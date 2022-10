Dicho esto, Depor conversó con los nuevos rostros de estas disciplinas deportivas, tales como Arnold Montañez (bicampeón nacional de BMX Freestyle), Henrry Fajardo (campeón nacional 2020 BMX Freestyle) y Angel Timoteo (campeón nacional en Patinaje de Velocidad), quienes, con historias diferentes coinciden en poder alcanzar una medalla en Asunción 2022.

Entre los 10 mejores

Desde San Martín de Porres, Arnold Montañez toma un largo viaje camino al Complejo Panamericano de BMX ubicado en la Costa Verde, San Miguel, pues, el tiempo no es problema alguno, ya que su gran pasión la descubrió a través de una maniobra y dos ruedas desde que era un adolescente, a los 14 años. Su primer contacto fue gracias a un conocido skate park cerca de su barrio, fue ahí que, ante su curiosidad decidió subirse a una bicicleta a imitar las piruetas de los chicos con mayor experiencia. “Como era menor de edad era muy tímido y no me les acercaba a preguntarles, hasta que un día me animé y me ayudaron”, señaló.

Al principio no fue sencillo, y no solo hablamos de las caídas, sino un tema que suele ser frecuente para más de un deportista peruano: La carencia económica. Sin embargo, Arnold estaba convencido de poder alcanzar su meta, esto gracias a la ayuda de sus compañeros, quienes vieron un gran talento en él. “Me tocó juntar mis propinas y lo poco que me daban. Algunos chicos me ayudaban con piezas que ellos no lo usaban, pero estaban buenas y me las daban para yo entrenar”, nos comenta.

Cabe recordar que el BMX pasó a ser federado poco antes de iniciar los Juegos Panamericanos Lima 2019, por lo cual, Arnold pudo ser partícipe de dicho evento, siendo una ventana para la visualización del deporte. “Cuando pasaron a ser federados ya uno lo podía ver más profesional por así decirlo. Yo veía la manera de que podría lograr bastantes cosas”, dijo entusiasmado.

En la actualidad, Montañez se ubica en el puesto 51 del ranking UCI BMX, número que no pasa por desaparecido debido al poco tiempo que lleva esta disciplina en territorio nacional, pues él mismo continúa demostrando que no exista traba alguna para cumplir los sueño, ubicándose entre los 10 mejores de América Latina gracias al Panamericano BMX Freestyle Lima 2021. “Yo creo que mis logros han sido por mi disciplina y el hecho de creerme de lo que estoy haciendo. Si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo?, es como una manera de motivarme. Siempre que he tenido que viajar al extranjero, he tenido que buscar por mi propia cuenta cómo llegar hasta allá. Muchos de los chicos que tienen nivel no se atreven porque piensan que no les va a ir bien”, sostuvo.

Potencia arequipeña

Henrry Fajardo es uno de los pocos representantes del BMX nacional que nacieron fuera de Lima. De su natal Arequipa, el joven de 23 años se prepara para su primera competencia internacional en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Un sueño que está a punto de cumplir si no fuera por su gran insistencia a los 12 años, además del apoyo de su familia. “He entrenado full en Lima, Costa Rica y aprendiendo maniobras nuevas. Entonces, he estado siguiendo un proceso y ya como que ha pasado esa etapa y es hora de competir afuera”, comenta y añade que él y Arnold son muy amigos desde hace dos años. “Siempre trato de hallar nuevas técnicas, con Arnold entrenamos bastantes, nos apoyamos y aprendemos juntos”, asegura.

Nuestro también representante fue el primer campeón nacional del BMX Freestyle, llevado a cabo en el 2020. Henry se mantuvo firme en dar lo mejor de sí y dar un gran salto para su carrera, a pesar de haber atravesado un año muy difícil para el deporte. “Tenía poco tiempo de práctica. Estuve entrenando en Arequipa, y venir y cambiar drásticamente de rampa, fue difícil, pero lo logré”, manifiesta con una sonrisa. Una motivación que espera repetir dentro de pocos días en Paraguay.

Arnold y Henrry competirán en Asunción 2022. (Foto: Legado)

Eso sí, tras finalizar las competencias en el país guaraní, ambos atletas continuarán pedaleando hacia su próximo objetivo, ya que los Juegos Panamericanos BMX Freestyle se llevará a cabo en Lima. Es decir, dicho hecho se llevará a cabo por segunda vez consecutiva en nuestra capital. “Es una fiesta. Se siente la presión, vienen chicos de otros lados con bastante nivel, y la verdad que el nivel de Perú estamos recién explotándolo. Este deporte es practicado más seguido en Europa y Estados Unidos. Ahora tenemos todas las herramientas con excelente infraestructura, pero recién iniciamos”, agrega.

Sangre llena de victoria

Existen historias donde el deporte no es descubierto por cuenta propia, sino terminan siendo parte de uno mismo. Este es el caso de Angel Timoteo, quien hoy se desempeña en la modalidad de patinaje de velocidad desde el 2017. Sin embargo, los patines fueron parte de casi toda su vida, ya que desde sus 2 años decidió seguir los pasos de su hermano mayor. “Inicié haciendo patinaje en rampas. El patinaje de velocidad tiene entre 5-6 años, por lo que, ya hace 5 años lo llevo practicando”, detalla.

Timoteo, como le gusta que lo recuerden, señala estar rodeado de una familia deportista, pues no solo su hermano fue participe de sus inicios, sino también su padre y su abuelo, conocido delantero de Alianza Lima en los 50, Oscar Gómez Sánchez. “Mi familia es deportista, mi abuelo ha sido parte de la selección peruana de fútbol. Tengo primos en la selección ahora. Esto es genética”, puntualiza.

A pesar de intentar probar suerte en el fútbol, en las reservas de Alianza Lima y San Martín, descubrió que no era lo suyo y decidió optar por otros deportes como el básquet y natación. Ojo, todo esto sin dejar de lado sus patines. “Ya hubo un tiempo de mi vida a los 18 que ya no estaba en fútbol, lo dejé, me sentía triste y entré a las malas ondas del alcohol. Pero un día me puse a patinar y pensé: Voy a ser el mejor patinando”, nos indica.

Angel practica patinaje desde los 2 años. (Foto: Legado)

Después de dicha decisión no hubo rumbo atrás. Al dedicarse al 100% llegó a manos de la Federación, plasmando su talento a lo que es hoy: El mejor deportista en patinaje de velocidad a nivel nacional. Con ello, sus sueños fueron superándose, ya que, Angel desea con fundar su propio club de patinaje, pero, sobre todo, convertirse en el primer entrenador peruano de su categoría, pues aclara que las reglas de los técnicos extranjeros suelen ser bastante exigentes, tales como su prohibición de entrenar fuera del país como lo es Colombia, una de las mejores ciudades del ciclismo.

“Todos los entrenadores son extranjeros, porque recién está iniciando esta disciplina, y es un poco difícil por sus reglas. A mí todavía no me permiten ir (Colombia) porque ponen ahí las reglas en la federación y estamos en el proceso por las competencias que vienen. Los entrenadores de selección llevan su proceso y al ser su proceso ellos quieren ver cómo nosotros nos vemos en sentido del entrenamiento”, aclara.

A pesar de ello, ve con buenos ojos el desarrollo del deporte en el país, animando a más niños y jóvenes a probar con el patinaje y con ello, construir un legado. “Me considero un pionero con mis compañeros que, tristemente, ya se han retirado por el apoyo, la economía, es muy difícil. Yo no soy un chico que tenga mucho dinero, pero trato de buscar la manera de avanzar y no abandonar esto que lo llevo desde muy pequeño”, finalizó.





