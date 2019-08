Calendario de vóley en Lima 2019: cómo ver en vivo y seguir los resultados en directo de todos los partidos

Este miércoles 7 de agosto empieza el vóley femenino con los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Polideportivo Regional del Callao desde las 13:00 horas. Depor te traerá la mejor información de la disciplina deportiva que genera gran expetativa y tiene a Perú como una de las favoritas a subir al podio estefin de semana. A continuación, conoce el calendario completo, con los horarios y canales de TV para seguir los partido de vóley en vivo y en directo.



La selección peruana concentra en la Villa Panamericana desde el lunes y el 7 de agosto a partir de las 20:30 horas, enfrentará a Canadá en la primera fecha de la ronda preliminar en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Las dirigidas por el español Francisco Hervás integran el grupo A junto a Canadá, Colombia y República Dominicana y desde el miércoles pondrán todo el empeño para sacar resultados favorables y pelear por puesto en el podio ante rivales de nivel mundial.

Todos los partidos serán transmitidos por Latina TV (2 Movistar TV) y Movistar Deportes (19 Movistar TV). Además, Depor seguirá el punto a punto de los encuentros de la selección peruana desde la página web; con todos los detalles, últimas noticias, declaraciones, estadísticas, tabla de posiciones y más datos que debes conocer del vóley femenino.

La delegación peruana de vóley debutará el próximo 7 de agosto ante Canadá en el Polideportivo del Callao. La delegación peruana de vóley debutará este miércoles 7 de agosto ante Canadá en el Polideportivo del Callao. FPV

Ten en cuenta que el vóley femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se disputará bajo el reglamento de la Federación Internacional de Voleibol en el Polideportivo del Callao, que cuenta con una capacidad para 6100 personas.

Argentina debuta contra Estados Unidos por los Juegos Panamericanos Lima 2019 , desde las 15:00 horas por la ronda preliminar del Grupo B. Conoce cómo ver el partido de vóley en vivo.

Brasil, por otro lado, medirá fuerzas con Puerto Rico por el Grupo B a las 13:00 horas, y Estados Unidos, una de las selecciones candidatas a conseguir el oro en Lima 2019 , chocará con Argentina a las 15:00 horas por la misma zona.

¿Cómo se jugará el vóley femenino de Lima 2019?

El formato para jugar el vóley en Lima 2019 será todos contra todos en dos series de A y B, cuatro equipos en cada uno. Los dos primeros clasificarán a la ronda de semifinales. En esa instancia, los dos ganadores clasificarán a la final, en donde lucharán por la medalla de oro. Mientras que los terceros de cada serie preliminar jugarán en la ronda de clasificación, por el quinto y sexto puesto.

Cecilia Tait fue la encargada de encender el pebetero panamericano. Un lujo. (Captura y video: Canal CDO / Movistar TV)

Fecha y horarios para ver el vóley en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Grupo A

07/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 horas | Colombia vs Colombia

09/08/19 – 20:30 horas | Perú vs República Dominicana



Grupo B

07/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 horas | Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 horas | Puerto Rico vs Argentina



Fase final

10/08/19 – 13:00 horas | 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 horas | 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 horas | 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 horas | 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 horas | Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 horas | Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)



¿Dónde se jugarán los partidos de vóley?

El Polideportivo del Callao es un centro polideportivo que se ubica en la Villa Deportiva del Callao. Tiene una capacidad para 6,100 espectadores y cuenta con dos área para calentamiento.

¿Qué canales transmitirán los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá y CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: Claro Sports, ESPN y Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya

Todas las disciplinas que podrás seguir en los Panamericanos Lima 2019

En los Juegos Panamericanos Lima 2019 se disputará 39 disciplinas deportivas, incluyendo el surf como una de las grandes novedades, el fisicoculturismo y la paleta frontón. Cabe mencionar que el 17 de mayo en Miami, Estados Unidos, el Comité Ejecutivo Panam Sports decidió retirar el skateboarding del programa de la competencia por incumplimientos por parte de la Confederación Panamericana y la Federación Internacional.

• Atletismo

• Bádminton

• Baloncesto

• Balonmano

• Béisbol

• Bolos

• Boxeo

• Canotaje

• Ciclismo

• Deportes Acuáticos

• Equitación

• Esgrima

• Esquí acuático

• Fisiculturismo

• Fútbol

• Gimnasia

• Golf

• Hockey sobre césped

• Judo

• Karate

• Levantamiento de pesas

• Lucha

• Paleta frontón

• Patinaje

• Pentatlón moderno

• Rasquetbol

• Remo

• Rugby

• Sóftbol

• Squash

• Surf

• Taekwondo

• Tenis

• Tenis de mesa

• Tiro con aro

• Tiro deportivo

• Triatlón

• Vela

• Voleibol

Países participantes en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se inauguraron el pasado viernes 26 de julio.

1. Antigua y Barbuda

2. Argentina

3. Aruba

4. Bahamas

5. Barbados

6. Belice

7. Bermudas

8. Bolivia

9. Brasil

10. Canadá

11. Chile

12. Colombia

13. Costa Rica

14. Cuba

15. Dominica

16. Ecuador

17. El Salvador

18. Estados Unidos

19. Granada

20. Guatemala

21. Guyana

22. Haití

23. Honduras

24. Islas Caimán

25. Islas Vírgenes Británicas

26. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

27. Jamaica

28. México

29. Nicaragua

30. Panamá

31. Paraguay

32. Perú

33. Puerto Rico

34. República Dominicana

35. San Cristóbal y Nieves

36. San Vicente y las Granadinas

37. Santa Lucía

38. Surinam

39. Trinidad y Tobago

40. Uruguay

41. Venezuela

