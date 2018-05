Chris Froome protagonizó una de las mayores gestas de su carrera al ganar la fecha 19 del Giro de Italia , apoderándose del liderato general a falta de dos jornadas. Y ahora, el británico buscará hoy (6:00 am/ESPN 3) mantenerse en la punta tras la etapa 20, entre las localidades de Susa y Cervinia.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia lanzó un fulminante ataque solitario en una ruta con gravilla para llegar al puerto de montaña más alto de la ronda italiana, a 80 kilómetros (50 millas) de la meta, y el británico no paró de incrementar su ventaja en otro par de ascensos en los Alpes.



"Me parece que nunca había atacado a 80 kilómetros de la meta, disparado yo solo y llegar primero a la meta" , dijo Froome. " Sabía que la tenía bien complicada para ganar este Giro de Italia, así que tenía que hacer algo extraordinario. No podía ponerme a esperar por el último ascenso", agregó.



El tramo de 185 kilómetros de Venaria Reale a Bardonecchia en la región de Piamonte era considerado como el más fuerte del Giro.



Froome cruzó la meta con una ventaja de tres minutos sobre su rival holandés Tom Dumoulin y quedó con una ventaja de 40 segundos sobre el reinante campeón en la clasificación general. El francés Thibaut Pinot figura tercero en la general, 4:17 detrás.



Aún queda una etapa más en montaña, los 214 kilómetros el sábado entre Susa y Cervinia, antes de la procesión final a Roma el domingo. Froome amaneció el viernes cuarto en la general, más de tres minutos detrás del británico Simon Yates, el previo dueño de la ‘maglia rosa’.



Froome llegó al Giro cargado de ilusión, pero no había destacarse tras caerse en un entrenamiento previo a la contrarreloj que puso en marcha la carrera en Israel. También se rezagó en la cuarta etapa y volvió a lastimarse con otra caída, cuatro días después. Su mejor nota se dio al ganar la 14tapa en el Monte Zoncolan, uno de los ascensos más brutales en Europa.



Solo dos corredores han ganado tres o más grandes vueltas en forma seguida. Merckx hilvanó cuatro entre 1972 y 1973. Hinault encadenó tres en 1982 y 1983.



Sin embargo, Froome compite bajo la amenaza de un castigo, ya que una muestra de orina que se le tomó en la Vuelta a España en septiembre arrojó una concentración del fármaco salbutamol para el tratamiento del asma, y que duplicó el nivel permitido. Aún no se sabe cuándo la Unión Ciclista Internacional emitirá su fallo sobre el caso.



FUENTE (AP)