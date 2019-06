Giro de Italia 2019: sigue la última etapa de la carrera con Richard Carapaz

Giro de Italia 2019 EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue la competencia de ciclismo, este domingo 2 de junio, desde las 8:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3. Para ver este evento tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



La vigésimo primera y última etapa del Giro de Italia se correrá en una distancia de 16 kilómetros, íntegramente en Verona, luego de la vigésima fase, ganada por Pello Bilbao, aunque la tabla general es liderada por el ecuatoriano Richard Carapaz.

Giro de Italia - etapa 21: horarios de la competencia



México - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

El ciclista ecuatoriano Ricard Carapaz (Movistar) está a un paso de convertirse en el primer ciclista de su país y en el segundo sudamericano en ganar el Giro de Italia, tras mantener la maglia rosa después de la penúltima etapa disputada este sábado, ganada por el español Pello Bilbao (Astana).



Para convertirse en el primer ciclista de su país y en el segundo sudamericano en ganar el Giro de Italia, además de emular lo realizado por el colombiano Nairo Quintana en 2014, Carapaz tendrá que defender 1:54 ante el italiano Vincenzo Nibali en la contrarreloj de 16 km en las calles de Verona que se disputará el domingo.



"Ya estoy pensando en mañana y en ese 1:54 que tenemos, no creo que debamos perder tanto tiempo mañana, creo que nos puede servir" para ganar la carrera, aseguró el ecuatoriano tras cruzar la meta este sábado.



No obstante, Carapaz se mostró precavido: "Cuando es competición puede pasar de todo. Lo único que espero del día de mañana: disfrutarlo al máximo".



Sus rivales tenían el reciente sábado otra oportunidad de recortarle diferencias en la última etapa montañosa, pero Carapaz aguantó en el grupo cabecero, liderado por Bilbao, que se impuso al sprint a su compatriota Mikel Landa, entrando el ecuatoriano y el italiano juntos, cuatro segundos después.



El que sí volvió a perder tiempo fue el esloveno Primoz Roglic, que entró a 54 segundos del vencedor, lo que le costó salir del podio provisional, en favor de Landa, ahora tercero de la general a 2:53 de su compañero Carapaz.

Con información de AFP

►¿A dónde fue? Peleador de UFC ganó su combate, pero salió el coliseo en Suecia [VIDEO]



► ¡Silenció Suecia! Anthony Smith sometió al local Alexander Gustafsson en la estelar del UFC Estocolmo [VIDEO]



►¡Lo mandó a dormir! Aleksandar Rakic noqueó a Jimi Manuwa con brutal patada a la mandíbula en el UFC Estocolmo [VIDEO]



► ¡Acción y de la buena! Revive los mejores momentos del evento de Combate Américas en Perú