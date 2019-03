Conoce más de Claudia Suárez, la raqueta número uno del país y nuestra máxima exponente en Frontón para Lima 2019

Los primeros años de su vida no fueron como los de muchos niños de nuestro país. Mientras otros quemaban horas en diversos juegos comunes, ella lo hacía en las canchas de tenis. Y feliz, porque es la pasión que heredó de su padre.



Claudia Suárez es una deportista total. Su gran pasión por la raqueta la ha llevado no solo a sobresalir en un solo deporte. Juega tenis desde muy pequeña, pero llegó a una edad en la que ella decidió que su futuro era otro.



“Me pasé del tenis al frontón a los 15 años y, luego de ello, todos los días de mi vida me he dedicado al deporte. Mi papá nos metió, a mi hermano y a mí en el tenis. Él se quedó en Squash y yo decidí por frontón y squash”, remarcó Claudia.



Pero, surge la curiosidad de por qué dio ese salto, uno que pocas personas se atreverían, aún más, luego de practicarlo por muchos años. Pero, directa como se muestra, tanto como frente a sus rivales, como ante las cámaras, ella tiene la respuesta: “el tenis me parece muy pausado, yo necesitaba algo más explosivo”. Y gracias a esa explosividad, nos regaló los mejores años de este deporte tan peruano como ella.



Claudia consiguió, hace algunos meses, el vigésimo campeonato nacional consecutivo de Paleta Frontón en Singles Damas, un hito en este deporte que muy probablemente perdure por muchos, muchísimos años.



Pero ella no se duerme en sus laureles. Es más, sabe que el deporte está en crecimiento y que mientras más gente lo practique, más afortunado será el país. “Cada vez hay más personas que lo practican y eso es bueno, y como es un deporte peruano, tenemos canchas en la mayoría de losas deportivas, en las diferentes municipalidades y en provincia”.

Apunta a los Panamericanos

Claudia consiguió el año pasado su segundo campeonato Panamericano de Frontón, con lo cual, obtuvo el cupo para Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Aunque es la máxima exponente de nuestro país, por estos días se juega la vida en el Jockey Club ante Karla Rodríguez y Sandra Chávez, porque una sola nos representará. La ganadora de dos de los partidos, será la elegida. Y Claudia ya dio un gran paso al vencer a Sandra Chávez por 3-1.



Claudia sabe que, de vencer, el objetivo está claro. “De clasificar, ganar la de oro. No hay otra”. La tiene clarita. Aunque sabe que después de ello, las cosas cambiarían. “(Al final de los Panamericanos) Me veo feliz, sería el logro más grande en Frontón para el país. Luego, no sé si seguiré participando internacionalmente. Tendré que verlo. Como se dice, hasta donde el cuerpo aguante”, apuntó.



Mamá feliz

Claudia comparte su gran pasión por los deportes con la satisfacción de ser mamá. Su joven hijo, también un deportista en formación, le sigue los pasos practicando los deportes que ella conoce, y muy bien. Squash, Frontón y tenis están dentro del repertorio de Claudia, la actual campeona nacional de Squash y clasificada también a Lima 2019.



Nuestro máximo exponente de la raqueta no solo demuestra esa firme personalidad dentro del campo, también lo hace fuera. Una persona decidida, firme, con los objetivos bien puestos y que administra bien su tiempo para hacer de todo, pero hacerlo bien. Una digna representante de la mujer peruana.

