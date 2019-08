¡Siempre aspira a más! Kimberly García: "Esperaba la de oro, pero igual estoy muy contenta" [VIDEO]

Nuestros fondistas son de los mejores en el continente y no se conforman con menos. Kimberly García ganó la medalla de plata en Marcha Atlética 20 km en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , y aunque se mostró contenta, ella estaba decidida a ganar la presea dorada que se le escapó por muy poco.

"Todo ha estado muy bien. Esperaba la medalla de oro, pero igual estoy muy contenta con el resultado que he tenido. La gente me ha ayudado bastante, les agradezo mucho a todos los peruanos. Estaba con el objetivo de la medalla de oro. Durante la preparación he pasado por algunas lesiones, pero he tratado de llegar al 100%. Esperaba un poquito más", declaró la fondista huancaína, quien sumó la medalla número 17 para Perú en lo que va de la competencia.



Kimberly García ganó la medalla de plata en Marcha Atlética 20 km en Lima 2019.

Perú tiene 17 medallas en total: sumó cuatro de oro con Christhian Pacheco y Gladys Tejeda en Maratón; Natalia Cuclievan en Esquí Acuático; y Diego Elías en Squash.



Las de plata llegan a tres: dos en Taekwondo para Hugo Del Castillo y Marcela Castillo; y uno para Kimberly García. En bronce llegamos a nueve: Leodan Pezo y Jose María Lucar en Boxeo; Luis Bardalez en Levantamiento de pesas; en dobles masculino de Squash; Itzel Delgado en SUP Race en surf; en mixtos en Taekwondo Poomsae; Marko Carrillo en Pistola Tiro Rápido y Nicolás Pacheco en Tiro Skeet, Sergio Galdos y Juan Pablo Varilla en dobles masculino y Anastasia Iamachkine y Sergio Galdos en mixto.

Este video es proporcionado por ESPN Play

