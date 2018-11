Con 17 años, Fernanda Saponara se robó los aplausos en el Sudamericano de bádminton en la Videna. Y es que la peruana se coronó por partida doble en la categoría Sub 19, gracias a ganar en singles y dobles mixtos.

Primero, en una final peruana de singles, Fernanda Saponara derrotó a Inés Mendoza por 21-9,21-15 . Tras ello, en dobles mixtos, junto al nacional Bruno Barrueto superaron a la dupla brasileña de Francisco Brandao y Sofia Alonso (21-16,21-15).



La actuación de Fernanda Saponara no es la única destacable en lo que va del Sudamericano de bádminton. Además de su categoría, promesas de la Sub 17 también lograron brillar.



Imanhol Navarro y Remo Blondet derrotaron en una infartante final de la categoría Sub 17 a los brasileños Gabriel Cury y Matheus Diniz por 2-1 (21-19; 20-22; 21-15). Del mismo modo, Airi Moromisato venció a Andrea Flores por 21-12; 21-14.