La badmintonista peruana Daniela Macías sigue sumando triunfos a su corta carrera. Durante el Campeonato Sudamericano de Bádminton sus actuaciones deslumbraron a los presentes y hoy culminaron con un nuevo logro.

En la final de la modalidad single, Macías derrotó a la joven promesa peruana Fernanda Saponara por 21-19 y 21-12, y así reafirmó que es la mejor raqueta que tiene el país. No solo eso. También disputó la final de dobles femeninos.

En ese encuentro, Daniela y Danica Nishimura vencieron de manera contundente a las deportistas nacionales Stefany Chen y Valeria Wong (21-6, 21-6) y lograron el oro en esa categoría.



Daniela quiere seguir preparándose para Lima 2019 y por esa razón viajará a Panamá, Italia y Estados Unidos antes de los Panamericanos.

En dobles mixtos también ganamos el primer lugar. Diego Mini y Paula La Torre se impusieron a los brasileños Waleson Vinicios y Gabriele Cavalcante en los dos parciales jugados (21-18, 21-12). Y en las categorías sub 11, sub 13 y sub 15 arrasamos con todas las medallas doradas.