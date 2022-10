Intrépido, polémico, aguerrido o cualquier sinónimo parecido encaja en la descripción del ‘Loco’ Vargas. El exjugador de la Fiorentina de Italia cumple este miércoles 39 años de vida con una particularidad: nunca anunció oficialmente su retiro del fútbol. El zurdo lleva más de 1460 días alejado de las canchas, ya no es el fornido lateral de hace unos años, pero pretende seguir ligado al deporte que lo apasiona bajo otra faceta: la gerencia deportiva.

Juan Vargas debutó en Universitario en 2002 con un golazo ante Cienciano.

De la crema a la Argentina

Contar la historia de Vargas supone exponer el crecimiento de un futbolista a base de esfuerzo. El ‘Loco’ está identificado plenamente con la garra crema, pero también tuvo corazón para ir al frente y correr. Llegó a los 12 años a las divisiones menores de la ‘U’, fue cedido al equipo de reserva del desaparecido Unión Minas y vovlió al club merengue para debutar y ganarse un nombre en nuestro fútbol.

Pocos son los futbolistas que debutaron en un partido con gol, pero contados son aquellos que lo hicieron con un golazo de otro partido. Vargas puede presumir de eso, porque el día de su estreno en Primera División sacó un zurdazo de 40 metros que colgó a Mauriño Mendoza y dejó boquiabiertos a todos en el Estadio Monumental. Ese día, la ‘U’ perdió 3-2 ante Cienciano, pero el ‘Loco’ hizo fácil lo difícil y sentó las bases de lo que vino después: una carrera de éxito.

Vargas jugó tres temporadas en la ‘U’, incluyendo Copa Sudamericana y Copa Libertadores. También estuvo en el Sudamericano Sub 20 en 2003 con ‘Chalaca’ Gonzales como DT y debutó en la selección peruana absoluta en octubre del 2004, en un amistoso ante Paraguay. En poco tiempo, el ascenso del ‘Loco’ fue rápido y el momento de dar el salto de calidad llegó un año después, cuando ‘Chemo’ Del Solar, entonces técnico de Colón de Santa Fe de Argentina, pidió la contratación del exjugador crema y de Juan Cominges, ambas promesas emergentes del fútbol peruano.

El ‘Loco’ tuvo un paso significativo en el fútbol argentino. Enfrentó a Boca Juniors y River Plate, pero siempre será recordado por el golazo de tiro libre que silenció a más de 50 mil almas en La Bombonera. “Vargas es el único zurdo que está en esta jugada. Le va a pegar Vargas, Vargas, Vargaaaaas... ¡Qué golazo! Gooooool, goooooool”, gritó un emocionado ‘Pollo’ Vignolo para transmitir la emoción de lo que fue ese tanto. Vargas, desde 25 metros, ya nos tenía acostumbrados a facturar goles de esa envergadura.

Equipo Temporadas Partidos jugados Goles Universitario 2002-2004 72 8 Colón de Santa Fe 2005-2006 54 4

El salto a Europa y la consolidación

Si hubo algo que marcó a Vargas en Argentina fue la mejora de su técnica en la pierna izquierda. El propio jugador reconoció que su paso por esa liga le sirvió para potenciar sus centros, sus remates y los tiros libres. Ya no solo llamó la atención de los grandes del continente, también ocasionó que algunos clubes de Europa voltearan a verlo a Sudamérica. Fue así que en agosto del 2006, Catania pagó a Colón casi 3,5 millones de dólares por su fichaje. El ‘Loco’ pegó el salto a Europa y allí su historia fue de consolidación.

