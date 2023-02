Practicas remo y a la vez triatlón, ¿cómo decidiste unir ambos deportes?

Yo empecé a remar en el 2008, de ahí me dediqué a hacer remo profesional, aunque aquí en Perú no paga, pero se podría decir que mi día a día era remo. Esto hasta el año pasado que decidí iniciar también con el triatlón. Parte del remo se entrena mucho lo que es bicicleta y nadar. Primero pensé en hacer ciclismo de ruta, y bueno mi club practica triatlón, y ahí logré que mis dos entrenadores se pusieran en contacto armar un plan en conjunto. Este año me han dado muchos resultados, me ha ido bien en ambos deportes, he salido campeón nacional, tanto en remo como triatlón.

¿Ya has representado a Perú en triatlón?

No, solo en remo, en campeonatos mundiales, Panamericanos, copas del mundo. Más que todo lo hago como un hobbie, con un deporte extra, complementario al remo que me permita a seguir desarrollándome, pero en un futuro no lo descarto. Más que nada en triatlones de distancia largas y eso a mí edad es mucho más de lo del remo. Sí me gustaría.

Estuviste presente en el Mundial de Remo en Gales...

Sí, pero no tuve el resultado esperado ya que por un accidente dentro del mar. Estuve a metros de ganar una medalla. Estuvo super movido, las olas hicieron que choque con otra embarcación y nos retrasamos.

El 2022 trajo consigo varios campeonatos de remo donde también destacaste...

Lo bueno es que este año ha estado más activo el remo de mar, que es una disciplina que está ganando más importancia a nivel mundial dentro del remo. Comencé el año en la Copa América de Remo, donde obtuve cinco medallas de oro y una de bronce, y eso me dio una fuerte motivación para los Bolivarianos, habré estado cuatro meses sin remar de ese bote que era single, pero, bueno, con la preparación que tenía me animo para seguir obtener el resultado que fuera medalla de bronce.

¿Por qué no participaste en los Sudamericanos de Asunción?

Lo que pasa es que los Juegos ODESUR se cruzaron con el campeonato mundial, entonces tuve que elegir estar en el campeonato mundial por mayor peso y es un poco más relevante.

¿Cómo se dará su clasificación a Santiago 2023?

Lo que es el remo, en el mes de marzo, en Chile, en los juegos pre panamericanos, donde ahí se clasifican los botes, no la tripulación. Perú busca clasificar la mayor cantidad de bote para Santiago.

¿Cómo se dividirán las modalidades?

El Remo Shape, que va a haber en Santiago, hay modalidad de uno, dos, cuatro y ocho. Perú está preparando de dos y de cuatro.

¿Qué tal el apoyo que brinda la federación a puertas de este tipo de competencias?

El equipo de remo siempre ha sido muy unido, he pasado por diferentes compañeros, diferentes generaciones. Es un buen grupo, la federación apoya dentro de lo limitado que tiene ya que no tenemos un presupuesto elevado, en Lima no tenemos donde practicar un remo de buena calidad, pero a federación siempre halla la manera de cómo poder ayudarnos.

En cuanto a los materiales, ¿tienen todo lo necesario?

Nosotros contamos con una flota del 2013, alemanes de muy buena calidad, que todavía está en un estado competitivo. El más barato está 16 mil dólares en Europa, eso hay que traerlo hasta acá, los otros botes están como 20 mil- 40 mil dólares, así que no fácilmente se pueden ir renovando.

A nivel sudamericano, ¿cómo se encuentra el remo nacional?

Lamentablemente, creo que no estamos tan bien como esperamos. Hay mucha comparación con Uruguay, Chile, Brasil y Argentina en estos momentos. Hay mucha diferencia en condiciones, en inversión en el deporte, en desarrollo. Lima 2019 fue uno de los mejores momentos como equipo gracias al apoyo, estuvimos entre los cinco primeros del continente.

¿Qué se viene para el 2023?

El 2023 es un año bien extenso. Empiezo con el pre panamericano, de ahí en abril se va a desarrollar en Lima la Copa América de remo de mar donde se van a dar cupos para los Juegos de Playa de Balí, y de ahí hay un par de eventos de triatlón que quiero competir a nivel nacional e internacional y finalizando el año con el mundial de Remo Coastal y Panamericanos.





