En la Videna tienen claro que el éxito de la Selección Peruana de Ricardo Gareca tiene que ser replicado por los elencos juveniles. Por tal motivo, el conjunto sub 20 dirigido por Gustavo Roverano ya se prepara para lo que será su participación en el Sudamericano Colombia Sub 20, a disputarse el próximo año y que brindará cupos para el Mundial de Indonesia.

Después de realizar los primeros tres microciclos, llegó el momento de empezar a ganar rodaje para dicha competencia. Uruguay y Argentina fueron los rivales elegidos, que servirán de termómetro para saber en qué nivel se encuentra el seleccionado juvenil.

Fecha Lugar Rival 03/05 Montevideo Uruguay (1-1) 05/05 Montevideo Uruguay 10/05 Buenos Aires Argentina 12/15 Buenos Aires Argentina

Un presente a tomar en cuenta

Dentro de los convocados para la mini gira por tierras rioplatenses, dejando de lado los jugadores que militan en el exterior (John Cortéz, Catriel Cabellos y David Mejía), el 61% aún no ha podido debutar en la primera división peruana. Un dato no menor.

Cabe precisar que Lisardo Vásquez sí ha debutado profesionalmente, pero lo hizo en la Liga 2 con la camiseta de Pirata FC. Desde 2021 registra 20 partidos, siendo titular el 70% de estos compromisos.

Asimismo, Flavio Alcedo, César Vásquez, Carlos Olivos y Josué Vargas ya saben lo que es salir en lista para un partido de Liga 1. Los juveniles celestes lo hicieron la temporada pasada, al igual que el valor crema por su paso en UTC, mientras que el guardameta trujillano recibió su primer llamado en las primeras jornadas del presente campeonato.

Jugador Club Posición José Amasifuen Alianza Lima Arquero Josué Vargas César Vallejo Arquero Flavio Alcedo Sporting Cristal Defensa Gilmar Paredes Sporting Cristal Defensa Carlos Olivos Universitario Defensa Marcelo Matzuda Alianza Lima Mediocampista Fred Zamalloa Alianza Lima Mediocampista Lisardo Vásquez Pirata FC Mediocampista César Vásquez Sporting Cristal Mediocampista Jack Carhuallanqui Universitario Mediocampista Aldo Olaya César Vallejo Delantero

Eso sí, la gran mayoría fueron protagonistas en la Copa Generación Sub 18, el único torneo de menores que se disputó durante el 2021. La falta de oportunidades también se da porque no han tenido la chance de mostrarse en el Torneo de Reservas, aún sin fecha definida para su inicio.

Los ‘experimentados’

Del grupo de los futbolistas con experiencia en Liga 1 solo uno sobrepasa los 1000 minutos, es decir al menos 10 encuentros. Se trata de Joao Grimaldo, quien por lejos es el que más tiempo lleva en Primera. Incluso el hombre bajopontino ya sabe lo que es disputar torneos internacionales, sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Después le sigue el lateral izquierdo Sebastián Aranda, prestado a la San Martín por Alianza Lima. Debutó este año y ya ha sido titular en cinco oportunidades. Poco a poco se va ganando un lugar en el once del cuadro albo.

Aquí también aparece Sebastián Pineau, un caso particular en esta sub 20, ya que también ha sido considerado por Chile más de una. Aunque por ahora ha preferido darle una oportunidad a la ‘Blanquirroja’. Los minutos que tiene en primera los sumó con César Vallejo el torneo pasado. Este curso regresó a tienda blanquiazul, aunque tiene muy poco espacio.

Jugador Club Posición Año de debut Minutos acumulados Leonardo Díaz Sporting Cristal Defensa 2021 2 Sebastián Aranda San Martín Defensa 2022 513 Sharif Ramírez Cienciano Mediocampista 2020 82 Xavi Moreno Sport Boys Mediocampista 2022 29 Sebastián Pineau Alianza Lima Delantero 2021 138 Bruno Portugal Melgar Delantero 2021 8 Joao Grimaldo Sporting Cristal Delantero 2020 1115

Para esta selección también se podría considerar a Arón Sánchez (Academia Cantolao) y Matías Lazo (Melgar). Jugadores con más de dos temporadas en la Liga 1. No obstante, aún no han podido ser llamados porque son piezas clave en sus equipos, que no han facilitado su convocatoria.

La explicación de un experto

Juan José Oré ha sido el único entrenador en clasificar a un Mundial con una Selección Peruana juvenil. Lo hizo en 2007 con la famosa generación denominada ‘Los Jotitas’. El experto en el tema formativo señaló que los futbolistas juveniles no gozan de suficientes oportunidades y su estreno en Primera está supeditado a la Bolsa de Minutos.

“Se les da muy poca oportunidad a los más jóvenes. Su presencia es dependiente sobre como les va a los equipos en la bolsa. Su presencia termina siendo para cumplir con esta regla. En muchos casos no terminan llegando por mérito propio. Esto hace que las selecciones juveniles no terminen siendo competitivas a nivel internacional”, precisó.

Juan José Oré fue jefe de la Unidad Técnica de Menores. (Foto: La Nueve)

¿Cómo le fue a la sub 20 2019?

El último Sudamericano se disputó hace dos años. La ‘Bicolor’ se ubicó en la penúltima posición con apenas tres puntos. Del total de citados para dicho certamen, el 65% ya había tenido su primera experiencia en la Liga 1. Casi el mismo porcentaje de los que aún no lo hicieron en la generación actual que conduce Roverano. Además, solo el 26% llegó a ser considerado, al menos una vez, por Ricardo Gareca durante el actual proceso clasificatorio.

Los que más minutos registraron fueron Junior Huerto y Jesús Pretell. Después de poco más de dos años los números no los siguieron acompañando. El zaguero y lateral izquierdo solo incrementó su tiempo en cancha en 55%. Por su parte, el volante que llegó a ser llamado a la Copa América 2019 decreció un 23%.

Oslimg Mora es el que sumó más minutos tras el torneo juvenil. Pasó de no haber debutado hasta firmar 5546′. A esto hay que sumarle que junto a Marcos López son los únicos que fueron utilizados en las Eliminatorias Qatar 2022.

Jugador Club actual Minutos antes del Sudamericano Minutos después del Sudamericano ¿Llegaron a la absoluta? Emile Franco Deportivo Coopsol 0 435 No Junior Huerto Sport Boys 2595 4036 No Brayan Velarde Universitario 1981 3313 No Renato Rojas Alianza Lima 237 4350 No Dylan Caro ADT 0 1404 No Jesús Pretell Sporting Cristal 2876 2210 Si Walter Tandazo Melgar 0 3155 No Marcos López San Jose (EE.UU) 1755 4322 Si Martín Távara Sporting Cristal 398 5756 Si Oslimg Mora Alianza Lima 0 5546 Si Fernando Pacheco Sporting Cristal 1652 3072 Si Jairo Concha Alianza Lima 2553 6188 Si Marco Saravia Deportivo Municipal 158 5010 No Alex Deneumostier Melgar 568 3237 No José Bolivar Sport Boys 706 6069 No Christopher Olivares Sporting Cristal 836 1989 No Sebastián Gonzáles Ayacucho FC 194 2707 No Franco Medina Deportivo Municipal 0 3478 No Jonathan Bilbao Alianza Atlético 0 783 No Jeremy Aguirre Binacional 0 360 No Diego Romero Universitario 0 990 No Alessandro Milesi San Martín 0 103 No José Zevallos Universitario 286 1541 No

