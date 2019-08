¡Celebra Colombia! Anthony Zambrano ganó el oro en 400 metros y fue el gran protagonista de la jornada de atletismo

Colombia sorprendió con un triunfo atípico en la final de los 400 metros, Chile celebró un 1-2 en lanzamiento de martillo y Costa Rica gritó 'pura vida' con su primer oro en los 100 m vallas femenino este jueves en los Juegos Panamericanos Lima 2019.



El primero en dar la campanada en la tercera jornada del atletismo fue Anthony Zambrano, al ganar contra pronóstico la final de los 400 y hacer sonar el himno de Colombia en el estadio de La Videna.



Con un fabuloso sprint final, Zambrano logró superar a pocos metros de la meta al jamaiquino Demish Gaye, que se encaminaba a ganar el oro y terminó conformándose con la plata.



"Estoy primero que todo feliz porque estoy luchando por la casa de mi madre, que es por lo que estoy aquí, y haciendo historia en Colombia. No tengo límites. Mi confianza va más allá", dijo Zambrano, quien recorrió la distancia en 44.83 segundos.



Gaye terminó en 44.92 y la medalla de bronce fue para el estadounidense Justin Robinson con marca de 45.07.



"Me siento listo para correr donde sea. Aquí tienen un colombiano representando a Colombia de la mejor manera", concluyó el vencedor.



Chile hizo un doblete algo más previsible en lanzamiento de martillo con Gabriel Kehr, oro con distancia de 74,98, y Humberto Mansilla, plata, dejando al bronce para el estadounidense Sean Donnelly.



"Hicimos el 1 y 2 para Chile. Es importante, seguimos sumando medallas, pasando el número de los juegos pasados y queda un buen récord para (los próximos Juegos Panamericanos) Santiago 2023", valoró Kehr.



Sobre el tartán, Levern Spencer, de Santa Lucía, también celebró un doble, aunque espaciado en el tiempo: defendió con éxito su oro en el salto alto de Toronto-2015, esta vez con marca de 1,87, superando a Priscilla Frederick, de Antigua y Barbuda, y Kimberly Williamson, de Jamaica.



- De Neres a Vargas -



Como antes Zambrano, la costarricense Andrea Vargas sorprendió al ganar la final de los 100 metros vallas y lograr la primera medalla de oro de Costa Rica del atletismo femenino. Previamente, los ticos habían celebrado el triunfo de Nery Brenes en los Panamericanos de Guadalajara-2011.



"Sabía que no era fácil, vine aquí tratando de poder pasar a una final y tener la oportunidad de tener medalla. Es lo máximo que se puede llegar a nivel americano. Jamás pensé en poder lograr la medalla, pero lo soñé", dijo Vargas tras firmar un tiempo de 12.82 segundos y clasificar previamente a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.



La medalla de plata fue para la estadounidense Chanel Brissett con 12.99 segundos y la de bronce para la jamaiquina Megan Simmonds con 13.01 segundos.



- No digan sprint, digan Jamaica -



En cuanto a la velocidad pura, un día después de que la jamaiquina Elaine Thompson lograra el oro en los 100 metros, su compatriota Shelly-Ann Fraser-Pryce clasificó sin problemas a la final de los 200 que se disputará el viernes.



La doble campeona es favorita lograr el -por ahora- quinto triunfo para su país en las pruebas de atletismo, que arrancaron el martes en la capital peruana.



Shericka Jackson se anotó el cuarto al imponerse el jueves a la mexicana Paola Morán y la estadounidense Courtney Okolo en los 400 metros con un crono de 50.73 y también logró de paso el pasaporte directo a Tokio-2020.



FUENTE: AFP

Este video es proporcionado por ESPN Play

LA PREVIA:



VER Atletismo EN VIVO en Lima 2019 | Sigue cada prueba de esta jornada del 8 de agosto en el Estadio Atlético de la Videna. Se disputarán diez pruebas por medallas. La atractiva jornada, en la que se disputarán diez pruebas por medallas, empezará las 2:30 de la tarde en el escenario limeño.

Se desarrollarán las finales de martillo masculino, salto de altura femenino, salto con garrocha (F), 100m vallas (F), 1500m (M), 400m (F y M), 400m con vallas (F y M) y Heptatlón (F).

Además, serán definidas las semifinales de 200m (F y M) y 4x100m relevos (M) del atletismo en los Juegos Panamericanos.

Atletismo en Lima 2019 | Programación:

Así se disputará la quinta jornada de atletismo. (Foto: Lima 2019) Así se disputará la quinta jornada de atletismo. (Foto: Lima 2019) Así se disputará la quinta jornada de atletismo. (Foto: Lima 2019)

Atletismo en Lima 2019 | Precio de entradas:

Entreda Precio Regular – A S/. 80 Menores de 18 – A S/. 40 Adulto Mayor – A S/. 40 Regular – B S/. 60 Menores de 18 – B S/. 30 Adulto Mayor – B S/. 30 Regular – C S/. 30 Menores de 18 – C S/. 15 Adulto Mayor – C S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 15

Atletismo en Lima 2019 | Mapa de la sede:

► Y con solo 21 años: Nilton Soto se quedó cerca del bronce ante mexicano Manuel López en Lucha Grecorromana [VIDEO]



► ¡Lo dieron todo! Equipo peruano de relevo mixto libre 4x100 se ubicó entre los ocho mejores de Lima 2019



► ¡Lo gritó todo el país! Con este increíble punto la selección peruana de vóley ganó a Canadá en Lima 2019 [VIDEO]



► ¡Empezamos bien! Perú venció a Canadá en su debut en los Juegos Panamericanos