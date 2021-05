Lakers vs. Warriors juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS un partidazo en el Play-In de la NBA en busca de un lugar en los playoffs del campeonato. El encuentro se disputará este miércoles 19 de mayo desde las 9:00 de la noche (hora peruana) en el Staples Center de Los Ángeles. La transmisión del Lakers vs. Warriors se encuentra a cargo de ESPN, ESPN Play y NBA League Pass. Sigue el minuto a minuto del duelo LeBron James vs. Stephen Curry por Depor.com.

Para muchos fanáticos, un duelo entre LeBron James y Stephen Curry es digno de las finales de la NBA; sin embargo, esta ocasión es diferente. Ni Los Angeles Lakers ni los Golden State Warriors pudieron clasificar de forma directa a los playoffs y deberán buscar su boleto en el torneo Play-In, una especie de repechaje.

Y es que a diferencia de los playoffs, que se juegan al mejor de siete, en el Play-In solo habrá un partido por duelo. En el caso de Lakers y Warriors, ambos luchan por avanzar a los playoffs de su conferencia y enfrentar al segundo clasificado del Oeste: Phoenix Suns.

Los Lakers finalizaron la temporada regular en la séptima posición de la Conferencia Oeste con un registro de 42-30; mientras que los Warriors acabaron con la marca de 39-22. Eso sí, ambas franquicias llegan en racha: los de Curry con seis victoria consecutivas; una más que la escuadra de LeBron James.

Lakers vs. Warriors: horarios y canales del partido por Play-In

Perú – 9.00 p. m / ESPN / ESPN Play / NBA League Pass

México – 9.00 p. m / ESPN / ESPN Play / NBA League Pass

Ecuador – 9.00 p. m / ESPN / ESPN Play / NBA League Pass

Estados Unidos – 7.00 p. m / ESPN / NBA League Pass

Colombia – 9.00 p. m / ESPN / ESPN Play / NBA League Pass

Argentina – 11.00 p. m / ESPN / ESPN Play / NBA League Pass

En su última presentación, los Warriors vencieron 113-110 a Memphis Grizzlies con una destacada actuación de Curry, quien anotó 46 puntos y tuvo siete rebotes y nueve asistencias. Mientras que los vigentes campeones de la NBA hicieron lo propio ante New Orleans Pelicans por 110-98, con 25 puntos de ‘The King’.

“Será un escenario diferente, pero otro capítulo. Al final, esperas grandeza. Es lo que he disfrutado tanto jugando en las finales contra LeBron. Esos juegos son los que importan, dan otro nivel de intensidad y emoción, y una sensación de urgencia, porque sabes lo bueno que tienes que ser para ganar partidos como ese”, declaró Curry en la previa al duelo ante los Lakers.

Por su parte, LeBron destacó el gran momento del ‘Chef’, que terminó como el máximo anotador de la liga con un promedio de 31.8 puntos por juego. “Tiene el ADN de los campeones. Ya han estado en esto. Saben bien lo que se necesita para estos partidos cargados de presión”, aseguró.

Cabe señalar que el perdedor de la serie tendrá una oportunidad más para entrar a los playoffs de su conferencia. El que caiga enfrentará al ganador del partido entre Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs.