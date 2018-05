Simon Yates dio un importante paso por la victoria en el Giro de Italia tras resistir el embate de Tom Dumoulin, su perseguidor inmediato, en la contrarreloj individual de la fase anterior. Y este miércoles (6:00 am/ESPN 3), el británico buscará ampliar su ventaja de 56 segundos en la etapa 17.

Tom Dumoulin, el reinante campeón del Giro de Italia , amaneció dos minutos detrás de Yates al afrontar la etapa anterior. Como especialista de cronometradas, el holandés disponía de su mejor oportunidad para arrebatarle la camiseta rosada de líder a su rival británico.

Sin embargo, el corredor de Mitchelton-Scott minimizó el daño y quedó con una ventaja de 56 segundos sobre Dumoulin (Sunweb) con miras a las últimas cinco etapas del Giro. "Lo he dejado todo. Me estaba muriendo en los últimos 10 kilómetros. Temí que iba a perder mucho más. Estoy súper contento" , declaró Simon Yates.



La etapa 17 del Giro de Italia tendrá un recorrido de montaña que cubrirá 15 kilómetros entre Riva del Garda e Iseo, por la región vinícola de Franciacorta, previo a tres arduos días en los Alpes.



Los tres triunfos de etapa de Yates en este Giro de Italia han sido en puertos de montaña, todos tras fulminantes ataques. "Aún quedan varias etapas muy difíciles” , advirtió Yates. “Mi objetivo será defender (la ventaja), lamentablemente para los espectadores. Espero no tener malas jornadas, evitar una catástrofe y poder llegar bien a Roma” , agregó .

FUENTE (AP)