo vertido en su informe arbitral. Se espera que se conozca el fallo lo más pronto posible, considerando que el próximo partido de local de la ‘U’ en la Liga 1 será ante Alianza Lima, por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Se activó el protocolo antirracismo en el Estadio Monumental durante el partido entre Universitario y UTC. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a UTC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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