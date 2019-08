El efecto Daniella Rosas: las razones por las que ahora me declaro hincha del surf

Levantarse en la mañana, lavarte la cara y ver una medalla de oro al lado. Sí, la ganaste tú y enorgulleciste a todo el Perú. Cuando hablé con Daniella Rosas había dos palabras que no paraba de repetir. Súper y feliz. Muchas veces las juntó: "Súper feliz" se oyó una y otra vez. Y se entiende: si el país entero no pudo contener la emoción por la tres medallas de oro que el surf logró en los Juegos Panamericanos , cómo va a reprimir tantas emociones una de las responsables de la gesta, y que solo tiene 17 años.

No hacía falta mirarla. La alegría desbordaba la llamada telefónica. Por un lado, la responsable de los festejos y, por el otro, un chico que se había interesado un poco más en el surf gracias a ella y a sus compañeros: Piccolo Clemente, Lucca Mesinas, Mafer Reyes, Vania Torres, Tamil Martino, Itzel Delgado, Giannisa Vecco, Melanie Giunta y Alonso Correa.

El primer oro para el Perú, en aquel domingo épico, llegó gracias a Piccolo Clemente, en longboard. (Video: TV Perú)

Acostumbrado a ver futbolistas de 17 años quedarse en el camino por distintas razones, le pregunté incrédulo si la edad había sido un impedimento para ella en su conquista del oro. Daniella, acostumbrada a sobresalir desde niña, atinó a responder con la madurez de una adulta: “Con esfuerzo, dedicación y resiliencia puedes lograr lo que sea a la edad que quieras”. Y qué le voy a decir yo. Si es campeona es porque lo llevaba en el alma. En la sangre.

Pero para eso, como cualquier periodista o surfista, hay que superar ciertas barreras y las más difíciles, a veces, están en la cabeza. “Soy una persona muy nerviosa y ansiosa”, me dijo. “Pero en eso me ha ayudado mucho mi psicólogo, y siento que gracias a todo el equipo técnico he podido conseguir esta medalla”. Desde lo alto de Punta Rocas o por TV, Daniella Rosas parece una de esas heroínas que parecen tener habilidades sobrenaturales, pero al fin y al cabo son de carne y hueso, como todos nosotros.

Daniella Rosas venció a la ecuatoriana Dominic Barona en la final de los Juegos Panamericanos. (Foto: Alessandro Currarino / Video: TV Perú)

Superar la ficción

Así como todos, Daniella también tenía referencias de niña. Y como toda surfista peruana, creció viendo a Sofía Mulanovich sacando el pecho por el Perú. Evidentemente, quiso ser igual –o mejor– que ella. Ante eso, y después de su oro en los Juegos Panamericanos, era inevitable no trazar la comparación, que a veces son odiosas, pero al toque me hizo el pare.

“Cada una tiene su nombre. Somos personas diferentes, con distintas personalidades”, respondió rápido, agregando después que “sería un sueño lograr todo lo que ella pudo hacer, pero a mi manera”. Una nueva cachetada –con cariño– para confirmar su enorme carácter y personalidad, la cual todo el Perú conoció en la final, ante Dominic Barona de Ecuador: faltando pocos minutos para que termine el heat, Daniella cogió una buena ola, la hizo suya y sumó el puntaje necesario para darle vuelta a la serie. Lo celebró abriendo los brazos y golpéandose el pecho , mientras el Perú entero, y yo, cerrábamos el puño festejando también.



Daniella Rosas ganó por primera vez una fecha del Circuito Mundial de Clasificación (WQS) este año, en Mar del Plata. (Video: América TV)

Cualquiera ser agranda con una medalla de oro. Ella, sin embargo, prefiere mantener los pies sobre la tierra. “Fue un honor estar con ‘Mimi’ (Barona) en el podio. Ella y Ornella (Pellizzari) son dos ídolos para mí y me dejó muy feliz poder dejar el primer lugar en casa”.



Ahora había que preguntarle por Tokio 2020, ¿no? Los primeros Juegos Olímpicos en los que el surf estará incluido. El oro en Lima 2019 le daba, supuestamente, la clasificación directa al torneo del próximo año. Sin embargo, había algo que corregir.

“Tengo la prioridad en la clasificación, pero aún no estoy dentro. Falta el Mundial ISA, donde lo aseguraré”, dijo. (Si quieres saber el detalle del sistema de clasificación, dale clic aquí ). “Eso sí, poder llegar a Japón es un sueño. Estoy enfocada en eso y voy a entrenar súper duro”, agregó sin olvidarse de agradecer a todo el Team Perú por haberla ayudado y apoyado en todo este tiempo.

Así fue la premiación de Daniella Rosas. (Lima 2019)

Antes de colgar, Daniella Rosas volvió a dejar un mensaje revelador. De su pasión, sacrificio y talento. “Quiero aspirar a ser la mejor en todo”, me dijo, y no me quedó otra que desearle suerte para lo que venga. Aunque es joven, seguro que no la necesita, pues el éxito siempre acompaña a quienes hacen los méritos como ella, sin importar la edad.

