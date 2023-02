Allá en Madrid -y luego en Lima- se preparará para obtener su boleto a Santiago 2023, el gran torneo multideportivo de esta región americana. Conversamos con ella para que nos cuente sobre su reciente fichaje al equipo español y sobre su preparación para los Juegos de la capital chilena. También nos habla un poco sobre sus inicios en el deporte de la mesa y la raqueta.

Antes de hablar sobre tu llegada a España, quisiéramos saber un poco de ti. ¿Cómo iniciaste en el tenis de mesa?

En mi familia somos 8 hermanos. Con ellos, empezamos desde pequeños, todos juntos en una academia de verano. Años después, comenzamos a entrenar profesionalmente, entramos a la selección . Y, en mi caso, estoy compitiendo y representando al Perú desde el 2016 con 16 años exactamente, y sigo hasta ahora. Practico ese deporte desde los 12 años más o menos.

¿Qué es lo que te cautivó del tenis de mesa?

En realidad, desde muy pequeña no me llamaba la atención, porque no era un deporte muy conocido. Ahora creo que se está conociendo más. Pero el motivo por el que sigo acá practicando tenis de mesa es por mis hermanos. A ellos, sí les encanta este deporte, siempre iban a entrenar y, bueno, creo que ellos me motivaron a continuar entrenando y seguir hasta ahora.

Hoy ya estás en Madrid, España. Has sido fichada por el Club San Sebastián de los Reyes. ¿Ya te acostumbraste al lugar, al equipo? ¿Cómo va la relación con tus entrenadores y compañeros?

Nosotros llegamos la semana antepasada con un compañero también de Perú (Rodrigo Vigo) y ya nos hemos adaptado. Hay un poquito de altura, pero, en realidad, no se siente nada. Está todo bien. Lo bueno es que hay diferentes jugadores de todo tipo de nivel. Acá mayormente hay hombres, me han dicho que van a llegar otras chicas, pero todavía al siguiente mes (en febrero). Y, bueno, yo siento que estoy entrenando bien. La semana antepasada jugué una liga, que no era la mía, pero la jugué, era la Liga Territorial, y pude ganar mis dos partidos. Esta semana voy a jugar la liga que me corresponde, que es la de Primera División.

Isabel Duffoó ganó el título nacional de forma consecutiva en 2018 y 2019. (Foto: FDPTM)

Entiendo que además de la Primera División, también vas a disputar la División de Honor, ¿o ambas son lo mismo?

No, no, son diferentes.

¿Y cuál es esa diferencia?

El nivel, básicamente. Yo he estado en Francia y sé que en Francia, de mayor nivel a menor, es Pro A, Pro B, Primera Nacional, Segunda Nacional, Tercera. Después, Primera Territorial, Segunda Territorial y Tercera Territorial. Pero acá en España más o menos que me estoy adaptando, todavía no sé muy bien, pero División de Honor me parece que es más alto que Primera División (la categoría más alta es Superdivisión).

¿Y cómo es el formato? ¿Es uno torneo que se disputa por fechas?

Sé que juegan todos los fines de semana ya sea sábados o domingos y hay dos vueltas. La semana pasada empezó la segunda vuelta, yo no jugué, porque acá, tengo entendido, no pueden jugar dos extranjeras y sé que hay una de Noruega. Por eso, yo voy a jugar la siguiente fecha. Pero normalmente los partidos son sábados o domingos. Sé que las chicas (del club) están entre las últimas, pero espero poder apoyar en los partidos que me toque (SS Reyes es uno de los 8 equipos que conforma el Grupo 4 de la Primera División Femenina).

¿Y cómo se dio tu fichaje al Club San Sebastián de los Reyes?

En realidad, fue gracias a la Federación Peruana de Tenis de Mesa, a la presidenta (Marisol Espineira) y al comando técnico, porque todo este tiempo, antes y después de pandemia, estaba entrenando en la Videna todos los días doble turno. Y, bueno, como las chicas de mi categoría, de mi edad, ya se han retirado por tema de estudios o trabajo, han quedado las de juvenil, que también son buenas jugadoras. Pero creo que la Federación consideró que yo necesitaba subir un poco más de nivel y ya no entrenar con las mismas chicas, que son menores. Entonces, decidió mandarme a España. Acá también había un compañero que le estaba yendo bien, entonces, (la Federación) habló con el club si me podría fichar para jugar en alguna liga y todo resultó bien.

