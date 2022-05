Últimamente, se ha oído hablar del footvoley , un deporte que, tal como lo indica el nombre, combina la destreza del fútbol y del vóleibol. Nacido en Brasil y adoptado por varios países alrededor del mundo, esta disciplina se practica mucho en el Perú, que es considerado una de las potencias sudamericanas. En ese sentido, el principal objetivo es promover el deporte a nivel nacional y con el apoyo de la primera organización en difundirlo en nuestro país: Footvoley Perú .

Depor buscó a Kevin Mayorga, cofundador del proyecto cuya acogida ha sido significativa durante los tres últimos años y que sueña con convertirlo en un deporte respaldado por el IPD. “Estamos esperando que se forme un poquito de manera mundial para ahí entrar nosotros. Pero ya tenemos todo el papeleo que se necesita para ser federación”, adelantó.

Los pies, el corazón y una net

Kevin y Giusseppe Mayorga son amantes del fútbol desde que eran muy chicos. Ambos apostaron por ponerse la blanquirroja en divisiones menores, incluso recibieron una formación en Universitario de Deportes; sin embargo, los hermanos decidieron desafiar sus retos e incursionar en el mundo del footvoley, trayéndolo por primera vez al Perú en 2017. “Giusseppe jugó fútbol playa hace 10 años, en ese entonces él estuvo jugando en Europa. Él, cuando estaba en Holanda, conoció este deporte; y desde Holanda le dijeron que comenzara a promover este deporte aquí. Así comenzó todo”, indica su hermano.

Como la mayoría de niños peruanos, el mayor sueño suele ser llegar a la selección adulta. Pero ese no era el caso de Kevin, ya que pese a ser un ‘crack’ apostó por utilizar sus habilidades futbolísticas con la ayuda de una net. “Yo me lesioné la rodilla y me alejé del futbol. Lo jugué en Copa Perú y en la universidad, pero yo no me proyectaba para jugarlo de manera profesional”, señaló.

El arranque no fue nada fácil. Los hermanos estaban convencidos con el proyecto; sin embargo, la acogida era desalentadora al principio, ya que contaban con un promedio de cuatro inscritos. Eso sí, esta historia tuvo un final feliz, porque la pandemia del coronavirus sirvió de impulso para que la gente se anime a practicar el deporte al aire libre. “La pandemia nos ayudó bastante. Como es un deporte que no tiene contacto, es a distancia, muchas personas comenzaron a llegar y ahí crecimos considerablemente como grupo, llegamos a ser unos 50″, exclamó emocionado Kevin.

Cabe recordar que a diferencia de Giusseppe, Kevin radica en Perú, ya que su hermano mayor viajó a Brasil para vivir del footvoley. “Le llegó una oportunidad para ser entrenador de un club de footvoley allá en Brasil”, sonríe Kevin, quien sigue los pasos de su hermano.

El reglamento

Ante todo, hay que conocer las reglas del juego. Tal como lo señala el fútbol, se podrá dar uso a cualquier parte del cuerpo, excepto la mano, el brazo y el antebrazo. Y en cuanto al vóley, la pelota deberá cruzar una net con el objetivo de no tocar el suelo. “Se juega en un campo de 8x8, no se valen las manos. Puedes usar el pie, muslo, pecho, cabeza y hombros”, explica Kevin. Además, advirtió que aunque el deporte se hizo popular por jugarse en la arena, también lo practican en canchas de loza. “Hay un tema con la arena, con las personas, creen que no la van a hacer, que es muy difícil. Por ello es que promovemos también el footvoley en piso”, indica.

Por otro lado, el atuendo es otro punto importante ante la práctica del deporte; no obstante, dependerá mucho de la comodidad de la persona. “La indumentaria para el footvoley playa es un short, una licra que te cubra toda la pierna, polo camiseta, ya depende de cada persona, y estar descalzos”, cuenta Kevin. “Es verdad que el balón duele un poco, por eso algunas personas juegan con medias”, recalca.

“Siempre se juega con el nombre de cada persona y se emparejan. Ellos van como representantes de sus grupos, se juegan parecido al vóley playa, son duplas, lo más común, porque también se juegan 3 contra 3 y 4 contra 4″, añade.

Las grandes ligas

Ante la acogida, Footvoley Perú decidió crear una Liga donde cada persona participa con su propio nombre. Eso sí, necesitará de un compañero, el cual formará un dupla para conseguir los puntos . “Las ligas hacen torneos relámpagos, clasificatorios, cada tipo de torneo tiene diferente puntaje para armar un ranking nacional, todo suma”. Hasta el momento, el footvoley cuenta con dos duplas campeonas: Giusseppe y Kevin Mayorga, y Franco Yamashiro y Koichi Aparicio (actual defensa en Cienciano). “Solo ganamos reconocimiento, pero hay premios de auspiciadores”, señala.

Aclara y aplaude que Perú es cuna de talentos del footvoley, pues él mismo presencia el gran desempeño de peruanos al practicar por primera vez dicho deporte. Por ello es que los hermanos decidieron juntarse con distintas organizaciones para poner en pie el Sudamericano I y II de Footvoley en la capital peruana. “Hemos hecho un torneo Sudamericano con Uruguay, Chile, Colombia y Argentina antes de la pandemia. El segundo Sudamericano fue en diciembre en la playa Redondo. A Perú lo ven como buena plaza”, finalizó.

Con ello, el footvoley sigue creciendo a nivel nacional y mundial, pues el principal objetivo es brindarle un espacio como deporte federado. A pesar de que aún no cuente con una base internacional, Europa guía y organiza torneos a través de diferentes instituciones para que este cuente con un desarrollo de manera ordenada y ¿por que no? convertirse en uno de los deportes más populares alrededor del mundo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR