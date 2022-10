Un milagrito en octubre. Alianza Lima jugó ante César Vallejo su primer partido del año con la camiseta blanquimorada y no le fue bien. Cayó 3-2 en Trujillo y, tras el triunfazo de visita de Sporting Cristal ante Ayacucho FC por 1-0, volvieron a ajustar la lucha por el Torneo Clausura 2022 de la Liga 1 . Sin embargo, según el fixture, a los íntimos todavía les toca jugar cinco compromisos más en octubre y la tarea no pinta nada fácil. El margen de error es mínimo, ya no dependen de sí mismos, pero solo les queda ganar y esperar. O ganar y ganar confiando en la fe morada.

En ese escenario, Depor revisó cómo le fue al cuadro blanquiazul cada vez que le tocó jugar en el mes de octubre en los últimos diez años y concluyó lo siguiente: Alianza Lima ganó el 54% de los puntos en juego de los partidos que le tocó disputar en octubre. Los íntimos protagonizaron en ese lapso en total 44 encuentros, de los cuales ganó 21, empató 8 y perdió en 15 ocasiones. Su mejor etapa fue siempre previo a la consecución de un título nacional o un torneo corto; mientras que su peor performance fue en 2020, cuando registró una racha de derrotas impresionante o tras los cambios en el comando técnico de turno. ¡𝖧𝖺𝗌𝗍𝖺 𝖾𝗅 𝖿𝗂𝗇𝗔𝗟, 𝖡𝗅𝖺𝗇𝗊𝗎𝗂𝖺𝗓𝗎𝗅!⚪️🟣#ArribaAlianza#ContigoSiempreBlanquiazul pic.twitter.com/fYq5T59XnA — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 5, 2022 Del 2012 al 2016: intentos fallidos En este lapso, Alianza tuvo como principal consigna poner fin a la sequía de títulos que arrastraba consigo desde el 2006, cuando se coronó por última vez como campeón. En 2012, la campaña fue bastante irregular y estuvo caracterizada por los resultados adversos. José Soto fue el técnico durante todo el año y, en octubre, disputó tres partidos: ante León de Huánuco (derrota 2-1), Sport Boys (victoria 4-0) y Unión Comercio (empate 1-1) . Pero luego de ese inicio de mes complicado, el equipo levantó en los meses finales y pudo, por lo menos, terminar de manera honrosa el campeonato. En 2013, Alianza Lima tuvo un octubre muy diferente al del curso anterior: ganaron 3 de sus 4 partidos en esta parte del año (3-0 a Pacífico, 2-1 a Real Garcilaso y 2-1 a Unión Comercio). Pero esto se debió a un cambio en el timonel del equipo. Wilmar Valencia, que había sido el técnico hasta entonces, renunció el 29 de septiembre tras el empate 1-1 ante Sport Huancayo. El club aceptó la salida del DT y Francisco Pizarro asumió de manera interina el cargo. El ‘Panchi’ debutó contra César Vallejo, que terminó en derrota por 3-0, pero luego le encontró la mano al equipo y se quedó hasta fin de año. Alianza tuvo un sprint final interesante y consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana. Para el 2014, Alianza ganó 4 de sus 5 partidos en octubre (2-0 a San Simón, 2-0 a León de Huánuco, 1-0 a Universitario y 1-0 a Sport Huancayo), por lo que llegó a la recta final de la Clausura con chances de salir campeón . El uruguayo Guillermo Sanguinetti estuvo a la cabeza del plantel y forzó un partido definitorio ante Sporting Cristal para definir al ganador de este certamen. El equipo estuvo cerca de volver a meterse a una final, pero cayó 1-0 ante los celestes -que terminaron como campeones nacionales- y se quedaron en el camino. Fue una campaña que ilusionó al hincha después de mucho tiempo. No obstante, esa ilusión de sentir que el título nacional estaba cerca se disipó en los dos años siguientes. En 2015, los íntimos cambiaron de técnico dos veces. Sanguinetti se fue en mayo, tras perder 1-0 ante Real Garcilaso en Matute, y el cargo recayó en Gustavo Roverano. Con él vino una racha de buenos resultados, pero tras ser ratificado su suerte cambió. La ‘Máscara’ aguantó hasta el 28 de octubre y fue cesado luego de caer 1-0 ante Ayacucho FC en Matute. El timonel lo asumieron Francisco Pizarro y Juan Jayo, quienes dirigieron hasta el final del torneo. Eso sí, no hubo final feliz: los íntimos se quedaron sin Libertadores ni Sudamericana. En 2016, la situación no mejoró del todo debido a los cambios de técnico que el equipo tuvo por distintos motivos. Roberto