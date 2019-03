Nació para la raqueta y la pluma: la historia de Daniela Macías, la monarca del bádminton nacional

Daniel Macías , 21 años, ama el deporte de la raqueta y la pluma. Es su vida y siempre que puede lo está practicando. Su pasión por este deporte es tan grande que la ha llevado a convertirse en la peruana mejor posicionada en el ranking internacional de la Federación Mundial de Bádminton. Se ubica en el puesto 95. Y todavía quiere seguir escalando.

A Daniela siempre le gustó el deporte. En parte gracias a su familia. Su padre jugó béisbol y básket. Su madre, en cambio, se dedicó a la natación, incluso, con este deporte acuático participó en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984.

Gracias a esta influencia de sus padres, ' Dani' practicó nado sincronizado, vóley, natación, gimnasia, y también pasó por unas clases de ballet.

Llegó a formar parte de la selección de gimnasia en su colegio y de la selección de natación en su club El Regatas. Pero el destino le tenía preparado otro camino: el bádminton. Cuando conoció este deporte se enamoró tanto que no pudo dejar de practicarlo.

Abandonó la gimnasia y la natación y se dedicó exclusivamente a la raqueta y la pluma. Tenía aproximadamente siete años. Dos años después ya estaba representando al país.

"A los nueve, empecé a jugar por la selección. Me invitaron a un torneo internacional de menores Sub 11 en Puerto Vallarta, México, y gané dos medallas de oro y una de plata. Desde ese momento, me quedé en este deporte. Me encantó", contó 'Dani'.

Cuando, se cambió al bádminton, también se llevó con ella a sus hermanos (al mayor Sebastián y al menor Nicolás). Los tres entraron a la 'sele', pero solo dos de ellos aún permanecen dentro: el mayor ya se retiró por trabajo.

Roce internacional

Al haber una gran brecha generacional en el bádminton, ‘Dani’ tuvo que competir desde muy pequeña en los torneos del extranjero. "Teníamos 14 o 15 años y ya jugábamos campeonatos panamericanos. Eso nos ayudó mucho, ya que adquirimos bastante experiencia”, señaló.

La modalidad que le gusta jugar a Daniela es la ‘individual’. Es donde mejor se desempeña y la que le ha traído grandes logros. Pero en dobles también ha obtenido buenos resultados, sobre todo al lado de su inseparable amiga, Danica Nishimura.

¿Cómo se conocieron? De hecho, la primera vez que jugaron juntas fue en el Panamericano de Bádminton Junior Guatemala 2008 en la categoría Sub 13. Aquella vez obtuvieron la medalla de bronce.

Después de ese momento, no volvieron a jugar juntas hasta que llegaron a la categoría de mayores. Y desde entonces los triunfos para el Perú no han parado. A fines del año pasado, Daniela ganó el oro en la categoría ‘individual’ en el Sudamericano disputado en la capital peruana. Y, junto a Danica, también se llevó el primer lugar en dobles.

Luego volaron a El Salvador y en el torneo ' International 2018', ambas badmintonistas también consiguieron la máxima presea.

Este año, el entrenamiento para los Juegos Panamericanos Lima 2019 sigue y Daniela va con toda sus fuerzas pues su objetivo es llegar al podio. Sabe que es difícil. Enfrentará a potencias como Canadá o Estados Unidos, pero las ganas de superarse y de ganar están con ella.

Títulos recientes

- Medalla de oro en singles en El Salvador International 2018

- Medalla de oro en dobles en El Salvador International 2018

- Medalla de oro en singles en el Campeonato Sudamericano de Bádminton Lima 2018

- Medalla de oro en dobles en el Campeonato Sudamericano de Bádminton Lima 2018

- Medalla de oro en dobles en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018

- Medalla de plata en singles en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018

- Medalla de plata en equipos en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018



►UFC 235: Jon Jones enfrentan a Anthony Smith por el título semipesado desde Las Vegas



► UFC 235: fecha, horarios y canales para ver la pelea de Jon Jones vs Anthony Smith desde Las Vegas



► Tensión al máximo: Jon Jones tuvo último careo con Anthony Smith previo al UFC 235 [VIDEO]



► El problema de siempre: Jon Jones dio positivo en prueba antidopaje previo al UFC 235