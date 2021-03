Levantarse de madrugada para entrenar en plena pandemia, con la incertidumbre de no saber cuándo volverán los eventos clasificatorios a Tokio 2020, ha sido la rutina de Inés Melchor en estos últimos meses. La fondista nacional, debido a los casos de contagio de Huancayo, tenía que hacer sus sesiones en el campo, alejadas de las aglomeraciones, por las medidas restrictivas.

Le costó acostumbrarse, pero Inés Melchor era consciente de que tenía que sacrificarlo todo por un solo objetivo: el cupo a Tokio 2020. Y es que la fondista de 34 años se prepara para buscar la clasificación para los que serán sus últimos Juegos Olímpicos.

Su idea era conseguirlo en la Maratón de de Corea del Sur el año pasado, sin embargo, la pandemia canceló sus planes. Ahora, luego de dos años de ausencia, ya tiene fecha y evento para volver a competir y buscar la ansiada marca mínima (2h29m30s): será el 25 de abril en Lima. Por eso, Inés Melchor conversó con Depor para conocer más sobre su preparación y plan de trabajo de cara a Tokio.

¿Cómo vas con los entrenamientos?

El entrenamiento está siendo fuerte, hemos salido fuera de Huancayo. Huancayo sigue en época de invierno con lluvias. El entrenamiento se ha realizado en plena lluvia, fue una mañana muy fría, pero ya estamos de aquí a un mes para competir en una maratón donde buscaré la marca clasificatoria.

¿Sigues teniendo dificultades para entrenar en plena pandemia?

Recién, a partir del 15 de marzo, hemos salido del nivel extremo en Huancayo (estamos en alto), ya podemos realizar nuestros entrenamientos. El mes más complicado ha sido febrero, porque estábamos en extremo y se habían restringido varias cosas, como los recintos deportivos. Hacer entrenamientos sin tener un lugar es bastante complicado. Normalmente, hemos salido fuera de Huancayo, donde no hay casas ni nada para poder entrenar y cumplir al 100% los entrenamientos, se nos ha complicado bastante, porque salíamos de Huancayo a las 5:00 am y regresas a las 11:00 am, era un duro entrenamiento. Ya en marzo ha sido un poco menos, ya ahora tenemos más facilidades para poder poder entrenar.

Si en febrero entrenabas a a las 5:00 am, ¿a qué hora te levantabas?

Teníamos que salir de Huancanyo a las 4:00 am, nos levantábamos a las 3:30am y dormíamos a las 7pm, ha sido difícil acomodarse a ese ritmo de entrenamiento, pero lo hemos hechos, ahora se nos hace mas facil, levantarnos ahora 5:00 am para realizar nuestros entrenamientos. Todo ese desgate lo hemos estado haciendo porque nos gusta y como ya tenemos competencia, sabíamos que teníamos que hacer sacrificios y este era uno de ellos.

Cuando ocurrió el tema de la paralización del deporte, ¿qué paso por tu mente al no poder entrenar, sabiendo que ya en otros países pasaba lo contrario?

Emocionalmente, sí nos ha afectado, porque en otros países los entrenamientos los están realizando normal. Incluso, un grupo de chicos viajó a México, nosotros también queríamos salir del Perú para poder seguir el entrenamiento. Por ejemplo, México ha seguido entrenando, Colombia les ha dado un carné a sus deportistas para que hagan sus entrenamientos. Entonces, sí nos ha afectado, pero muchas veces el mismo hecho de querer o amar al atletismo siempre lo hemos hecho con bastante cariño.

Me comentas que te estas preparando, ¿cúal es el plan que tienes de cara a Tokio?

Actualmente, estamos en la etapa precompetitiva. La semana de abril ya entramos a la semana competitiva. Este domingo he tenido mi fondo más largo y ya esta semana me toca bajar, porque para maratón tenemos un volumen de carga progresivamente. La carga máxima ya la cumplí, 40 kilómetros de entrenamiento. Este domingo que viene, me toca 32 kilómetros y va a bajar progresivamente, porque voy a competir el 25 de abril, la maratón que voy a correr será en Lima, lo está haciendo la Federación.

¿Esta competencia en Lima es un selectivo?

Sí, es un selectivo que lo está organizando la Federación para los deportistas que no tienen marca y como ahora está complicado salir del país, porque si saliamos nos están exigiendo cuarentena, salir ahorita no nos conviene para nada. Preferimos correr en Lima, ya que está más cerca. Este torneo está autorizado por la World Athletics y los que bajan de 2h29m30s ya estarían clasificadas para los Juegos Olímpicos.

¿Cual es tu plan ‘b’ en caso no se dé el tiempo en Lima?

Como preparación, hay un Sudamericano de Mayores en Argentina para eso hay un evaluativo, a uno de esos evaluativos iré para poder hacer la marca y asistir al Sudamericano. Si por ‘x’ motivos no sale la marca en Lima, tendría que optar por ir a la Maratón de Toronto que ya está confirmada, ahí también está permitido para buscar la marca mínima, esa sería la segunda opción. El Sudamericano es netamente para tener ritmo.

¿Cómo estás tomando el tema de las lesiones?

Ahora estoy teniendo bastante cuidado, porque me ha pasado faltando un mes lesionarme. Estamos haciendo con mi entrenador ejercicios que ya conocemos, no estamos haciendo nada nuevo para evitar lesiones o molestias. Este último mes estoy teniendo bastante cuidado, en la alimentación y el descanso que es muy importante.

Ines, tú ya tienes experiencia olímpica,¿cómo tomas este momento de que a poco de unos Juegos Olímpicos aún no hayas logrado clasificar? ¿Ya te había pasado o cómo lo estás llevando?

En todos los Juegos que he clasificado lo he hecho con anticipación, siempre lo he hecho un año antes, dos años antes. El 2012 es el único año que lo hice con pocos meses, como ahora lo estoy buscando. Es un poco desventajoso hacer la marca por estas fechas, en otro momento si no competías un año, al siguiente lo buscabas. Pero el año pasado no competimos nada por la pandemia y este año volver a competir da un poco de miedo, porque después de estar casi dos años sin competir como que uno no puede controlar bien el ritmo, pero igual estoy yendo con toda la confianza, porque sé que los entrenamientos los he realizado de la mejor manera, solo queda concentrarme bien, físicamente, anímicamente y salir a correr como siempre lo he hecho.

Pensando en el futuro, ¿te ves intentando un ciclo olímpico más?

Este año se cierra el ciclo olímpico y luego son cuatro años más y no está dentro de mis planes como deportista seguir participando. Creo que a lo mucho el próximo año [seguiría] por algún objetivo que no he cunplido, pero hasta ahí nomás. Estos Juegos Olímpicos quiero que sean uno de mis últimos.