Aldeas Infantiles SOS Perú y su carrera 8K 'Corriendo por una Infancia Feliz' arranca con 3,500 participantes

Este año Aldeas Infantiles SOS Perú y Gulf tienen como meta llegar a los 3,500 participantes en su carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz”, de esta manera todos unidos estarán contribuyendo con la recaudación de fondos para cubrir las necesidades básicas de las niñas, niños y adolescentes que participan en los programas de Aldeas Infantiles SOS Perú. Este será un evento familiar y se realizará el próximo domingo 18 de agosto a las 8:00 a.m., siendo el punto de partida El Pentagonito (Entre Av. San Borja Sur y Av. Boulevard, San Borja).

Los premios

Además de poder ayudar a que niñas, niños y adolescentes puedan cumplir sus sueños y objetivos, los tres primeros puestos serán premiados. El primer puesto se podrá llevar un TV valorizado en S/. 1,500, el segundo puesto será premiado con un vale de consumo por S/. 1,000 y el tercer puesto se ganará un vale de consumo por S/. 500. Para mayor información sobre la carrera ingresar a: http://www.carreraaldeasgulf.com.pe/



¿Cómo me inscribo en la carrera?

Pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma de ATRAPALO.PE. El costo por participante es de S/. 20, que incluye Kit para la carrera. Para comprar sus entradas pueden ingresar a: https://www.atrapalo.pe/entradas/corriendo-por-una-infancia-feliz-2019_e4834462/

Las entradas podrán imprimirse desde cualquier lugar, las cuales llegarán en la confirmación de compra vía correo electrónico al momento de finalizar la compra; también pueden llevarse abiertas en un smarthphone.

La entrega del Kit se realizará el 16 y 17 agosto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Polideportivo de San Borja (Av. Malachowsky 560, San Borja), para lo cual deberán presentar su entrada y DNI.

Aldeas Infantiles SOS Perú

Aldeas Infantiles SOS Perú es una organización de desarrollo social que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de la niñez en 9 regiones del país (Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Callao, Juliaca, Huancayo y Lima).



Solo en el 2018, más de 9 mil 200 niñas, niños, adolescentes y jóvenes fueron atendidos por nuestro servicio de Fortalecimiento Familiar y más de mil 100 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participaron en Acogimiento Familiar. Así mismo, 381 jóvenes cursaron estudios superiores, de los cuales 91 ya concluyeron sus estudios, se independizaron e ingresaron al mercado laboral y 4,619 familias mejoraron sus competencias parentales; ya que fueron capacitadas en temas de crianza positiva, paternidad activa, prevención de violencia, derechos de la niñez y familia.

Programación

7:30 a.m. - 7:55 a.m. Calentamiento

8:05 a.m. Partida discapacitados

8:10 a.m. Partida oficial

10:00 a.m. - 10:30 a.m. Premiación