Mosquera salió del club debido a los problemas con la barra en septiembre y Juan Jayo asumió el equipo hasta fin de año. El ‘Pulpo’ dirigió tres partidos en octubre con el siguiente saldo: 2 victorias (1-0 a Sport Huancayo y 2-0 a UTC) y una derrota (2-1 frente a San Martín). Con el exfutbolista al mando, los ‘grones’ lograron clasificarse a la Copa Sudamericana. Resumen de los partidos de Alianza en octubre (2012-2016) Año Partidos jugados Partidos ganados Partidos empatados Partidos perdidos Posición final (Acumulado) 2012 3 1 1 1 14° 2013 4 3 0 1 4° 2014 5 4 1 0 2° 2015 4 1 1 2 9° 2016 4 2 0 1 5° Del 2017 al 2022: protagonismo adquirido Alianza mantuvo una regularidad durante gran parte del 2017 de la mano de Pablo Bengoechea. Salió campeón en el Apertura y, cuando llegó octubre, tenía opciones claras de ganar también el Clausura. Ese mes, sumó 7 puntos de 12 posibles con el siguiente saldo: dos victorias (1-0 a Unión Comercio y 3-0 a Alianza Atlético), un empate (1-1 ante Cantolao) y una derrota (4-2 ante Sport Huancayo). Luego de eso, los blanquiazules jugaron cinco partidos más hasta fin de año, lograron el Clausura y salieron campeones nacionales sin jugar una definición. En 2018, Alianza no ganó ningún torneo corto, pero entró en las semifinales al ser el tercer mejor equipo del Acumulado. Cristal fue directo a la final y Melgar se adjudicó el Clausura. En octubre, el balance fue irregular: 2 victorias (1-0 a UTC y 2-0 a Cantolao), 3 derrotas (1-0 ante Comerciantes Unidos, 1-0 ante Municipal y 1-0 ante Melgar) y 1 empate (1-1 frente a Boys). En ese lapso dejaron escapar muchos puntos, lo que hizo que los rojinegros saquen ventaja y se queden con el título del Clausura. En ‘semis’, enfrentó al ‘Dominó' y lo eliminaron por penales; pero en la final cayeron ante Cristal. Bengoechea cerró el año y se fue. Para el 2019, los íntimos llegaron al mes morado con opciones de pelear el Clausura. Con el regreso de Bengoechea, quien asumió funciones desde mayo, cosecharon 3 victorias (3-2 a Pirata FC, 3-2 a San Martín y 3-2 a Melgar) y 1 empate (2-2 con Mannucci). Sacó ventaja y terminó ganando el torneo con 35 puntos, dos puntos más que la ‘U’. Clasificó a la semifinal, donde enfrentó a Cristal (duelos de ida y vuelta), y en la final chocó con Binacional (4-1 ida y 2-0 vuelta). El peor año de todos para Alianza fue en 2020. En octubre, consiguió 4 puntos de 21 posibles, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas. Tras la caída ante Municipal el 30 de dicho mes, el Fondo Blanquiazul decidió echar al chileno Mario Salas, que tenía contrato año y medio. El ‘Chicho’ Salas, actual DT, lo reemplazó y en su debut goleó 4-0 a Melgar. Solo dirigió un partido. En adelante, Daniel Ahmed asumió hasta fin de año. Los íntimos se jugaron la baja. El sprint final fue terrible: cinco derrotas y un empate. Para octubre del 2021, Alianza tenía la opción de ganar el Clausura y, por consiguiente, pelear el título nacional con Cristal. Estableció una racha de imbatibilidad que precisamente se rompió ante los celestes en esta parte del año. Cayeron 3-1 el 24 de octubre, en un partido que fue antecedente de la final de noviembre. Este mes, los ‘grones’ ganaron dos encuentros (2-0 a UTC y 1-0 a Mannucci), empataron uno (1-1 ante Cienciano) y perdieron otro. Resumen de los partidos de Alianza en octubre (2018-2022) Año Partidos jugados Partidos ganados Partidos empatados Partidos perdidos Posición final (Acumulado) 2017 4 2 1 1 1° 2018 6 2 1 3 2° 2019 4 3 1 0 2° 2020 7 1 1 5 17° 2021 4 2 1 1 1° 2022* 1 0 0 1 3° *Todavía en juego En esta etapa del año, Alianza enfrenta una situación similar a la de las últimas temporadas: con posibilidades de pelear el título del Clausura y meterse a los playoffs por el campeonato nacional. La experiencia para enfrentar esta clase de situaciones la tiene, pero necesita demostrarla sobre el campo. Al equipo le restan cinco partidos más por jugar en octubre y tres de ellos serán de local. El panorama pinta complicado; no obstante, el ‘Chicho’ Salas tiene los recursos para enderezar el camino y hacer un sprint final muy similar a la de los años anteriores. ¿Le alcanzará con eso?

