¡Rumbo a Tokio! Rosbil Guillén estará en los Juegos Paralímpicos 2020 tras ganar medalla de oro en los Parapanamericanos

Rosbil Guillén nunca se imaginó ser reconocido en tan poco tiempo por sus logros. No lleva ni un año en el para atletismo y ya tiene una medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos 2019. Pero no es lo único que logró, ya que su triunfo le dio su boleto a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y al Mundial de Para atletismo de Dubái, a realizarse en noviembre.

Hace dos años no se imaginaba estar en boca de todos. Nunca pensó en conseguir tan rápido triunfos resaltantes, porque recién empezó a entrenar con mayor interés desde enero pasado, cuando decidió viajar a Huancayo para trabajar junto a Sunil Serna, quien entrenaba a Efraín Sotacuro.

En pocos meses se dieron cuenta de sus condiciones y se ganó su derecho a participar en los Parapanamericanos, donde sorprendería a todos al vencer en la competencia de los 1500 metros, categoría T11 (discapacidad visual). Fue la primera medalla de oro para el Perú y, con ello, llegaron mejores noticias.

Gracias a sus tiempos en la competencia, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, presidida por Lucha Villar, le comunicó que sus próximos retos serán el Mundial de Para atletismo en Dubái y los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Rosbil Guillén ganó la medalla de plata, pero por descalificación del primer puesto se quedó con la de oro. (Movistar Deportes)

"Gracias a Dios nos comunicaron que estaremos en el Mundial de Dubái y en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Voy a competir en los 1500 y 500 metros, junto a mi guía Rio Ferdinand Cereceda, pero esta vez estaremos agarrados hasta el final", dijo muy alegre Rosbil Guillén.



"Siento mucha felicidad y más cuando me dijeron que ganaba el oro en los 1500. La verdad que lo esperaba hace un año. Alguna vez soñé ganando una medalla y se dio. Trabajamos mucho para recuperar la medalla que perdimos en los 5 mil, aunque no lo considero una revancha", contó.



"Todos estos triunfos son gracias a mis guías (corre con Carlos Gálvez y Rio Ferdinand Cereceda, con quien ganó los 5000 y 1500). Me gusta el para atletismo y por eso me decidí a entrenar (también jugaba Fútbol 5). Es un orgullo representar a mi país y por ello siento mucha alegría de ganar una medalla", finalizó.



Como se recuerda, Perú -gracias a Rosbil Guillén-, volvió a ganar una medalla de oro en Juegos Parapanamericanos después de 12 años, cuando en Río 2007, Jimmy Eulert, obtuvo tres preseas doradas en los 50 m libre, 100 libre y 50 espalda, en para natación.



FUENTE: LIMA 2019