Jugó dos temporadas en Catania y marcó su primer gol en octubre del 2007. Pero el tanto más importante fue el ‘bombazo’ que le metió al Milan, en el empate 1-1 que significó la eliminación de los ‘rossoneros’ de los octavos de final de la Copa Italia. Y con la selección vivió algo similar ese mismo año, porque también anotó su primer gol en el triunfo por 2-0 sobre Bolivia, previo al inicio de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

El primer club europeo en el que militó Juan Manuel Vargas fue el Catania | Foto: CALCIOCATANIA.COM

Esa trascendencia que Vargas adquirió en Europa lo trasladó a la bicolor, pues a partir de entonces fue el jugador con mayor coraje, corazón y entrega del equipo que disputó el proceso de clasificación a la Copa del Mundo 2010. Esa campaña quedará marcada por la emotiva narración de Daniel Peredo a un gol que Johan Fano marcó en el minuto final contra la Argentina de Messi, Riquelme, Gago, Cambiasso y Battaglia en el Monumental. Aquella noche ganamos 1-1, porque el empate quedó corto para contener la emoción producto de la corrida del ‘Loco’ y el posterior gol del ‘Gavilán’.

El mejor momento de la carrera de Vargas fueron esos años. No solo era el jugador emblema de la bicolor, aquel que despertaba la admiración de todos y era el ejemplo de los niños que soñaban con volverse futbolistas en el futuro, sino también uno de los principales baluartes del fútbol peruano en el exterior, uno del que nos sentíamos orgullosos de verlo triunfar y seguíamos sus partidos en Fiorentina. Es más, cuando llegó a Florencia, estableció un récord que será difícil de alcanzar: la ‘Fiore’ pagó al Catania 12 millones de euros en la temporada 2008/2009 por el ‘Loco’, convirtiéndose en el traspaso más caro de un futbolista peruano en toda la historia.

Los números de Vargas con la selección

Partidos jugados Goles 62 4

“Era el jugador del momento. Tenía una zurda potente y físicamente estaba en las mejores condiciones. Pudo jugar en cualquier equipo de las ligas top de Europa. Es de los pocos peruanos que lograron trascender en el fútbol italiano y competir contra los mejores”, recuerda César ‘Chalaca’ Gonzales, quien lo llevó a la Sub 20 cuando todavía era juvenil.

Equipo Temporadas Partidos jugados Goles Catania 2006-2008 73 6 Fiorentina 2008-2012 126 15 Genoa 2012-2013 20 0 Fiorentina 2013-2015 60 10

En Florencia contra los grandes

Si hay una palabra que resume el paso de Vargas por Fiorentina es la siguiente: éxito. El ‘Loco’ brilló con luz propia en el cuadro morado y fue aquí donde consiguió sus mejores registros como futbolista. Jugó la Copa Italia, Serie A, Champions League y Europa League. Además, enfrentó a grandes estrellas del fútbol mundial como Ronaldinho, con quien tuvo una anécdota particular en un partido entre la ‘Fiore’ y AC Milan, donde jugaba el brasileño.

“Estábamos en el estadio San Siro y en el camerino yo dije: ‘estos no te van a reconocer’ Y todos los ‘sudacas’ se conocen. En eso escucho ‘oe peruano Vargas’. Volteo y es Ronaldihno: ‘cómo estás, qué tal Ronaldinho’, sentí una vaina acá en el estómago y al terminar el partido me dio su camiseta, la verdad que yo digo, estos son campeones del mundo y tienen esa humildad impresionante”, reveló en entrevista con ‘La fe de Cuto’.

En el Calcio, Juan Manuel Vargas se convirtió en el fichaje peruano más caro de la historia. En el 2008, Fiorentina pagó 12 millones al Catania por los servicios del 'Loco', una cifra bastante rentable teniendo en cuenta lo que aportó en el equipo. Han pasado 15 años y esa enorme suma aún no ha podido ser superada por otro jugador nacional.

El ‘Loco’ también estuvo en la misma cancha que Cafú, Zanetti, Ronaldo y el mismo Zlatan Ibrahimovic. “El fútbol me ha dado muchas alegrías”, recuerda el ahora exfutbolista, que guarda en el clóset de su casa las camisetas de Beckham, Maldini, ‘Dinho’, Kaká y Buffon. Lo cierto es que en Fiorentina estuvo seis temporadas (cuatro en su primera etapa y dos en la segunda, tras ser cedido a préstamo al Genoa). Y en ese lapso (del 2008 al 2015), Vargas tuvo la chance de ir al Real Madrid.

