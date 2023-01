Han sido dos años de crecimiento para Juan Pablo Varillas, la raqueta número uno del Perú. En 2021, inicio siendo el número 158 del mundo y hoy ya se ubica en el puesto 94, el mejor ranking que ha logrado en el circuito ATP. Los títulos de la serie Challenger que ha ganado y sus aplaudidas participaciones en dos Grand Slam en las últimas temporadas hablan de que el tenista peruano se encuentra en un buen momento de su carrera.

En 2019, ya había levantado dos Challenger (Campinas y Santo Domingo), pero la pandemia del coronavirus, en 2020, frustró su camino en alza. Un año después, poco a poco retomó su nivel y sumó dos Challenger más a su palmarés (Biella 5 y Santiago II). Además, terminó ese 2021 en la casilla 129 de la clasificación mundial. No obstante, aún le faltaba dar ese gran paso de disputar un Gran Slam. Y lo pudo lograr en la temporada pasada.

Una buena campaña

No hay duda de que el 2022 fue el gran año de Juan Pablo, pues, por fin, pudo acceder al cuadro principal de un torneo ‘major’: al Roland Garros. ‘JuanPi’ disputó la primera ronda de aquel grande parisino y se enfrentó al canadiense Félix Auger-Aliassime, entonces número 9 del mundo. La previa señalaba que el norteamericano era favorito en la arcilla francesa y que no iba a tener problemas en ganar su partido, pero no fue tanto así. Varillas cayó, es cierto, pero lo llevó hasta el quinto set en uno de los mejores cotejos de la ronda inicial (él de Canadá había perdido los dos primeros sets).

En agosto de ese año, además, Varillas ingresó por primera vez en su historia al Top 100 del ranking ATP, ocupando la casilla 97 y tres meses después volvió a aupar un trofeo Challenger, el quinto (y por el momento, el último) de su carrera, en San Leopoldo, Brasil. Tuvo también buenas participaciones en los Challenger de Ambato y Guayaquil (en ambos llegó hasta las semifinales), y en la edición de la ciudad brasileña de Campinas, donde fue subcampeón.

Su paso en Australia

Cerró el 2022 siendo el 105 del ranking mundial y el 2023 lo empezó compitiendo en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada que se juega en pista dura. El tenista nacional disputó la ‘Qualy’, se impuso en las dos primeras rondas, pero cayó en la tercera. Estaba eliminado; sin embargo, pudo entrar al cuadro principal del evento australiano gracias a que se convirtió en un ‘lucky loser’ (se aplica cuando un tenista que perdió la ‘Qualy’ puede ingresar al cuadro principal gracias que otro jugador se ha retirado por determinados motivos).

En el sorteo le tocó medirse con el alemán Alexander Zverev, uno de los tenistas top del mundo. ‘Sascha’ llegaba tras superar una lesión y no había jugado un partido en seis meses, pero igual, por experiencia y por técnica, era el favorito. No obstante, en la primera ronda, Juan Pablo le jugó un encuentro de igual a igual, lo llevó al máximo. Todo se definió en cinco sets con victoria para Zverev, pero ‘JuanPi’ ya había dejado una positiva y grata impresión en la Margaret Court Arena.

Lo que se viene

Varillas ha empezado esta semana siendo el 94 del mundo, su mejor posición en el ranking ATP, y se encuentra participando en la gira sudamericana de tierra batida, una superficie en la que se desenvuelve mejor. Comenzó en Chile, en el Challenger de Concepción, donde se quedó en octavos de final. Su próximo torneo debería ser la Copa Davis, la serie entre Perú e Irlanda, que se jugará este viernes y sábado en el Boulevard de Asia. El fin es que la bicolor permanezca en el Grupo Mundial I.

Luego, retomaría el tour sudamericano de arcilla: el ATP 250 de Córdoba, el ATP 250 de Buenos Aires, el ATP 500 de Río de Janeiro y el ATP 250 de Chile, en la mayoría de estos eventos tendría que jugar la ‘Qualy’. Lo que tiene que hacer el tenista peruano es seguir sumando puntos para continuar escalando en el ranking mundial y ya no dispute las rondas clasificatorias, sino que ingrese directamente a los cuadros principales.

Sus mayores desafíos serán los Grand Slam. A la fecha, ha competido en el Roland Garros 2022 y en el Abierto de Australia 2023, y en ambos le tocó enfrentar a tenistas top, cayendo en la primera ronda del certamen. La tarea, este año, es superar esa primera ronda de un ‘major’. También es casi seguro que se ha planteado los objetivos de poder jugar, por primera vez, Wimbledon y el US Open. Tiene juego y físico para lograrlo, lo ha demostrado en sus participaciones en Francia y Australia. La temporada recién ha comenzado. Juan Pablo espera cosechar nuevos éxitos y, sobre todo, seguir creciendo deportivamente.

Torneo Sede Varillas en la siembra de los alternantes Varillas en la siembra de la ‘Qualy’ Córdoba Open Córdoba, Argentina 2º 1º Argentina Open Buenos Aires, Argentina 10º 5º Río Open Río de Janeiro, Brasil 6º 3º Chile Open Santiago, Chile 1º Por publicar