¿Y a la par que estás compitiendo en España, también vas a participar en torneos internacionales representando a Perú antes de los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Esta preparación en España es solo por 3 meses. Así que en abril yo ya me regreso a Perú. Los torneos que se vienen son en junio y todos se van a realizar en Lima. Primero, el Sudamericano de Adultos. Luego, viene el Clasificatorio para Santiago 2023 por Equipos y después el Clasificatorio, pero en Individual. Luego, va a haber un Contender que es abierto. Y todo será en Lima, eso es lo bueno. Habrá facilidad de jugar y de ir a competir.

¿Y en ese Clasificatorio Individual apuntas a conseguir el boleto a Santiago 2023?

Sí, es verdad. Pero, en realidad, todo el equipo, damas y varones, vamos a jugar los Clasificatorios, ya sea por equipos o individual. El torneo por equipos se considera un poquito más fácil que el individual, por lo que allí hay más chances de buscar el cupo.

¿Y en individual, cómo ves el panorama en este clasificatorio regional?

A nivel de adultos, es muy alto. Todas las chicas (sus rivales de otros países) se entrenan en el extranjero, juegan en ligas (del exterior), viajan, juegan torneos y todo eso. Así que el nivel, en realidad, es bastante alto. Por eso, yo me estoy preparando acá en España. Ya cuando llegue a Lima voy a seguir preparándome a pesar de que voy a estar estudiando. Pero voy a esforzarme mucho porque en junio es el Clasificatorio para Santiago, que es un torneo superimportante para mí.

Torneo Fecha Sede Campeonato Sudamericano 5 -11 de junio Videna Clasificatorio por Equipos de Tenis de Mesa de la región América 13 - 14 de junio Videna Clasificatorio Individual de Tenis de Mesa de la región América 15 - 18 de junio Videna

Y de llegar a Santiago 2023, ¿cuál es la meta que te estás proponiendo?

Así como lo conseguimos en los Bolivarianos con mi hermano Felipe, donde obtuvimos la medalla de bronce en mixtos, en Santiago esperamos obtener también una medalla en dobles mixtos, o en equipos también puede ser. Lo bueno es que, como hay 4 modalidades: mixtos, dobles, individual y por equipos, tenemos más oportunidades de sacar alguna medalla. Pero eso: lo principal es obtener una medalla ya se de bronce, plata y si es de oro, mejor.

Me comentaste que cuando regreses a Lima vas a comenzar con tu ciclo en la Universidad. ¿Cómo te organizarás entre el estudio y tu preparación a Santiago?

Ahora no estoy llevando ningún curso, estoy de vacaciones. Así que estoy aprovechando los entrenamientos. Pero cuando empiece, yo estaba pensando en matricularme en pocos cursos para poder tener más tiempo para entrenar. Ya en el siguiente ciclo me matriculo no en muchos cursos, pero sí para recuperar lo que voy a perder. Igual ya estoy por acabar, me falta un año y medio, que se va a pasar rápido. Pero sí, este ciclo voy a llevar pocos cursos para enfocarme en mis entrenamientos y que me vaya bien en la clasificación.

El siguiente año se viene París 2024. ¿También estás pensando en clasificar?

Sí, el otro año también va a haber clasificación. Así que tengo que seguir entrenando todo este año. Espero también volver a España para continuar mis entrenamientos en Europa, porque, en verdad, hay diferentes tipos de jugadores y eso ayuda bastante a uno mismo.

¿Qué es lo que quieres lograr este año en tu carrera deportiva?

Me gustaría clasificar a Santiago, ese es mi objetivo. Ya clasificando estaría muy feliz. Después de clasificar, me trazaría otra meta que es la de obtener alguna medalla.