“El interés no solo era del Real Madrid, sino de varios equipos de Europa que me querían, pero la Fiorentina me puso una cláusula de 26 millones de euros. Incluso, me peleé con los directivos, porque quería que me vendan a los dos o tres años. Ellos querían los 26, porque habían vendido a un volante por ese precio. Ibrahimovic costaba 20. Venían equipos y ofrecían 18 o un poco más, pero no aceptaban. Ahí es cuando alargo tres años más de contrato”, contó el ‘Loco’.

El podio, los ‘4 fantásticos’ y el retorno a la ‘U’

A la par de su buen momento en Italia, Vargas destacaba con la selección. Fue el líder, junto a Paolo Guerrero, del equipo que se formó en la Copa América 2011 con Sergio Markarián como DT. El ‘Loco’ estaba en su plenitud futbolística y fue importante para conseguir el podio en ese torneo. Jugó cuatro partidos y marcó un gol en el triunfo 2-0 sobre Colombia.

Ya consolidado y en su madurez, Vargas formó parte de los llamados ‘4 fantásticos’ en las Eliminatorias a Brasil 2014. El apelativo surgió a raíz del buen debut de la bicolor ante Paraguay (2-0), con doblete de Paolo Guerrero. Esa vez, también alinearon Jefferson Farfán y Claudio Pizarro, quien completaban esa ‘pandilla’ de cuatro jugadores en las ligas top del mundo. El zurdo jugó once partidos durante el proceso de clasificación, no marcó goles y sin Mundial.

Con Gareca no tuvo esa trascendencia que sí adquirió con Del Solar y Markarián. Sí formó parte de la etapa del ‘Tigre’, pero solo hasta cierto momento. Estuvo en la Copa América 2015, donde conseguimos el tercer lugar, disputó un par de amistosos ese mismo año y apareció en un partido en las Eliminatorias a Rusia 2018; no obstante, no lo volvimos a ver más con la camiseta de la selección. Su último partido con la bicolor fue el empate 2-2 ante Venezuela, el 25 de marzo del 2016 en Lima, donde el ‘Loco’ jugó los noventa minutos y puso fin a ese capítulo.

Sin recuperar su mejor nivel, Vargas llegó al Betis con un contrato de dos temporadas, pero solo jugó una. Las lesiones y la falta de oportunidades lo obligaron a mirar atrás y evaluar otras opciones. La ‘U’ apareció en el camino como uno de los interesados y el ‘Loco’ no lo dudó. Volvió en enero del 2017 al equipo de sus amores a los 33 años, todavía joven para el gusto de muchos, pero convencido de que la crema sería el trampolín para continuar la etapa final de su carrera. Sin embargo, eso no sucedió.

Juan Vargas fue el \'atractivo\' en el último entrenamiento de Universitario. (Foto: Club Universitario)

El ‘Loco’ jugó en la ‘U’ hasta el 2018, año en el que registró uno de sus rendimientos más bajos. Jugó solo 22 partidos debido a las lesiones y recibió críticas de todos lados por su estado físico. En ese momento, ya no era titular indiscutible y el técnico Nicolás Córdova no le hacía terminar los partidos debido a su bajo nivel. Su última vez con camiseta crema fue el 29 de septiembre del 2018, en la derrota 4-2 ante Ayacucho FC. Con 34 años, el ‘Loco’ jugó 25′ y se fue expulsado para no volver más.

Vargas dejó de pertenecer a la ‘U’ ese año y se fue sin ningún anuncio oficial ni despedida formal. Tampoco tuvo un partido de homenaje como Claudio Pizarro ni recibió el reconocimiento por parte del club crema tiempo después. Hoy, el ‘Loco’ estudia un máster de gerencia deportiva para incursionar en otra faceta cercana al fútbol. Como si se tratase de una revancha, ‘Juanma’ quiere seguir corriendo, tal y como lo hizo ante Argentina, aunque esta vez sin el balón en los pies, para contar más capítulos en su vida.

Equipo Temporadas Partidos jugados Goles Betis 2015-2016 22 3 Universitario 2017-2018 48 6

