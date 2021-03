La historia tiende a borrar los nombres y las hazañas de mujeres líderes, destacadas y aguerridas; esta realidad no es ajena al deporte. Hoy esos nombres se deben defender y esas historias se deben contar en la actualidad. Por ello, les traemos la historia de las Panteras de Wiñay Rugby Perú: peruanas aguerridas y decididas a auto gestionar un club deportivo con el enorme propósito de empoderar mujeres a través de la disciplina del Rugby.

¿Rugby? Sí, rugby. Ese deporte en donde se evade el contacto para lograr su objetivo, anotar un try o ensayo. Seguro han visto ese balón ovalado que confunden tanto con el futbol americano. Pues el rugby es una disciplina con una filosofía de vida muy marcada.

“Las personas apasionadas y de gran corazón juegan al rugby”, nos cuenta Raymi Requena, jugadora y Directora de Comunicaciones de las Panteras. Ese gran corazón y enorme pasión es una característica que tienen muchas peruanas, sin embargo, las estadísticas indican lo contrario, pues son pocas las mujeres que se animan a practicar rugby.

Solo en el año 2019, de 1552 rugbiers en Perú, solo el 12.7% (197) eran mujeres, evidenciando la enorme brecha de participación, pues lamentablemente muchos creen que es un deporte solo para hombres. Aunque en la práctica sea la división nacional de mujeres, las Tumis, las que internacionalmente han tenido destacados resultados, logrando traer triunfos para nuestro país y colocándonos entre los mejores equipos de rugby femenino de América.





Las Panteras de Wiñay Rugby Perú es club formado por 30 mujeres. (Foto: Óscar Nicolás Castillo)





En esta disciplina hay espacio para todas ya sean grandes, chicas, rápidas o lentas, pues refuerza la autonomía sobre su cuerpo y sobre todas sus capacidades físicas y mentales. Adriana Villar, Tesorera y jugadora de Wiñay nos cuenta: “Cuando miro una chica grande en la calle, de inmediato la invito a jugar, y siempre me preguntan si en este deporte importa el ser “gordita”, yo me río y le cuento que necesitamos chicas grandes y fuertes como ella y también pequeñas y rapiditas como yo”. Este deporte exige fuerza y resistencia física, y es el vehículo ideal para demostrarles a las mujeres que no son débiles.

Además, se transmiten valores para formarlas en la pasión al deporte, la humildad, la honestidad, el trabajo en equipo, la resiliencia y, en especial, las Panteras cuentan con un enfoque inclusivo y de empoderamiento para mujeres, con el común propósito de conocerse, superarse y mostrar reciprocidad a su comunidad.

Wiñay es el segundo club deportivo auto gestionado por mujeres en Lima desde el 25 de septiembre del 2019, y no lo tuvieron fácil: formalizarse ante la Federación Peruana de Rugby, gestionar su primera gira a Trujillo, generar una y mil actividades para recaudar fondos y ocuparse de guiar a otras mujeres en este camino poco equitativo. “Es retador y cada día nos deja muchísimos aprendizajes”, cuenta Cristina Sánchez, Presidenta de Wiñay. “Los niveles de violencia contra mujeres en el Perú son altos, y un deporte como el rugby no solo les ofrece a las mujeres el poder de pertenecer a una comunidad que las protege, sino también de sentirse seguras gracias a esta red en donde pueden apoyarse y empoderarse en distintos niveles”, nos dice.

Las gestoras y jugadoras de Wiñay son emprendedoras, jefas de familia, estudiantes, trabajadoras; mujeres ingobernables y con mucho por enseñarnos. Por eso, teniendo este gran ejemplo desde la disciplina de rugby en el Perú, hoy con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemoramos a las mujeres en el deporte por su gran labor, ya que en muchos casos tienen el doble de retos y obstáculos, sumado a comentarios sexistas sobre su cuerpo y no sobre su desempeño, además de no contar con representatividad o acogida en medios de difusión.

Por todo este enorme peso que cargan solo por el hecho de ser mujeres, les agradecemos su valentía y sus ganas incansables de demostrarnos que las mujeres pueden lograr todo lo que se proponen. Gracias mujeres deportistas. Garra, corazón, Panteras de Wiñay.

Para conocer más de ellas, encuéntralas en Instagram o Facebook como @PanterasWinayRugbyPeru

Las Panteras de Wiñay han entrenado virtualmente durante toda la pandemia. (Foto: Óscar Nicolás Castillo)