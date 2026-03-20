Javier Rabanal llegó a Universitario tras salir campeón en Independiente del Valle. (Foto: Universitario)
Javier Rabanal llegó a Universitario tras salir campeón en Independiente del Valle. (Foto: Universitario)

Universitario de Deportes recibió la respuesta definitiva sobre la sanción impuesta a Javier Rabanal, respecto a lo sucedido con los hinchas de Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo el pasado 21 de febrero. Según se pudo conocer en horas de la noche del pasado jueves, la Comisión de Apelaciones de la Liga revocó la sanción de cuatro fechas que había dictaminado la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. De esa manera, el director técnico español podrá dirigir desde el banquillo este fin de semana, donde los cremas visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo.

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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a UTC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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