¡Volará la pluma! El Torneo Apertura 2019 de bádminton arrancará en la Videna

El bádminton es uno de los deportes que más está creciendo en el Perú. Nuestros representantes nacionales no solo destacan a nivel nacional, sino internacional. Y se están preparando al máximo para llegar en óptimas condiciones a Lima 2019.

El equipo nacional es campeón sudamericano y obtuvieron el sexto puesto en el Panamericano por Equipos, donde enfrentaron a Canadá, los mejores del continente. Pero para que este deporte siga en alza, se necesita más torneos nacionales y que más personas lo practiquen.

Por esta razón, la Federación Deportiva Peruana de Bádminton realizará el Torneo Apertura 2019, desde el 21 al 24 de febrero, en el Polideportivo 2 CAR de la Videna. Este certamen, que forma parte del Circuito Nacional de Bádminton, otorgará los primeros puntos para el ranking nacional.

Las categorías que se disputarán serán: Sub 9 - Sub 11, Sub 13 - Sub 15, Sub 17 - Sub 19, Libre Damas y Varones, Para-Bádminton 1 y Para-Bádminton 2. Y se jugarán en las modalidades de singles, dobles y mixtos. Se espera la presencia de los mejores badmintonistas nacionales: Daniela Macías, Danica Nishimura, Daniel La Torre, Diego Mini, entre otros.